Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в ПП "Рава-Руська"
Польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". на границе с Украиной.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокирования движения к ПП "Гребенне". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины. В рамках объявленного блокирования протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Как осуществляется пропуск грузовиков?
Отмечается, что на въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.
Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди, добавили в ГПСУ.
Накануне польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Jeszcze Polska nie zginęła!
Ale ona już dała zapach.
То ж саме, що і у нас- щось не сподобалось- давай автомагістраль блокувати. Люди кругом однакові,
ВСе до купи і все тоне в зеленому багні!
Невже не розуміє, що ці «фермери» мають іншого свого прем'єра в іншій державі існують на росгрошенята?