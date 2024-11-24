Посольство Украины о блокаде границы с Польшей: Выглядит, как особенно болезненный парадокс в День памяти жертв Голодомора

Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, выглядит особенно болезненным парадоксом в День памяти жертв голодоморов.

Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Республике Польша в связи с блокадой украинско-польской границы на пограничном пункте пропуска Шегини-Медика, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы чтим память миллионов невинных жертв Голодомора - одной из самых ужасных трагедий в истории Человечества.

Эта трагедия учит нас, что ограничение доступа к продовольствию и нарушение принципов солидарности могут иметь катастрофические последствия.

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К сожалению, Украина, которая когда-то пережила эту ужасную трагедию - голод, вызванный искусственными ограничениями доступа к пище, и которая сегодня страдает от кровавой агрессии российской федерации, вынуждена также бороться за сохранение своих путей солидарности к нашим западным партнерам.

Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, в этот скорбный день выглядит, как особенно болезненный парадокс.

Такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками.

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Сейчас крайне важно, чтобы наши соседи в Польше, которые хорошо понимают бремя исторических травм, проявили солидарность и совместно искали решения, которые удовлетворят интересы обеих сторон, не обесценивая память о трагедиях прошлого", - говорится в комментарии посольства Украины.