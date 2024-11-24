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Посольство Украины о блокаде границы с Польшей: Выглядит, как особенно болезненный парадокс в День памяти жертв Голодомора

Блокада кордону

Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, выглядит особенно болезненным парадоксом в День памяти жертв голодоморов.

Об этом говорится в комментарии Посольства Украины в Республике Польша в связи с блокадой украинско-польской границы на пограничном пункте пропуска Шегини-Медика, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы чтим память миллионов невинных жертв Голодомора - одной из самых ужасных трагедий в истории Человечества.

Эта трагедия учит нас, что ограничение доступа к продовольствию и нарушение принципов солидарности могут иметь катастрофические последствия.

Читайте: Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, - Минагрополитики о блокаде

К сожалению, Украина, которая когда-то пережила эту ужасную трагедию - голод, вызванный искусственными ограничениями доступа к пище, и которая сегодня страдает от кровавой агрессии российской федерации, вынуждена также бороться за сохранение своих путей солидарности к нашим западным партнерам.

Блокирование украинской границы польскими фермерами из-за требований, которые не имеют никакого отношения к Украине, в этот скорбный день выглядит, как особенно болезненный парадокс.

Такие действия не только вредят экономическим интересам обеих стран, но и играют на руку тем, кто стремится посеять раздор между украинцами и поляками.

Также читайте: Польские фермеры ограничивают движение только грузовиков, о блокировке других КПП речь не идет, - ГПСУ

Сейчас крайне важно, чтобы наши соседи в Польше, которые хорошо понимают бремя исторических травм, проявили солидарность и совместно искали решения, которые удовлетворят интересы обеих сторон, не обесценивая память о трагедиях прошлого", - говорится в комментарии посольства Украины.

Автор: 

блокада (1676) граница (5262) Польша (8405)


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Топ комментарии
+23
А що ви чекали від свідків валинскай рєзні бєнзапілой? Все що вони могли, вони вже отримали за рахунок України. Мільйони рабів, обмін ржавчини на західну і не тільки техніку, дотації на утримування біженців. Всі їх витрати перекрили багаторазово.
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24.11.2024 00:10
+21
Шо шо шо?? Які історичні травми??

Вони нам нагадують пройоби союзу, а самі забули все, що натворили, починаючи з 16 ст.
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23.11.2024 23:48
+17
Мабуть запахло москальським баблом 🙁
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23.11.2024 23:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо шо шо?? Які історичні травми??

Вони нам нагадують пройоби союзу, а самі забули все, що натворили, починаючи з 16 ст.
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23.11.2024 23:48 Ответить
Історію вивчай.
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24.11.2024 08:50 Ответить
Вибачаюсь, не туди...
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24.11.2024 08:57 Ответить
Бува)
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24.11.2024 12:34 Ответить
Знову кляті польські рольнікі бунтують на кордоні з нашою краіною 😡

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23.11.2024 23:57 Ответить
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24.11.2024 07:34 Ответить
Мабуть запахло москальським баблом 🙁
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23.11.2024 23:58 Ответить
А що ви чекали від свідків валинскай рєзні бєнзапілой? Все що вони могли, вони вже отримали за рахунок України. Мільйони рабів, обмін ржавчини на західну і не тільки техніку, дотації на утримування біженців. Всі їх витрати перекрили багаторазово.
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24.11.2024 00:10 Ответить
На початку війни польська влада нічого не зробила. Саме поляки, знизу, організували чергове «національне повстання» проти росіян, прийняли сотні тисяч українців до себе додому, щоб не було потреби організовувати типові для ООН «концтабори» для біженців.
Владі Польщі та Євросоюзу знадобилося півроку, щоб організувати бізнес із субсидіями.
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24.11.2024 02:33 Ответить
Цапюри? Так. Але зараз в нас є "Паляниця". Тому начувайтесь
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24.11.2024 04:39 Ответить
Коли міністр оборони -рольнік...
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24.11.2024 00:20 Ответить
а що на цей раз ролникі хочуть від Брюселю? Компенсації за вимерзлі фісташкові дерева?
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24.11.2024 00:28 Ответить
Блокують український кордон на знак протесту, проти підписаного ЄС договору з країнами Латинської Америки.
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24.11.2024 00:56 Ответить
а який договір? про постачання бананів у ЄС по демпінговим цінам, що може призвести до банкрутства польських фермерів?
Не в курсі, там ЄС найближчим часом не збирається підписувати якісь договори з Австралією та Новою Зеландією?
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24.11.2024 02:23 Ответить
Європейські фермери протестують проти торговельної угоди з Латинською Америкою.
У цій статті все написано.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/11/13/7198327/
Тільки наприклад, нормальні французські фермери блокують Брюссель. А польскі підорські фермери блокують кордони Україні, яка ніяким боком не має відношення до Латинської Америки.
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24.11.2024 06:25 Ответить
та я вже в курсі - подивився Лапіна.
https://youtu.be/_iZxiDcVqkA?t=724
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24.11.2024 06:42 Ответить
Але де ж тут логіка, шановний пане Посол? Блокується експорт продовольства з України, а не постачання продовольства в Україну.
Тому що в Польщі кажуть, що зернові олігархи, які живуть на Мальті, не платять ніяких податків, що вони домовилися з владою про звільнення від податків. Що українське населення, українські військові нічого не отримують від цього продажу зерна.
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24.11.2024 00:32 Ответить
Новину читав? Твої пшечні виродки перекрили кордон взагалі не маючи ніяких претензій до України, просто щоб шантажувати цим хз кого . Моральні ****** які з дозволу влади роблять таку хню.
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24.11.2024 00:45 Ответить
Дайте відповідь будь ласка конкретно: чи звільняються зернові олігархи від податку на продаж зерна?
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24.11.2024 01:32 Ответить
Даю конкретну відповідь - через отих презервативів польських "зернові олігархи " у мене , українського фермера , зерно знову викуплять за безцінь , посилаючись на труднощі логістики , вони і так вже на українське зерно останнім часом почали закупівельну ціну знижувати , мотивуючи його низькою конкурентною спроможністю через високі ціни . Ти собі у Польщі сидітимеш і триндітимеш про олігархів , а чим мені заплатити податки , орендну плату і посіяти ?
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24.11.2024 03:03 Ответить
Я не підтримую цих протестів на кордоні, тому що їх організовують «рускі онучі», використовуючи складну ситуацію фермерів. В ЄС є мільйони дрібних фермерів, і саме тому сільськогосподарське виробництво є нерентабельним. Повільно дрібних фермерів ліквідовують. Але вони все ще становлять значну групу виборців.
З одного боку, від продажу зерна до ЄС Героїчна Українська Армія нічого не отримала, натомість виграли «мальтійські» олігархи, звільнені від податків. А з іншого боку, це спричинило зменшення підтримки України в ЄС і, відповідно, зменшення поставок озброєння для Української Армії. Де тут логіка воєнних дій влади України? Де ефективність їхньої роботи? Я такої політики влади України не розумію.
До того ж ці «мальтійські» олігархи спробували перенести свої шахрайські схеми, які вони систематично використовували в Україні, до ЄС. Вони посварилися з європейським великим бізнесом, а це серйозніше питання для «еліт». І тим більша це втрата для Української Армії. Адже ці «еліти» ЄС - це також військова промисловість.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ukrainski-oligarcha-zarobi-kosztem-polskich-inwestorow-Interwencje-powinny-podjac-polskie-i-ukrainskie-wladze-8604838.html

Це лише моя приватна думка, опис механізму цієї ситуації. Вибачте за переклад GPT.
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24.11.2024 10:35 Ответить
Завершуючи цікаву дискусію. Можливо, це не зовсім відповідає образу українського Козак, але є таке прислів'я: «Смирне теля двох маток ссе». Наразі українська влада, здається, буцає вим'я дружньої дійної корови. Але, напевно, справжній і мудрий Козак, коли дуже треба, вміє прикинутися смирним телям?

