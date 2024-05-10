Поляки знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські аграрії зранку, 10 травня, розпочали одноденний страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Страйкарі блокують вантажні напрямки.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", – йдеться у повідомленні.

Водночас рух пасажирських автомобілів та автобусів не обмежуватимуть.

Зазначимо, що сьогодні польські фермери проводять масштабний протест у центрі Варшави. Страйкарі вимагають від влади країни відступити від вимог "Європейського зеленого курсу" та провести референдум щодо цього.

Нагадаємо, 29 квітня польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною