Поляки знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Польські аграрії зранку, 10 травня, розпочали одноденний страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Страйкарі блокують вантажні напрямки.
Про це повідомили у Державній митній службі України.
"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", – йдеться у повідомленні.
Водночас рух пасажирських автомобілів та автобусів не обмежуватимуть.
Зазначимо, що сьогодні польські фермери проводять масштабний протест у центрі Варшави. Страйкарі вимагають від влади країни відступити від вимог "Європейського зеленого курсу" та провести референдум щодо цього.
Нагадаємо, 29 квітня польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною
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https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-chekae-***********-bizhentsiv-evropi-1711638846.html#%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%801 29 БЕРЕЗНЯ 2024 За кордоном наразі залишається близько 3,3 млн українців. Це лише ті, хто перетнув кордон України з країнами Європи. За даними ООН, кількість українських біженців у росії та білорусі наразі становить близько 1,3 млн осіб. Відповідно, загальна кількість українських біженців складає близько 4,9 млн осіб. З серпня 2022-го по січень 2024 року в країнах Європи частка чоловіків серед українських біженців зросла з 31% до 37%. Найбільше зростання зафіксовано у Нідерландах - з 16% до 38%.
бполяцька поліція стоіть поруч з отими "фермерами" і навіть дехто допомагав висипати украінське зерно на землю.
То вони там
1) З відома чи за наказом влади
2) Охороняють "фермерів" саме від можливих спроб деблокування. А це вже привід для арешту та застосування сили. Та ще й всесвітнього звинувачення украінців у організаціі зіткнень із "представниками закону". Тобто - ПРОВОКАЦІЯ за кацапськими рецептами і на кацапські гроші.
Хочете аби вас почали бомбити? Тоді вам точно не до зеленого курсу буде, буде вам курва "ваша вже в'ойна"
Ця сволота стояла з гаслами "Путен наведи порьядок !"
Буряти з якутами швидко б навели...
Кобіти, можливо, були б навіть задоволені...спочатку.
Взнали б "русскій дух" з-під зіпрілого на мавпі ватника.