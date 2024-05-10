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Новини
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Поляки знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

блокада,кордон

Польські аграрії зранку, 10 травня, розпочали одноденний страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Страйкарі блокують вантажні напрямки.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", – йдеться у повідомленні.

Водночас рух пасажирських автомобілів та автобусів не обмежуватимуть.

Зазначимо, що сьогодні польські фермери проводять масштабний протест у центрі Варшави. Страйкарі вимагають від влади країни відступити від вимог "Європейського зеленого курсу" та провести референдум щодо цього.

Нагадаємо, 29 квітня польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною

Автор: 

кордон (1129) Польща (2428)


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Топ коментарі
+10
Після ганебного відношення польських стражєй граніци в аеропорту гденьска до мене і інших пасажирів рейсу літака зі Львова, нічого не купую польського з 2019-го року. Досі живий і не збіднів так само як і моя сім'я.Також іншим українцям раджу повністю відмовитися від придбання польських товарів. Бо коли пересічні курви і офіційна варшава, блокуванням кордону вважають українців за худобу, я не бачу сенсу спонсорувати польську економіку, хай самі вдавляться своїми сирами і ковбасами.
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10.05.2024 18:58
+7
У відповідь Європейський союз повинен відмовитися від практики дотацій незасіяних полів польських фермерів.
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11.05.2024 22:35
+6
краще нехай ідуть збирати свої трускавки. Бо ніхто вже до них не поїде.
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10.05.2024 15:07
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краще нехай ідуть збирати свої трускавки. Бо ніхто вже до них не поїде.
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10.05.2024 15:07 Відповісти
Мало українці сплотили до пенсійного фонду Польщі!((((
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10.05.2024 15:25 Відповісти
А чи це українці - ті тварини які втекли та спостерігають з Польші як нашу Україну знищують?!
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10.05.2024 16:55 Відповісти
Переважна більшість з тих, хто втекли за кордон, це жінки з дітлахами та літні люди 60+ - це теж "тварини"?
https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-chekae-***********-bizhentsiv-evropi-1711638846.html#%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%801 29 БЕРЕЗНЯ 2024 За кордоном наразі залишається близько 3,3 млн українців. Це лише ті, хто перетнув кордон України з країнами Європи. За даними ООН, кількість українських біженців у росії та білорусі наразі становить близько 1,3 млн осіб. Відповідно, загальна кількість українських біженців складає близько 4,9 млн осіб. З серпня 2022-го по січень 2024 року в країнах Європи частка чоловіків серед українських біженців зросла з 31% до 37%. Найбільше зростання зафіксовано у Нідерландах - з 16% до 38%.
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11.05.2024 12:41 Відповісти
Ну так про "чоловіків" і йде мова..
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11.05.2024 15:04 Відповісти
Давайте поглянемо на цю ситуацію з нормального боку. В Польші сотні тисяч біглих українців.... Ці "українці" мають фізичну можливість цих московських "фермерів" знести... але вони нічого не роблять... посто спостерігають як гине їх батьківщина. Я би цих "українців" залишив би без паспортів.
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10.05.2024 17:02 Відповісти
Я би сказав це по-іншому: у польщі сотні тисяч каклів з польськими паспортами. Де вони всі? Чому не деблокують кордон?
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10.05.2024 18:45 Відповісти
Начебто були повідомлення про те, що бполяцька поліція стоіть поруч з отими "фермерами" і навіть дехто допомагав висипати украінське зерно на землю.
То вони там
1) З відома чи за наказом влади
2) Охороняють "фермерів" саме від можливих спроб деблокування. А це вже привід для арешту та застосування сили. Та ще й всесвітнього звинувачення украінців у організаціі зіткнень із "представниками закону". Тобто - ПРОВОКАЦІЯ за кацапськими рецептами і на кацапські гроші.
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11.05.2024 17:50 Відповісти
Після ганебного відношення польських стражєй граніци в аеропорту гденьска до мене і інших пасажирів рейсу літака зі Львова, нічого не купую польського з 2019-го року. Досі живий і не збіднів так само як і моя сім'я.Також іншим українцям раджу повністю відмовитися від придбання польських товарів. Бо коли пересічні курви і офіційна варшава, блокуванням кордону вважають українців за худобу, я не бачу сенсу спонсорувати польську економіку, хай самі вдавляться своїми сирами і ковбасами.
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10.05.2024 18:58 Відповісти
ватнік, іди бояришніком похмелися.
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11.05.2024 13:03 Відповісти
Як вони вже дістали, ці ****** фермери, а кордон тут курва до чого?
Хочете аби вас почали бомбити? Тоді вам точно не до зеленого курсу буде, буде вам курва "ваша вже в'ойна"
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11.05.2024 03:05 Відповісти
Так вони - типові ЖДУНИ.
Ця сволота стояла з гаслами "Путен наведи порьядок !"
Буряти з якутами швидко б навели...
Кобіти, можливо, були б навіть задоволені...спочатку.
Взнали б "русскій дух" з-під зіпрілого на мавпі ватника.
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11.05.2024 17:58 Відповісти
У відповідь Європейський союз повинен відмовитися від практики дотацій незасіяних полів польських фермерів.
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11.05.2024 22:35 Відповісти
Фермерам ЄС платить за невиконану роботу. Благий намір не створювати кризи перевиробництва обертається розбещенням людей. Легкі гроші привчають до лінощів, до звички жити за чужий рахунок та породжують агресивні і нахабні вчинки.
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12.05.2024 23:35 Відповісти

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