Це моя ідея щодо наті-КАБ бар'єру. Якщо це слабка ідея, вона не спрацює, будь ласка, напишіть.

https://co2stop.foundation/AntiKAB
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24.11.2024 17:19 Ответить
Якщо чесно , я не зрозумів суті того що ви хотіли висловити .... 1. До чого покірне теля до ситуації на кордоні коли проплачені протестувальники вимогами ставлять те що ніяким чином не стосується України та її сільгоспродукції - польські податки ? 2. Не знаю що буцає влада , зате добре знаю чим обернеться те блокування для українських сільсгоспвиробників ( саме їх , а не зернотрейдерів ) .3. Поясніть що мали на увазі згадуючи якийсь бар'єр - захисну зону для НАТО , чи щось інше ?
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24.11.2024 18:36 Ответить
1. Іноді просто треба відмовитися від менш прибуткових справ на деякий час, щоб згодом заробити значно більше, особливо під час війни. Зараз не можливо протиснути до ЄС сільськогосподарську продукцію з України. В ЄС мільйони дрібних фермерів. Є надвиробництво, і це нерентабельно за такої кількості фермерів. Але чиновники ЄС наполегливо працюють, аби ліквідувати ці мільйони фермерів. Це займе близько 10 років. Гірників вугілля в ЄС вже ліквідували.
2. В Польщі кажуть, що більшість оброблюваної землі в Україні належить горстці олігархів. З продажу їхньої сільськогосподарської продукції не можливо зібрати кошти на Українську Армію. Супротив українських влад з мільйонами дрібних фермерів означає значне збільшення небажання відправляти зброю для Української Армії. Просто чим більше сільськогосподарських продуктів з України потрапляє до ЄС, тим більше труднощів має Українська Армія. Бо політики в ЄС мусять слухати ці мільйони фермерів - виборців.

3.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

Anti-KAB Barrage

"Під час Першої, а особливо Другої світової війни масово використовувалися бар'єрні аеростати (балони). Їх також застосовували проти літаючих бомб V1. Ефективність таких бар'єрів вважалася нижчою, ніж у винищувачів-перехоплювачів. Але бар'єри встановлювалися як останній фільтр, що перехоплював залишки в багатошаровій обороні. Варто розглянути повернення до цієї концепції оборони. Сьогодні, завдяки використанню значно дешевших і ********** матеріалів, такі бар'єрні системи можуть бути більш широко застосовані і виявитися ефективнішими, ніж ті, що використовувалися під час Другої світової війни."
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24.11.2024 20:36 Ответить
1. "Іноді просто треба відмовитися від менш прибуткових справ на деякий час, щоб згодом заробити значно більше, особливо під час війни" Якщо це стосовно українських фермерів , то недоречно бо чим їм під час війни займатися - снаряди на полі не ростуть (( Якщо щодо польських - я не проти (( Іще раз для тебе особисто - нинішні протести поляків проходять через підвищення Польщею податків , яким боком до цього українські авто на кордоні ? Про вугілля - до екологів зелених , а не надвиробництво згадувати.
2. Що ти курнув коли оцю херню написав про землю в олігархів і супротив фермерів ? Ти менше кацапської пропаганди слухай і менше кацапського зерна в Польщу завозь , може тоді щось у тебе розвидниться . Раптом що - поляки зупинили рух усіх українських вантажних авто більше за 3.5 тн , а не тільки тих що продукти везуть , при цьому польські пропускають , бо українські гроші від продажу польського лайна в Україні їм не заважають .
3. Такі системи без тебе вже використовуються там де це ефективно , але на нулі аеростати не піднімеш , рівно як і тисячі кілометрів загороджень не зробиш , трішки неспівмірні нинішні масштаби застосування кацапами ракет і дронів з тим що було у Британії тоді .
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24.11.2024 20:59 Ответить
1. Скажу прямо. Українська влада не має жодного шансу виграти у мільйонів фермерів в ЄС. Навіть Брюссель, який регулярно поливають гноївкою, не має шансів. Раніше так само було з гірниками. Дрібні фермери вже приречені на ліквідацію, але це займе кілька років, як це було з вугільними гірниками. Тиснучи насильно і атакуючи країни ЄС, а особливо словесно саміх фермерів, Україна втрачає значно більше, ніж могла б заробити на аграрному експорті. Кожна така атака української влади - це велике підживлення для російських оноців. Краще не відгукуватися, взагалі не реагувати на такі блокади, і через деякий час їх не стане.

