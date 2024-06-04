Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в ПП "Рава-Руська"

Польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". на границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокирования движения к ПП "Гребенне". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины. В рамках объявленного блокирования протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

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Как осуществляется пропуск грузовиков?

Отмечается, что на въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди, добавили в ГПСУ.

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Накануне польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне".