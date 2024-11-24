Министр сельского хозяйства Польши Секерский встретится с фермерами, блокирующими КПП на границе с Украиной

Сегодня, 24 ноября 2024 года, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, которые сейчас блокируют доступ к пограничному переходу в Медыке. Завершение протеста зависит от результата переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, вчера в Медыке началась акция протеста фермеров, которые перекрыли государственную дорогу №28 и не пропускают грузовики из Украины.

"Однако легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны могут проехать в обоих направлениях. Однако грузовики, которые направляются из Польши в Украину, пропускают по одному в час", - уверяет издание.

Также отмечается, что польские фермеры протестуют по двум причинам, которые напрямую не связаны с Украиной. Первая - невыполнение требований по налогам польскими властями. Другая - беспокойство относительно подписания ЕС соглашения со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

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Однако переговоры с министром могут прекратить блокировку, если Чеслав Секерский будет иметь конкретное предложение для фермеров.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.