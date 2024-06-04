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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков в ПП "Рава-Руська"

Поляки заблокували рух вантажівок через Раву-Руську

Польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". на границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокирования движения к ПП "Гребенне". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины. В рамках объявленного блокирования протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мой совет польским фермерам: Езжайте со своими тракторами в Брюссель, - посол Польши Гузы о протестах на границе

Как осуществляется пропуск грузовиков?

Отмечается, что на въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди, добавили в ГПСУ.

Также читайте: Возобновлено движение грузовиков в обоих направлениях в пункте пропуска "Долгобычув-Угринов", - Госпогранслужба

Накануне польские фермеры анонсировали блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне".

Автор: 

блокада (1676) Госпогранслужба (6431) граница (5270)


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Топ комментарии
+13
бабло від ***** підвезли...
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04.06.2024 12:18
+13
Не везуть швидше за все. Але у "протестувальників" бабло закінчилось і вони не можуть чекати, доки почнуть везти. Хіба що дійсно у поле йти працювати.
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04.06.2024 12:23
+11
Мабуть всю полунцю "зібрали".
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04.06.2024 12:16
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Мабуть всю полунцю "зібрали".
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04.06.2024 12:16 Ответить
нєа, вона у них вся зігнила. Тому що українці забили на них болт, і поїхали у Німеччину. То вони напевно з злості блокують і бабло х хйлостану їм підкинули. Навіщо в сезон працювати, якщо гроші халявні падають
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04.06.2024 12:21 Ответить
Не згоден. Слимаків так і тягне на полуницю.
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04.06.2024 12:32 Ответить
Ага ! А салат рукола та цибуля "пострілкувалися" Мені здається що ці "фермери" вже не городину вирощують а "політичні срачі" З них більший дохід Це так само як у "золотому трикутнику" чи Колумбії з Афганістаном - вигідніше вирощувать наркоту А продукти харчування імпортувать з інших країн
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04.06.2024 12:25 Ответить
Ну, десь так.
Jeszcze Polska nie zginęła!
Ale ona już dała zapach.
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04.06.2024 12:34 Ответить
Якісь окремі так, у масі- нічим від наших не відрізняються. Зробили вкиди, що їх бізнес був знищений зерном із України- пішли по шляху найлегшому- ось кордон, давай його блокувати.
То ж саме, що і у нас- щось не сподобалось- давай автомагістраль блокувати. Люди кругом однакові,
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04.06.2024 12:36 Ответить
От і фермери підтягнулись
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04.06.2024 12:17 Ответить
То не фермари. Фермери у полях.
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04.06.2024 12:21 Ответить
Знаю 6 украінських фермерів - ніхто з них не працює - наимані робітники
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04.06.2024 12:24 Ответить
я знаю в десятки раз більше. Жоден не покине виробництво на найманих. Бо завтра виявиться, що збанкрутував. Лише один із власників крупної агрофірми керує по відео зв'язку із Іспанії. Інші - кожен день на виробництві.
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04.06.2024 15:16 Ответить
бабло від ***** підвезли...
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04.06.2024 12:18 Ответить
А що, хіба ще везуть у РП зерно? Хтось у курсі?
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04.06.2024 12:21 Ответить
Не везуть швидше за все. Але у "протестувальників" бабло закінчилось і вони не можуть чекати, доки почнуть везти. Хіба що дійсно у поле йти працювати.
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04.06.2024 12:23 Ответить
То ІПСО, зелене на кордоном...а вже амаргедон)))
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04.06.2024 12:23 Ответить
Вибори в Європарламент! І той, хто цілувався раніше взазос вирішив підгуляти на стороні. А тим більш, що влада Польщі призупинила переговори, в звʼязку з обвинуваченням у корупції головної української стороні -міністра Сольского.
ВСе до купи і все тоне в зеленому багні!
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04.06.2024 12:28 Ответить
Не вгомоняться,спитайти їх що вимагають і не будуть знати.
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04.06.2024 12:28 Ответить
Второй фронт?
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04.06.2024 12:28 Ответить
О, і не бояться що **йло їх ''ядеркою'' закидає. Чи може через те і блокують щоб не закидав?
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04.06.2024 12:29 Ответить
Руська - Гребенне
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04.06.2024 12:29 Ответить
Це українське село шо опинилося в Польщі і назва швидше всього українська ( кичера слово якого ніту в літературній мові - але це українське слово , до речі а чого це сайт вказує шо слово кичера якесь не правильне - комусь словники тре обновити або розширити ).
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04.06.2024 12:46 Ответить
Кремлевские чекисты гуманитарку в виде черного нала подогнали.
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04.06.2024 12:30 Ответить
Походу грошенять ********* підкинули і дали команду блокувати,бо щось хаймерсів забагато для москалів!
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04.06.2024 12:39 Ответить
Як тільки у орків починають з'являтися проблеми на фронтах,відразу вилазять польські псевдо фермери блокувати кордони.Таких збігів не буває.
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04.06.2024 12:41 Ответить
Нехай ці підар@и їдуть блокувати дорогу на Вовчанськт на Часів Яр
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04.06.2024 12:42 Ответить
Долбодятли
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04.06.2024 12:45 Ответить
О, що трускавки по 20 доларів в ЄС купляти ніхто не хоче? Ті фермери нероби дотації з ЄС вибивають...
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04.06.2024 12:45 Ответить
А, що Туск? Занепокоєний?
Невже не розуміє, що ці «фермери» мають іншого свого прем'єра в іншій державі існують на росгрошенята?
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04.06.2024 12:55 Ответить
а що на цей раз муляє польських фермерів?
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04.06.2024 13:40 Ответить
Треба протестувальникам цілодобово крутити кацапсячого соловїного помйоту, де пропагандони обговорюютб скільки треба ракет, щоб зтерти з лиця землі Польщу.
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04.06.2024 13:51 Ответить
Зазвенела монета и дело пошло😁
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04.06.2024 15:42 Ответить
Нам країну боронити, а ***** своє суче робити.
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04.06.2024 16:27 Ответить
Важко їм... І у полі, і на кордоні, і ППО...
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04.06.2024 20:17 Ответить
 
 