Возобновлено движение грузовиков в обоих направлениях в пункте пропуска "Долгобычув-Угринов", - Госпогранслужба
Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. В настоящее время выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства ", – говорится в сообщении.
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gr1959
показать весь комментарий16.04.2024 15:12 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий16.04.2024 15:19 Ответить Мне нравится 1
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