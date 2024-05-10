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Мой совет польским фермерам: Езжайте со своими тракторами в Брюссель, - посол Польши Гузы о протестах на границе

Польські фермери

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы посоветовал польским фермерам вместо блокирования границы искать решение своих проблем в Брюсселе.

Об этом Гузы рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Наше правительство решило применить мягкие меры в отношении протестующих, ведь более 75 процентов населения поддержали общие требования фермеров - те, которые не связаны с Украиной. Кроме того, когда вы реагируете слишком поздно, проблема усугубляется, особенно, когда в этом случае есть как минимум три стороны - польское правительство, украинская власть и Брюссель. У всех этих сторон в начале были определенные возможности по решению проблемы. Но ничего так и не было сделано. Позже мы увидели, что фермеры радикализировались и растерялись относительно истинных причин своих проблем. И, наконец, перестали верить кому-либо. Когда мы имеем протесты на фоне нехватки доверия, очень трудно вести переговоры. Но наконец мягкие меры принесли свои плоды", - пояснил посол.

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"Вообще мой совет польским фермерам был такой: "Езжайте со своими тракторами в Брюссель, потому что ключи к решению проблемы именно там". С украинской стороны, ошибкой было считать, что они имеют право делать все, что решил Брюссель. В Европейском Союзе так не работает. Вы видели протесты фермеров в Брюсселе, а также в Италии, Франции, Нидерландах... И что произошло? Так называемое "Зеленое соглашение" под этим давлением было смягчено. Это и есть демократия", - подчеркнул Гузы.

"Но Брюссель остается ментально ближе к Франции, Германии и странам Бенилюкса, чем к Польше. В начале, когда наше правительство пыталось убедить Брюссель что-то сделать относительно влияния неконтролируемого импорта украинской продукции, в Брюсселе говорили, что это не влияет на европейский рынок и касается только рынка периферийного. Украина должна знать, что означает слово "периферия" - это довольно неприятное место.

Также важно было услышать слова протестующих: "Мы хотим завершить протест, потому что не хотим, чтобы нас обвинили в проблемах Украины". Итак, антиукраинских настроений почти не было. Это была экономическая проблема аграриев, которые думали о своем следующем урожае.

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Если говорить о глобальных аграрных рынках в целом, цены очень низкие из-за демпинга со стороны России. Кстати, в этом году не покупайте итальянские макаронные изделия, ведь они изготовлены из российского зерна. Это достаточно сложная проблема, и чтобы ее решить, нужно глубже вникнуть в факты", - добавил посол Польши.

Гузы также сообщил, что польское правительство сделало пограничные КПП частью критической инфраструктуры, что сделало бы невозможным протесты на их территории или вокруг них.

"Такое решение принято, и оно правильное, потому что граница - один из атрибутов государства. Думаю, идея заключалась в том, чтобы послать сигнал, что протесты не могут продолжаться вечно. В конце концов, именно правительство решает, оставлять границу открытой или закрытой", - пояснил он.

Автор: 

блокада (1676) граница (5260) протест (5857) Гузы Ярослав (3) Ярослав Гузы (4)


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Топ комментарии
+6
Польські наївні фермери вирішили "срубіть рускава бабла" і посухали кацапів. Блокували український кордон, натомість массовано імпортували російське збіжжя.

Як результат:
- втрата ринку Німеччини, де польські товари можна знайти лише в дрібних крамничка власники яких етнічні поляки
- втрата лідерства ринку перевезень в ЄС, де Польща була №1
- сильне пригнічення ринку логістики, що достатньо проглядається по кількості поштового СПАМу з пропозиціями співпраці, по ставкам на перевезення до/з Польщі та небажанню перевізників туди їхати через низьки ставки
- втрата ринку України на сотні мільонів Євро
- побудову транзитних маршрутів о ЄС оминаючи Польшу
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10.05.2024 18:19
+5
Мы живём в эпоху беспрецедентно дешёвых и больших урожаев зерновых, масличных и других культур. Одновременно, никто не отменял эрозию почвы, загрязнение рек и истощение невосполнимых фосфатных удобрений. Так какой смысл ВООБЩЕ субсидировать сельское хозяйство, будь то в ЕС или США? И так половина еды выкидывается, сколько ещё портится ещё до продаж.
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10.05.2024 17:45
+3
Краще добровольцями сіяти і збирати хліб в Україні під обстрілами росіян.
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10.05.2024 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Краще добровольцями сіяти і збирати хліб в Україні під обстрілами росіян.
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10.05.2024 17:02 Ответить
А ось у цьому випадку треба буде дуже багато памперсін для польськіх фермерів. Памперс на 1 годину. А посом молодець.
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10.05.2024 17:11 Ответить
Краще б олігархи платили чесні гроші за виробництво українського зерна. Тому що в нинішній ситуації олігархи, (шахраї, торговці - спекулянти) скуповують українське зерно за хренові гроші і продають його в Польщі нижче місцевих цін (і це їм ще вигідно!) - уявіть, як вони знижують вартість робочої сили в українському сільському господарстві!
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10.05.2024 19:57 Ответить
Мы живём в эпоху беспрецедентно дешёвых и больших урожаев зерновых, масличных и других культур. Одновременно, никто не отменял эрозию почвы, загрязнение рек и истощение невосполнимых фосфатных удобрений. Так какой смысл ВООБЩЕ субсидировать сельское хозяйство, будь то в ЕС или США? И так половина еды выкидывается, сколько ещё портится ещё до продаж.
показать весь комментарий
10.05.2024 17:45 Ответить
Польські наївні фермери вирішили "срубіть рускава бабла" і посухали кацапів. Блокували український кордон, натомість массовано імпортували російське збіжжя.

Як результат:
- втрата ринку Німеччини, де польські товари можна знайти лише в дрібних крамничка власники яких етнічні поляки
- втрата лідерства ринку перевезень в ЄС, де Польща була №1
- сильне пригнічення ринку логістики, що достатньо проглядається по кількості поштового СПАМу з пропозиціями співпраці, по ставкам на перевезення до/з Польщі та небажанню перевізників туди їхати через низьки ставки
- втрата ринку України на сотні мільонів Євро
- побудову транзитних маршрутів о ЄС оминаючи Польшу
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10.05.2024 18:19 Ответить
Полностью согласен!
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10.05.2024 18:38 Ответить
бред (цікаве явище - в кожному реченні бред)...
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10.05.2024 19:42 Ответить
Він російський троль, йому все рівно.
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11.05.2024 00:02 Ответить
І хто ж тим фермерам лікар коли замість посівної блокують кордон. Осінню будуть просити український хліб.
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10.05.2024 19:03 Ответить
І ні слова про те, чого не блокували зерно росіян. Так якщо всі італійські макарони з кацапьячого зерна, то хто в цьому винен? Украіна? Польскіфермери там зовсім дуба дали?
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11.05.2024 00:30 Ответить
 
 