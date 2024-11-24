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Новости
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Польские фермеры продолжают блокировать КПП "Медика-Шегини", акция заявлена ​​на 48 часов, но может продлиться, - Госпогранслужба

Блокування кордону

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на двое суток, но акция может и продолжиться.

Об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, блокирование продолжается, и по состоянию на сейчас польские фермеры ограничивают возможность для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Медика", с украинского - ПП "Шегини". Они начали вчера около 10 утра, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, такие действия могут продолжаться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может длиться и дольше", - сказал Демченко.

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Как он отметил, польские фермеры объявили, что не будут пропускать на выезд из Украины грузовые транспортные средства весом более 3,5 тонны.

Сейчас, по словам Демченко, на этом направлении нет длинных очередей из грузовиков.

Представитель ГПСУ напомнил, что грузовикам и водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Тем, кто зарегистрировался в электронной очереди, придет сообщение в какой день и время можно пересечь границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры ограничивают движение только грузовиков, о блокировке других КПП речь не идет, - ГПСУ

Как добавил Демченко, по информации польской стороны, на теперь перед митингующими стоят 10-20 транспортных средств, которые ожидают возможности проследовать в Украину.

Польские фермеры объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.

На момент начала блокирования между митингующими и пунктом пропуска было около 150 грузовиков, которые, по словам Демченко, относительно быстро смогли пересечь границу в направлении Украины. Также, как добавил спикер ГПСУ, те грузовые транспортные средства, которые пересекали границу до 10 часов утра за прошедшие сутки, также смогли въехать в Польшу.

За сутки через этот пункт пропуска в сторону Польши проследовали 60 грузовиков, которые успели пересечь границу до 10 утра.

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Сейчас, по словам Демченко, из-за блокирования этого пункта пропуска не фиксируется существенной нагрузки на другие пункты пропуска на границе с Польшей. До начала блокирования ПП "Медика-Шегини" этот пункт пропуска за сутки пересекало 400-500 грузовиков в обоих направлениях.

Автор: 

блокада (1676) Госпогранслужба (6394) граница (5262) Польша (8405) блокирование (462)


