УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11392 відвідувача онлайн
Новини
4 163 32
блокада (737) Держприкордонслужба (5685) кордон (4641)

Польські фермери заблокували рух вантажівок у ПП "Рава-Руська"

Поляки заблокували рух вантажівок через Раву-Руську

Польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". на кордоні з Україною. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр "Гребенне". Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України. У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моя порада польським фермерам: Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя, - посол Польщі Гузи про протести на кордоні

Як здійснюється пропуск вантажівок?

Зазначається, що на вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі, додали в ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено рух вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску "Долгобичув-Угринів", - Держприкордонслужба

Напередодні польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
бабло від ***** підвезли...
показати весь коментар
04.06.2024 12:18
+13
Не везуть швидше за все. Але у "протестувальників" бабло закінчилось і вони не можуть чекати, доки почнуть везти. Хіба що дійсно у поле йти працювати.
показати весь коментар
04.06.2024 12:23
+11
Мабуть всю полунцю "зібрали".
показати весь коментар
04.06.2024 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть всю полунцю "зібрали".
показати весь коментар
04.06.2024 12:16 Відповісти
нєа, вона у них вся зігнила. Тому що українці забили на них болт, і поїхали у Німеччину. То вони напевно з злості блокують і бабло х хйлостану їм підкинули. Навіщо в сезон працювати, якщо гроші халявні падають
показати весь коментар
04.06.2024 12:21 Відповісти
Не згоден. Слимаків так і тягне на полуницю.
показати весь коментар
04.06.2024 12:32 Відповісти
Ага ! А салат рукола та цибуля "пострілкувалися" Мені здається що ці "фермери" вже не городину вирощують а "політичні срачі" З них більший дохід Це так само як у "золотому трикутнику" чи Колумбії з Афганістаном - вигідніше вирощувать наркоту А продукти харчування імпортувать з інших країн
показати весь коментар
04.06.2024 12:25 Відповісти
Ну, десь так.
Jeszcze Polska nie zginęła!
Ale ona już dała zapach.
показати весь коментар
04.06.2024 12:34 Відповісти
Якісь окремі так, у масі- нічим від наших не відрізняються. Зробили вкиди, що їх бізнес був знищений зерном із України- пішли по шляху найлегшому- ось кордон, давай його блокувати.
То ж саме, що і у нас- щось не сподобалось- давай автомагістраль блокувати. Люди кругом однакові,
показати весь коментар
04.06.2024 12:36 Відповісти
От і фермери підтягнулись
показати весь коментар
04.06.2024 12:17 Відповісти
То не фермари. Фермери у полях.
показати весь коментар
04.06.2024 12:21 Відповісти
Знаю 6 украінських фермерів - ніхто з них не працює - наимані робітники
показати весь коментар
04.06.2024 12:24 Відповісти
я знаю в десятки раз більше. Жоден не покине виробництво на найманих. Бо завтра виявиться, що збанкрутував. Лише один із власників крупної агрофірми керує по відео зв'язку із Іспанії. Інші - кожен день на виробництві.
показати весь коментар
04.06.2024 15:16 Відповісти
бабло від ***** підвезли...
показати весь коментар
04.06.2024 12:18 Відповісти
А що, хіба ще везуть у РП зерно? Хтось у курсі?
показати весь коментар
04.06.2024 12:21 Відповісти
Не везуть швидше за все. Але у "протестувальників" бабло закінчилось і вони не можуть чекати, доки почнуть везти. Хіба що дійсно у поле йти працювати.
показати весь коментар
04.06.2024 12:23 Відповісти
То ІПСО, зелене на кордоном...а вже амаргедон)))
показати весь коментар
04.06.2024 12:23 Відповісти
Вибори в Європарламент! І той, хто цілувався раніше взазос вирішив підгуляти на стороні. А тим більш, що влада Польщі призупинила переговори, в звʼязку з обвинуваченням у корупції головної української стороні -міністра Сольского.
ВСе до купи і все тоне в зеленому багні!
показати весь коментар
04.06.2024 12:28 Відповісти
Не вгомоняться,спитайти їх що вимагають і не будуть знати.
показати весь коментар
04.06.2024 12:28 Відповісти
Второй фронт?
показати весь коментар
04.06.2024 12:28 Відповісти
О, і не бояться що **йло їх ''ядеркою'' закидає. Чи може через те і блокують щоб не закидав?
показати весь коментар
04.06.2024 12:29 Відповісти
Руська - Гребенне
показати весь коментар
04.06.2024 12:29 Відповісти
Це українське село шо опинилося в Польщі і назва швидше всього українська ( кичера слово якого ніту в літературній мові - але це українське слово , до речі а чого це сайт вказує шо слово кичера якесь не правильне - комусь словники тре обновити або розширити ).
показати весь коментар
04.06.2024 12:46 Відповісти
Кремлевские чекисты гуманитарку в виде черного нала подогнали.
показати весь коментар
04.06.2024 12:30 Відповісти
Походу грошенять ********* підкинули і дали команду блокувати,бо щось хаймерсів забагато для москалів!
показати весь коментар
04.06.2024 12:39 Відповісти
Як тільки у орків починають з'являтися проблеми на фронтах,відразу вилазять польські псевдо фермери блокувати кордони.Таких збігів не буває.
показати весь коментар
04.06.2024 12:41 Відповісти
Нехай ці підар@и їдуть блокувати дорогу на Вовчанськт на Часів Яр
показати весь коментар
04.06.2024 12:42 Відповісти
Долбодятли
показати весь коментар
04.06.2024 12:45 Відповісти
О, що трускавки по 20 доларів в ЄС купляти ніхто не хоче? Ті фермери нероби дотації з ЄС вибивають...
показати весь коментар
04.06.2024 12:45 Відповісти
А, що Туск? Занепокоєний?
Невже не розуміє, що ці «фермери» мають іншого свого прем'єра в іншій державі існують на росгрошенята?
показати весь коментар
04.06.2024 12:55 Відповісти
а що на цей раз муляє польських фермерів?
показати весь коментар
04.06.2024 13:40 Відповісти
Треба протестувальникам цілодобово крутити кацапсячого соловїного помйоту, де пропагандони обговорюютб скільки треба ракет, щоб зтерти з лиця землі Польщу.
показати весь коментар
04.06.2024 13:51 Відповісти
Зазвенела монета и дело пошло😁
показати весь коментар
04.06.2024 15:42 Відповісти
Нам країну боронити, а ***** своє суче робити.
показати весь коментар
04.06.2024 16:27 Відповісти
Важко їм... І у полі, і на кордоні, і ППО...
показати весь коментар
04.06.2024 20:17 Відповісти
 
 