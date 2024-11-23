Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, - Минагрополитики о блокаде

Сейчас польские протестующие, которые начали блокаду на границе, не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.

Об этом заявили в Министерстве агрополитики Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы работаем по блокаде уже более 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад", - отметили в ведомстве.

Министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.

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"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу, как инструмент влияния на свою власть", - пояснили в Минагро.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медыка-Шегини".