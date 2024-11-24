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Министр сельского хозяйства Польши Секерский встретится с фермерами, блокирующими КПП на границе с Украиной

блокада на польському кордоні

Сегодня, 24 ноября 2024 года, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, которые сейчас блокируют доступ к пограничному переходу в Медыке. Завершение протеста зависит от результата переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, вчера в Медыке началась акция протеста фермеров, которые перекрыли государственную дорогу №28 и не пропускают грузовики из Украины.

"Однако легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны могут проехать в обоих направлениях. Однако грузовики, которые направляются из Польши в Украину, пропускают по одному в час", - уверяет издание.

Также отмечается, что польские фермеры протестуют по двум причинам, которые напрямую не связаны с Украиной. Первая - невыполнение требований по налогам польскими властями. Другая - беспокойство относительно подписания ЕС соглашения со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

Также читайте: Польские фермеры продолжают блокировать КПП "Медика-Шегини", акция заявлена ​​на 48 часов, но может продлиться, - Госпогранслужба

Однако переговоры с министром могут прекратить блокировку, если Чеслав Секерский будет иметь конкретное предложение для фермеров.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.

Автор: 

блокада (1676) граница (5262) Польша (8405) Секерский Чеслав (4)


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Топ комментарии
+12
Да не міністр туди їхати повинен, а агенти спецслужб , якіж ви телепні поляки це цирк
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24.11.2024 14:38
+11
Вимог у польських рольників немає жодних ,
головне заблокувати украінські фури , так як кацапи за блокування
щедро платять !!
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24.11.2024 14:43
+9
Так там на місці вже є повно агентів спецслужб! Але є нюанс чиїх.
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24.11.2024 14:40
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Да не міністр туди їхати повинен, а агенти спецслужб , якіж ви телепні поляки це цирк
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24.11.2024 14:38 Ответить
Так там на місці вже є повно агентів спецслужб! Але є нюанс чиїх.
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24.11.2024 14:40 Ответить
якщо польські агенти хоч найменший ланцюжок виявлять що веде на московію одразу арешт усієї групи , це нац безпека , вони відправили куколда якогось, ну наші дебіли ще гірші в цьому плані
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24.11.2024 14:48 Ответить
А кордон з Німеччиною чому не блокують ці пшеки вонючі?
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24.11.2024 14:41 Ответить
Підараси, сер!
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24.11.2024 14:42 Ответить
Не блокують кордон з Нічеччиною мабуть тому, що то зона ЄС. Тут інше питання, чому не блокують кордони Цапії і Білоцапії? Можливо там інший режим, або не велике переміщення. Але самі перевізники з цим питанням не роберуться в МЗС є купа спеціалістів, в уряді і офісі президента, які мають з польськими урядовцями вирішити цю проблему.
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24.11.2024 14:46 Ответить
Перекривати кордон з Україною з причин які безпосередньо з Україною не пов'язані...Це я чогось не розумію чи цей світ приречений,тому що кацапи всім платять?
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24.11.2024 14:42 Ответить
секерський?
а хто тоді сікорський?
брат близнюк?
а нє, близнюка кацапи вбили під смоленськом. поляки з'їли мовчки.
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24.11.2024 14:43 Ответить
Ее..під смоленськом Лєха Качинського вбили..

Чи Ви про прим'єра Сікорського, у вигнанні який у 43му над Гіблартаром?
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24.11.2024 14:55 Ответить
ніфіга ви копнули.
колись, я навчався в кпі. зараз технічний універ на ім'я сікорського. киянина, що всі гвинтокрили сша будує.
всі інші сікорські, гімно з взуття нашому киянину сікорському.
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24.11.2024 15:05 Ответить
Теж там навчалась))
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24.11.2024 17:16 Ответить
Вимог у польських рольників немає жодних ,
головне заблокувати украінські фури , так як кацапи за блокування
щедро платять !!
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24.11.2024 14:43 Ответить
бізнес! онлі бізнес.
на полі, зараз мало заробітку, а лапті щедро платять.
то, які претензії?
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24.11.2024 14:47 Ответить
Только польские фермера и проститутки умудряются зарабатывать на транзитных трассах.
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24.11.2024 15:28 Ответить
Mam nadzieję że przyjdzie do nich z siekierą.
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24.11.2024 15:29 Ответить
Следующая блокада будет через неделю с требованием прекращения обстрела сектора Газа Израилем.
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24.11.2024 15:40 Ответить
Не розумію навіщо там міністр...достатньо командира роти з підрозділом гумових кийків
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24.11.2024 16:12 Ответить
Можна ще варіант...озброєні ******** спортивної статури..що влаштують бійку і пошкодять авто та вантажі
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24.11.2024 16:14 Ответить
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24.11.2024 16:22 Ответить
А давайте тих досвічених польських блокувальників на блок-пост перед наступаючими кацапами поставимо. От там вони і наблокуються досхочу!
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24.11.2024 16:35 Ответить
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24.11.2024 18:34 Ответить
 
 