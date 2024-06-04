Польські фермери заблокували рух вантажівок у ПП "Рава-Руська"

Польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". на кордоні з Україною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр "Гребенне". Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України. У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

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Як здійснюється пропуск вантажівок?

Зазначається, що на вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі, додали в ДПСУ.

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Напередодні польські фермери анонсували блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".