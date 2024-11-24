Посольство Украины о блокаде границы с Польшей: Выглядит, как особенно болезненный парадокс в День памяти жертв Голодомора
Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, выглядит особенно болезненным парадоксом в День памяти жертв голодоморов.
Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Республике Польша в связи с блокадой украинско-польской границы на пограничном пункте пропуска Шегини-Медика, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы чтим память миллионов невинных жертв Голодомора - одной из самых ужасных трагедий в истории Человечества.
Эта трагедия учит нас, что ограничение доступа к продовольствию и нарушение принципов солидарности могут иметь катастрофические последствия.
К сожалению, Украина, которая когда-то пережила эту ужасную трагедию - голод, вызванный искусственными ограничениями доступа к пище, и которая сегодня страдает от кровавой агрессии российской федерации, вынуждена также бороться за сохранение своих путей солидарности к нашим западным партнерам.
Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, в этот скорбный день выглядит, как особенно болезненный парадокс.
Такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками.
Сейчас крайне важно, чтобы наши соседи в Польше, которые хорошо понимают бремя исторических травм, проявили солидарность и совместно искали решения, которые удовлетворят интересы обеих сторон, не обесценивая память о трагедиях прошлого", - говорится в комментарии посольства Украины.
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Вони нам нагадують пройоби союзу, а самі забули все, що натворили, починаючи з 16 ст.
Владі Польщі та Євросоюзу знадобилося півроку, щоб організувати бізнес із субсидіями.
Не в курсі, там ЄС найближчим часом не збирається підписувати якісь договори з Австралією та Новою Зеландією?
У цій статті все написано.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/11/13/7198327/
Тільки наприклад, нормальні французські фермери блокують Брюссель. А польскі підорські фермери блокують кордони Україні, яка ніяким боком не має відношення до Латинської Америки.
https://youtu.be/_iZxiDcVqkA?t=724
Тому що в Польщі кажуть, що зернові олігархи, які живуть на Мальті, не платять ніяких податків, що вони домовилися з владою про звільнення від податків. Що українське населення, українські військові нічого не отримують від цього продажу зерна.
З одного боку, від продажу зерна до ЄС Героїчна Українська Армія нічого не отримала, натомість виграли «мальтійські» олігархи, звільнені від податків. А з іншого боку, це спричинило зменшення підтримки України в ЄС і, відповідно, зменшення поставок озброєння для Української Армії. Де тут логіка воєнних дій влади України? Де ефективність їхньої роботи? Я такої політики влади України не розумію.
До того ж ці «мальтійські» олігархи спробували перенести свої шахрайські схеми, які вони систематично використовували в Україні, до ЄС. Вони посварилися з європейським великим бізнесом, а це серйозніше питання для «еліт». І тим більша це втрата для Української Армії. Адже ці «еліти» ЄС - це також військова промисловість.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukrainski-oligarcha-zarobi-kosztem-polskich-inwestorow-Interwencje-powinny-podjac-polskie-i-ukrainskie-wladze-8604838.html
Це лише моя приватна думка, опис механізму цієї ситуації. Вибачте за переклад GPT.
Це моя ідея щодо наті-КАБ бар'єру. Якщо це слабка ідея, вона не спрацює, будь ласка, напишіть.
https://co2stop.foundation/AntiKAB
2. В Польщі кажуть, що більшість оброблюваної землі в Україні належить горстці олігархів. З продажу їхньої сільськогосподарської продукції не можливо зібрати кошти на Українську Армію. Супротив українських влад з мільйонами дрібних фермерів означає значне збільшення небажання відправляти зброю для Української Армії. Просто чим більше сільськогосподарських продуктів з України потрапляє до ЄС, тим більше труднощів має Українська Армія. Бо політики в ЄС мусять слухати ці мільйони фермерів - виборців.
3.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
Anti-KAB Barrage
"Під час Першої, а особливо Другої світової війни масово використовувалися бар'єрні аеростати (балони). Їх також застосовували проти літаючих бомб V1. Ефективність таких бар'єрів вважалася нижчою, ніж у винищувачів-перехоплювачів. Але бар'єри встановлювалися як останній фільтр, що перехоплював залишки в багатошаровій обороні. Варто розглянути повернення до цієї концепції оборони. Сьогодні, завдяки використанню значно дешевших і ********** матеріалів, такі бар'єрні системи можуть бути більш широко застосовані і виявитися ефективнішими, ніж ті, що використовувалися під час Другої світової війни."
2. Що ти курнув коли оцю херню написав про землю в олігархів і супротив фермерів ? Ти менше кацапської пропаганди слухай і менше кацапського зерна в Польщу завозь , може тоді щось у тебе розвидниться . Раптом що - поляки зупинили рух усіх українських вантажних авто більше за 3.5 тн , а не тільки тих що продукти везуть , при цьому польські пропускають , бо українські гроші від продажу польського лайна в Україні їм не заважають .
3. Такі системи без тебе вже використовуються там де це ефективно , але на нулі аеростати не піднімеш , рівно як і тисячі кілометрів загороджень не зробиш , трішки неспівмірні нинішні масштаби застосування кацапами ракет і дронів з тим що було у Британії тоді .
2. Такі бар'єри добре підійдуть для захисту міст, концентрації військ у тилу, військових полігонів, запасних укріплень. Так робили під час Другої світової війни. Ніхто ніколи не використовував їх на лінії фронту. Не потрібно бар'єрів на тисячі кілометрів.
Мала рефлексія: на початку війни я пропонував дешеві PFV "камікадзе". Тоді я почув, що це малі іграшки для дітей, нам потрібні серйозні дрони. Півроку потому перші такі "іграшки" використали росіяни. Побачимо, хто перший використає такі бар'єри?
Дуже дякую тобі за думки про анти-KAB бар'єри, загалом за всю дискусію про фермерів
п 2. Повторюся - це все вже використовують і більше аніж пів року - два роки . Проблема не тільки у масштабах , а і у технічному прогресові , те що у минулому столітті працювало на всі 100% тепер працює ситуативно , іноді рятуючи від дронів , ніяк не захищає від удару ******** ракетним озброєнням , що трішки різниться від фау-1 .
Всього доброго , переставай бунтувати на кордоні , твої земляки вже звідти пішли сьогодні
"У боротьбі з Червоною армією важливу роль зіграли українці. Зокрема морська піхота контр-адмірала Михайла Білинського і 6-а дивізія УНР генерала Марка Безручка під Замостям 12 днів витримували атаки 1-ї кінної армії Семена Будьонного, що рухалась у тил контратакуючим дивізіям поляків.
Під Варшавою зазнав краху більшовицький похід на Берлін та Париж, а з ним - і мрії про світову революцію. Втрати Червоної армії у Варшавській битві оцінюють у 25 тисяч убитими і 60 тисяч полоненими. Польща втратила 4,5 тисячі солдат.
У подальшому поляки уклали 9 листопада 1920-го перемир'я з більшовиками, залишивши своїх союзників напризволяще. 35-тисячне українське військо було роззброєно та інтерновано до польських таборів. "
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/25/1920-zavershennya-varshavskoyi-bytvy
В мене навіть не вистачає слів щоб таке коментувати .