Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, - Минагрополитики о блокаде
Сейчас польские протестующие, которые начали блокаду на границе, не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.
Об этом заявили в Министерстве агрополитики Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы работаем по блокаде уже более 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад", - отметили в ведомстве.
Министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.
"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу, как инструмент влияния на свою власть", - пояснили в Минагро.
Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медыка-Шегини".
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Протест організував лідер асоціації Podkarpacka Oszukana Wieś Роман Кондрув.За його словами, причини акції - дві:
Перша - це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.
Друга - підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами Меркосур."Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває у владі, щоб ця угода не відбулася", - цитує Кондрува RMF24.
спіджене буде все акуратненько - ваша незламна буба, що невтікла.
Та й.....твою....ть! То блокуйте бл...дь свою владу, блокуйте німецький кордон, бульбашівський!
Якого хрена домахались до України, коли і без вас тошно!
ФРГ;
Чехія;
Словаччина;
Білорусія (Бєлорусь "скінчилася");
Литва;
московія (198 км з калініградсью обл.),
а чомусь блокують український кордон.
Думаю, що відповідь очевидна.
https://www.rbc.ua/ukr/news/blokada-kordonu-u-minagro-rozpovili-chi-mayut-1732364503.html
А НЕ ХОТИТЕ ГАСПОДА ПШЕКИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГИ У СЕБЯ ДОМА , ЗАБЛОКИРОВАТЬ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ПОЛЯНДИИ ... А ТО ЭТО НАПОМИНАЕТ МИТИНГИ ЗА СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НО НЕ У СЕБЯ ДОМА .