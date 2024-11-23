РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4084 посетителя онлайн
Новости
5 148 123

Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, - Минагрополитики о блокаде

блокада,кордон

Сейчас польские протестующие, которые начали блокаду на границе, не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.

Об этом заявили в Министерстве агрополитики Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы работаем по блокаде уже более 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад", - отметили в ведомстве.

Министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.

Также читайте: Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в ПП "Рава-Руська"

"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу, как инструмент влияния на свою власть", - пояснили в Минагро.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медыка-Шегини".

Автор: 

блокада (1676) Минагрополитики (412) Польша (8405)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Це прєлєсно...
Скоро будуть блокувать просто коли кинуть гроші на карту...
показать весь комментарий
23.11.2024 15:12
+22
Вже навіть фантазія скінчилася і вирішили поблокувати просто щоб путінські гроші отримати, бо доходи від врожаю вже витратили?
показать весь комментарий
23.11.2024 15:16
+19
Перший крок українців в Україні - бойкотувати польський крам.

Не купуймо нічого польського!
показать весь комментарий
23.11.2024 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
гриби, це не тільки досвітченим кухарем закуска, а щє і посилання..
показать весь комментарий
24.11.2024 01:15 Ответить
тобі, дятел , тобі
показать весь комментарий
24.11.2024 01:07 Ответить
люблю коли в довбнів таких як ти пердаки палають
показать весь комментарий
24.11.2024 09:22 Ответить
Замість того щоб протестувати в Брюселі та Варшаві, ці "фермири" діють як останні негідникии і фактично використовують Україну як заручника. Бо їх вимоги абсолютно не мають ніякого відношення до України.

Протест організував лідер асоціації Podkarpacka Oszukana Wieś Роман Кондрув.За його словами, причини акції - дві:
Перша - це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.
Друга - підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами Меркосур."Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває у владі, щоб ця угода не відбулася", - цитує Кондрува RMF24.
показать весь комментарий
23.11.2024 15:45 Ответить
Так блокуйте у Варшаві сейм, чого до кордону з Україною пертися!
показать весь комментарий
23.11.2024 15:45 Ответить
Це такі ж "польські фермери", як і "ефективні менеджери" зєлєнскава. І на одного бенефіціара працюють
показать весь комментарий
23.11.2024 16:22 Ответить
Ні ***...дь, вони не поляки, це удмурти заїхали блокувати кордон !!!
показать весь комментарий
23.11.2024 16:29 Ответить
Рольники-прастітутки навіть нічого видумувать не стали з вимог. ***** дало гроші вони й працюють
показать весь комментарий
23.11.2024 16:23 Ответить
Тобто тупо відробляють мордоські гроші.Європа наближається до підписання угоди з Піденою Америкою, Меркасур, але винуваті українці. Хай перекривють порт в Гданську
показать весь комментарий
23.11.2024 16:23 Ответить
Гроші з кремля прийшли а методички ні, ось ї блокують не висувая вимог.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:36 Ответить
америка профінансуй!
спіджене буде все акуратненько - ваша незламна буба, що невтікла.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:44 Ответить
Путінські хол&уї, чого не блокуєте німецький кордон, ганд&они?!
показать весь комментарий
23.11.2024 16:44 Ответить
"...використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу"...
Та й.....твою....ть! То блокуйте бл...дь свою владу, блокуйте німецький кордон, бульбашівський!
Якого хрена домахались до України, коли і без вас тошно!
показать весь комментарий
23.11.2024 17:07 Ответить
Сухопутні кордони Польщі:
ФРГ;
Чехія;
Словаччина;
Білорусія (Бєлорусь "скінчилася");
Литва;
московія (198 км з калініградсью обл.),
а чомусь блокують український кордон.
Думаю, що відповідь очевидна.
показать весь комментарий
23.11.2024 17:25 Ответить
то най на кордоні з словаччиною чи бульбостаном стоять. воні буде....
показать весь комментарий
23.11.2024 17:39 Ответить
дізнатися їх імена і подати в євр. суд з відшкодуваням на мільйони євро. Скільки можна соплі жувати?
показать весь комментарий
23.11.2024 17:49 Ответить
Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, не выдвигают претензий к украинским товарам. Протесты используются для давления на власть Польши.Организаторы блокады заявили, что фермеры протестуют по двум причинам - увеличению налогов в Польше и подписанию ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
https://www.rbc.ua/ukr/news/blokada-kordonu-u-minagro-rozpovili-chi-mayut-1732364503.html
А НЕ ХОТИТЕ ГАСПОДА ПШЕКИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГИ У СЕБЯ ДОМА , ЗАБЛОКИРОВАТЬ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ПОЛЯНДИИ ... А ТО ЭТО НАПОМИНАЕТ МИТИНГИ ЗА СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НО НЕ У СЕБЯ ДОМА .
показать весь комментарий
23.11.2024 17:58 Ответить
Кідораси
показать весь комментарий
23.11.2024 18:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 