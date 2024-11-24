Министр сельского хозяйства Польши Секерский встретится с фермерами, блокирующими КПП на границе с Украиной
Сегодня, 24 ноября 2024 года, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, которые сейчас блокируют доступ к пограничному переходу в Медыке. Завершение протеста зависит от результата переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Как отмечается, вчера в Медыке началась акция протеста фермеров, которые перекрыли государственную дорогу №28 и не пропускают грузовики из Украины.
"Однако легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны могут проехать в обоих направлениях. Однако грузовики, которые направляются из Польши в Украину, пропускают по одному в час", - уверяет издание.
Также отмечается, что польские фермеры протестуют по двум причинам, которые напрямую не связаны с Украиной. Первая - невыполнение требований по налогам польскими властями. Другая - беспокойство относительно подписания ЕС соглашения со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).
Однако переговоры с министром могут прекратить блокировку, если Чеслав Секерский будет иметь конкретное предложение для фермеров.
Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а хто тоді сікорський?
брат близнюк?
а нє, близнюка кацапи вбили під смоленськом. поляки з'їли мовчки.
Чи Ви про прим'єра Сікорського, у вигнанні який у 43му над Гіблартаром?
колись, я навчався в кпі. зараз технічний універ на ім'я сікорського. киянина, що всі гвинтокрили сша будує.
всі інші сікорські, гімно з взуття нашому киянину сікорському.
головне заблокувати украінські фури , так як кацапи за блокування
щедро платять !!
на полі, зараз мало заробітку, а лапті щедро платять.
то, які претензії?