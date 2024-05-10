Мой совет польским фермерам: Езжайте со своими тракторами в Брюссель, - посол Польши Гузы о протестах на границе

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы посоветовал польским фермерам вместо блокирования границы искать решение своих проблем в Брюсселе.

Об этом Гузы рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Наше правительство решило применить мягкие меры в отношении протестующих, ведь более 75 процентов населения поддержали общие требования фермеров - те, которые не связаны с Украиной. Кроме того, когда вы реагируете слишком поздно, проблема усугубляется, особенно, когда в этом случае есть как минимум три стороны - польское правительство, украинская власть и Брюссель. У всех этих сторон в начале были определенные возможности по решению проблемы. Но ничего так и не было сделано. Позже мы увидели, что фермеры радикализировались и растерялись относительно истинных причин своих проблем. И, наконец, перестали верить кому-либо. Когда мы имеем протесты на фоне нехватки доверия, очень трудно вести переговоры. Но наконец мягкие меры принесли свои плоды", - пояснил посол.

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"Вообще мой совет польским фермерам был такой: "Езжайте со своими тракторами в Брюссель, потому что ключи к решению проблемы именно там". С украинской стороны, ошибкой было считать, что они имеют право делать все, что решил Брюссель. В Европейском Союзе так не работает. Вы видели протесты фермеров в Брюсселе, а также в Италии, Франции, Нидерландах... И что произошло? Так называемое "Зеленое соглашение" под этим давлением было смягчено. Это и есть демократия", - подчеркнул Гузы.

"Но Брюссель остается ментально ближе к Франции, Германии и странам Бенилюкса, чем к Польше. В начале, когда наше правительство пыталось убедить Брюссель что-то сделать относительно влияния неконтролируемого импорта украинской продукции, в Брюсселе говорили, что это не влияет на европейский рынок и касается только рынка периферийного. Украина должна знать, что означает слово "периферия" - это довольно неприятное место.

Также важно было услышать слова протестующих: "Мы хотим завершить протест, потому что не хотим, чтобы нас обвинили в проблемах Украины". Итак, антиукраинских настроений почти не было. Это была экономическая проблема аграриев, которые думали о своем следующем урожае.

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Если говорить о глобальных аграрных рынках в целом, цены очень низкие из-за демпинга со стороны России. Кстати, в этом году не покупайте итальянские макаронные изделия, ведь они изготовлены из российского зерна. Это достаточно сложная проблема, и чтобы ее решить, нужно глубже вникнуть в факты", - добавил посол Польши.

Гузы также сообщил, что польское правительство сделало пограничные КПП частью критической инфраструктуры, что сделало бы невозможным протесты на их территории или вокруг них.

"Такое решение принято, и оно правильное, потому что граница - один из атрибутов государства. Думаю, идея заключалась в том, чтобы послать сигнал, что протесты не могут продолжаться вечно. В конце концов, именно правительство решает, оставлять границу открытой или закрытой", - пояснил он.