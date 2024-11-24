Польские фермеры продолжают блокировать КПП "Медика-Шегини", акция заявлена ​​на 48 часов, но может продлиться, - Госпогранслужба

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на двое суток, но акция может и продолжиться.

Об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, блокирование продолжается, и по состоянию на сейчас польские фермеры ограничивают возможность для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Медика", с украинского - ПП "Шегини". Они начали вчера около 10 утра, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, такие действия могут продолжаться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может длиться и дольше", - сказал Демченко.

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Как он отметил, польские фермеры объявили, что не будут пропускать на выезд из Украины грузовые транспортные средства весом более 3,5 тонны.

Сейчас, по словам Демченко, на этом направлении нет длинных очередей из грузовиков.

Представитель ГПСУ напомнил, что грузовикам и водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Тем, кто зарегистрировался в электронной очереди, придет сообщение в какой день и время можно пересечь границу.

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Как добавил Демченко, по информации польской стороны, на теперь перед митингующими стоят 10-20 транспортных средств, которые ожидают возможности проследовать в Украину.

Польские фермеры объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.

На момент начала блокирования между митингующими и пунктом пропуска было около 150 грузовиков, которые, по словам Демченко, относительно быстро смогли пересечь границу в направлении Украины. Также, как добавил спикер ГПСУ, те грузовые транспортные средства, которые пересекали границу до 10 часов утра за прошедшие сутки, также смогли въехать в Польшу.

За сутки через этот пункт пропуска в сторону Польши проследовали 60 грузовиков, которые успели пересечь границу до 10 утра.

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Сейчас, по словам Демченко, из-за блокирования этого пункта пропуска не фиксируется существенной нагрузки на другие пункты пропуска на границе с Польшей. До начала блокирования ПП "Медика-Шегини" этот пункт пропуска за сутки пересекало 400-500 грузовиков в обоих направлениях.