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Топ комментарии
+18
вони не змогли навіть придумати вимоги. просто відробляють фсбешні гроші.
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24.11.2024 13:09
+12
Ці "фермери"-звичайне тупе й нікчемне бидло не обтяжене ні думками ні ознаками гідності-гроші з брудних рук,можливість безкарно гадити сусіду-то їх радощі й самовираження властиве будь якому бидлу у будь якій країні.
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24.11.2024 13:19
+9
а там такі є що проти своєї країни? в нас такі є. їх 73%
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24.11.2024 13:16
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Так, а які вимоги ХВермерів? Шо вони знову хочуть?
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24.11.2024 13:06 Ответить
вони не змогли навіть придумати вимоги. просто відробляють фсбешні гроші.
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24.11.2024 13:09 Ответить
Аааааа... Бабло ***** дав, блокують. Нема бабла від ***** то курять бамбук
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24.11.2024 13:10 Ответить
там стільки бабла, що воно завжди є. Тут питання в продажних блокувальниках.
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24.11.2024 13:12 Ответить
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24.11.2024 13:53 Ответить
Протести аграріїв відбуваються з двох причин, проте жодна з них прямо не стосується України. Фермери мають претензії до уряду за невиконання обіцянок, зокрема щодо доплат до вирощуваної продукції та непідвищення податків для аграріїв в наступному році. Друга вимога - польські аграрії протестують проти планів підписання угоди про торгівлю між ЄС та Південною Америкою
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24.11.2024 13:35 Ответить
Они бастуют из-за того, шо между Евросоюзом и Южной Америкой состоялась сделка, к которой Украина - боком. Польськi колгоспники виступають не проти Украiни, а проти Евросоюзу, спекулюючи нами.
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24.11.2024 14:06 Ответить
Так нехай пиНдують до Брюселю на траХтораХ і там мітингують
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24.11.2024 14:33 Ответить
Хочуть, щоб ЄС в Бразилії зерно не купляв.
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24.11.2024 14:29 Ответить
А Україна тут яким боком?
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24.11.2024 14:34 Ответить
А бо так!
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24.11.2024 18:39 Ответить
придурки...
Голодомор їм влаштувати всерівно не вийде..
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24.11.2024 13:06 Ответить
Для мене є дві Польші, одна за Україну а інша яка є в меншості за росію. ну в принципі як і інші країни.
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24.11.2024 13:08 Ответить
Тобто поляків що за Польшу у тебе немає?
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24.11.2024 13:14 Ответить
а там такі є що проти своєї країни? в нас такі є. їх 73%
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24.11.2024 13:16 Ответить
Ну... в любій країні є націоналісти, що не сприймають жодну іншу країну окрім своєї.
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24.11.2024 13:18 Ответить
без ну. і серед націоналістів довбой...бів валом
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24.11.2024 13:19 Ответить
Драстi, я - ваша тьотя. Буцiмто шо тi , шо тi - не за Польшу. То ви - щоби не мовчати?
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24.11.2024 13:37 Ответить
Всі завжди переслідують лише власні цілі. Поляки допомагають не через надмірну любов до українців, а через те що знають - вони будуть наступні
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24.11.2024 13:16 Ответить
Ці "фермери"-звичайне тупе й нікчемне бидло не обтяжене ні думками ні ознаками гідності-гроші з брудних рук,можливість безкарно гадити сусіду-то їх радощі й самовираження властиве будь якому бидлу у будь якій країні.
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24.11.2024 13:19 Ответить
Польські ******** собі нову тему придумали для заро***ння грошей,коли холодно і не сезон можна просто постояти і гроші заробити а кулі в дома сидіти,і насрати що москаль лізе і наступні вони...Дибі..и ***...ь..
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24.11.2024 13:21 Ответить
Продажні польські рольніки блокуюють КПП ,, Медика - Щегині "
за бабло , яке їм кацапське ФСБ постійно підсипає !!
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24.11.2024 13:25 Ответить
а правду кажуть, що ролникі не блокують німецький кордон, бо там можуть знатних піздюлєй вихватити?
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24.11.2024 13:26 Ответить
Так, це правда.
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24.11.2024 13:31 Ответить
У цьому нема ничого нового чи дивного. У любий країні світу, крім декількох типу РФ, КНДР, Ірану, Белорусії тощо, є Нація, є тупоВатне населення. Ось у нас у 2019 році такого гпселення виявилось аж 73% від припершився на вибори. Так шо не треба бачити у чужому оку тирсинку маючи у свому великий дручок.
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24.11.2024 13:30 Ответить
От не брешiть тутечки i все. Ви - або ступень, або не в темi, бо за такого ж олуха проголосували 73% вiд 37%, котрi у своему загалi прийшли на голосування, та так потворно проголосували... А це означае, що за ваву голоснули десь 17 % вiд загалу, котрий мав право голосувати. Отже якщо вiд потенцiального проценту виборцiв, а це 100% та вiдняти 37%, тi якi все ж проголосували, то наша бiда не проголосувавшi, а iнфантили в 100% - 37% = 63%. Отже, 63% - це тi, на чиiй совiстi вава з широкомаштабною вiйною, бо цi люди не прийшли на голосування... Пане, викорiнюйте iз себе лабуха звичайного.
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24.11.2024 13:48 Ответить
Ситуація нагадує наступну , полаявся вдома з дружиною - піду накладу купу лайна під дверима в сусіда .
Це те чим займаються зараз поляки .
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24.11.2024 13:32 Ответить
Да не гоните. Цьому передував скандал iз зерном, котре вавинi нехлюi замiсть голодаючоi Африки збагрили в Польщу. Також виною цьому, останнi мiсяцi - це опецькувата полiтика вави , що до Польщi. Так що если у вавы проблемы из своей скумбрией , то вава как раз соседям и сделал под носом. А ваты под такое дело не тока у нас хватает , но и среди поляков. Как-то, пару лет назад, в Польше , на ЖД, станции ожидаю поезд, рядом сидит полька лет под 50. Слово за слово, оказывается для нее при советах было лучше, а сейчас - все плохо. Мы изъяснялись: она - на польском, я - на украинском. Мы друг друг отлично понимали.
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24.11.2024 14:00 Ответить
а
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24.11.2024 14:12 Ответить
Чи не польські нехлюi купували те зерно, замість того, щоби купувати у своїх рольників? І вже давно українське зерно до Польщі не їде.
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24.11.2024 14:23 Ответить
Вот именно, два сапога - пара зебилонехлюям. ВМЕСТЕ переходили дорогу польским фермерам, как и нашим. Это при том, что зерно предназначалось голодающей Африке, потому Евросоюз и создал для нас беспошлинный коридор, чем и воспользовались ваши зебилонехлюи. А пострадали польские и наши фермеры. У наших зебилонехлюи скупили за бесцень, а польсим не дали свое продать, бо вывалили на польский рынок намного дешевле установленных местных дотационных расценок.
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24.11.2024 22:06 Ответить
Чого це зебілонехлюї мої? З чого це така впевненість? А от без польских нехлюїв українські на польский ринок не зайшли би.
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25.11.2024 01:43 Ответить
Ваши - в значении ваше висловлювання.
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25.11.2024 11:40 Ответить
Зараз вони протестують проти латиноамерикагського.
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24.11.2024 14:32 Ответить
,,КАЦАПИ." (Л.Подерев'янський)
Дійови особи :
Александр-кацап.
Владімір-кацап.
Надежда-кацапка....
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24.11.2024 14:33 Ответить
Вони блокують не польсько-український кордон,а вони блокують кордон Євросоюзу. То ж цією проблемою має зайнятися служба безпеки ЄС.
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24.11.2024 13:55 Ответить
Я вже заї...ся цим під..асам дякувати...
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24.11.2024 14:08 Ответить
Чомусь ніхто мені не вірить, що років з 120 тому в Варшаві були заборонені польські школи, а це факт.
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24.11.2024 14:18 Ответить
тепер вони нам мстяться?
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24.11.2024 14:27 Ответить
А ми тут яким боком.
Вони хотять повторити історію.
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24.11.2024 14:54 Ответить
от, як важко туску сікорському орбану фіцо бути в такій розкаряці.
типу ж і в європі, але ж як солодко отримувати плюшки з кремля.
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24.11.2024 14:29 Ответить
Польські фермери,а може кацапські запроданці???
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24.11.2024 14:35 Ответить
А блокувати польських перевізників що, неможна? Хай самі жеруть своє лайно, яке йде сюди під виглядом продуктів
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24.11.2024 15:59 Ответить
Схоже польськими фермерами там ї не пахне а тхне польскими прікупленними гівнюками на москальскої зарплатні.
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24.11.2024 17:50 Ответить
интересно,сколько этим уродам забашляла рашка за такие ******** акции?!
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24.11.2024 20:05 Ответить
 
 