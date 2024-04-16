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Возобновлено движение грузовиков в обоих направлениях в пункте пропуска "Долгобычув-Угринов", - Госпогранслужба

польща

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. В настоящее время выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства ", – говорится в сообщении.

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блокада (1676) граница (5256) Польша (8394)


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