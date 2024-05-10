Моя порада польським фермерам: Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя, - посол Польщі Гузи про протести на кордоні

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи радив польським фермерам замість блокування кордону шукати вирішення своїх проблем у Брюсселі.

Про це Гузи розповів в інтервʼю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наш уряд вирішив застосувати м’які заходи щодо протестувальників, адже понад 75 відсотків населення підтримали загальні вимоги фермерів – ті, що не пов’язані з Україною. Окрім того, коли ви реагуєте надто пізно, проблема поглиблюється, особливо, коли в цьому випадку є щонайменше три сторони – польський уряд, українська влада та Брюссель. У всіх цих сторін на початку були певні можливості щодо вирішення проблеми. Але нічого так і не було зроблено. Пізніше ми побачили, що фермери радикалізувалися та розгубилися щодо істинних причин своїх проблем. І, нарешті, перестали вірити будь-кому. Коли ми маємо протести на фоні браку довіри, дуже важко вести перемовини. Але нарешті м’які заходи принесли свої плоди", - пояснив посол.

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"Взагалі моя порада польським фермерам була така: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя, тому що ключі до вирішення проблеми саме там". З українського боку, помилкою було вважати, що вони мають право робити усе, що вирішив Брюссель. У Європейському Союзі так не працює. Ви бачили протести фермерів у Брюсселі, а також в Італії, Франції, Нідерландах… І що сталося? Так звана "Зелена угода" під цим тиском була пом'якшена. Це і є демократія", - наголосив Гузи.

"Але Брюссель залишається ментально ближчим до Франції, Німеччини та країн Бенілюксу, ніж до Польщі. На початку, коли наш уряд намагався переконати Брюссель щось зробити щодо впливу неконтрольованого імпорту української продукції, у Брюсселі казали, що це не впливає на європейський ринок і стосується лише ринку периферійного. Україна має знати, що означає слово "периферія" – це досить неприємне місце.

Також важливо було почути слова протестувальників: "Ми хочемо завершити протест, тому що не хочемо, щоб нас звинуватили в проблемах України". Отже, антиукраїнських настроїв майже не було. Це була економічна проблема аграріїв, які думали про свій наступний урожай.

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Якщо говорити про глобальні аграрні ринки в цілому, ціни дуже низькі через демпінг з боку Росії. До речі, цього року не купуйте італійські макаронні вироби, адже воні виготовлені з російського зерна. Це досить складна проблема, і щоб її вирішити, потрібно глибше вникнути у факти", - додав посол Польщі.

Гузи також повідомив, що польський уряд зробив прикордонні КПП частиною критичної інфраструктури, що унеможливило б протести на їхній території чи навколо них.

"Таке рішення прийнято, і воно правильне, тому що кордон – один з атрибутів держави. Думаю, ідея полягала в тому, щоб надіслати сигнал, що протести не можуть тривати вічно. Зрештою, саме уряд вирішує, залишати кордон відкритим чи закритим", - пояснив він.