2. Такі бар'єри добре підійдуть для захисту міст, концентрації військ у тилу, військових полігонів, запасних укріплень. Так робили під час Другої світової війни. Ніхто ніколи не використовував їх на лінії фронту. Не потрібно бар'єрів на тисячі кілометрів.
Мала рефлексія: на початку війни я пропонував дешеві PFV "камікадзе". Тоді я почув, що це малі іграшки для дітей, нам потрібні серйозні дрони. Півроку потому перші такі "іграшки" використали росіяни. Побачимо, хто перший використає такі бар'єри?

Дуже дякую тобі за думки про анти-KAB бар'єри, загалом за всю дискусію про фермерів
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24.11.2024 22:54 Ответить
п1. Ми один одного не зрозуміємо по тій причині , що ти не слухаєш моїх доводів, а намагаєшся нав'язати свою думку, хоча вона досить суперечлива .
п 2. Повторюся - це все вже використовують і більше аніж пів року - два роки . Проблема не тільки у масштабах , а і у технічному прогресові , те що у минулому столітті працювало на всі 100% тепер працює ситуативно , іноді рятуючи від дронів , ніяк не захищає від удару ******** ракетним озброєнням , що трішки різниться від фау-1 .
Всього доброго , переставай бунтувати на кордоні , твої земляки вже звідти пішли сьогодні
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24.11.2024 23:24 Ответить
Польскі фермери блокують український кордон на знак протесту, проти підписаного ЄС договору з країнами Латинської Америки(!). До якого Україна аж ніяк не відноситься.
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24.11.2024 01:00 Ответить
Ви вимоги хоч чули? Скільки можна цієї брєдятіни, путінці продажні? Польща - не гієна Європи, вона шакал Європи!
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24.11.2024 08:43 Ответить
це не парадокс, а знущання
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24.11.2024 00:40 Ответить
за пару останніх років поступово прихожу до висновку, що самий ******** прошарок польського суспільства - це ролникі. У моєму рейтингу вони давно вже потіснили угорських ********.
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24.11.2024 02:27 Ответить
******* та рольники - вже стали матюками..
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24.11.2024 08:55 Ответить
думаю, що на нас у найближчі часи чекають ще нові матюки, про яких більшість українців поки що не чула.
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24.11.2024 08:59 Ответить
Україна НІКОЛИ не захоплювала польські теріторії. Навпаки, у 1920му:

"У боротьбі з Червоною армією важливу роль зіграли українці. Зокрема морська піхота контр-адмірала Михайла Білинського і 6-а дивізія УНР генерала Марка Безручка під Замостям 12 днів витримували атаки 1-ї кінної армії Семена Будьонного, що рухалась у тил контратакуючим дивізіям поляків.
Під Варшавою зазнав краху більшовицький похід на Берлін та Париж, а з ним - і мрії про світову революцію. Втрати Червоної армії у Варшавській битві оцінюють у 25 тисяч убитими і 60 тисяч полоненими. Польща втратила 4,5 тисячі солдат.
У подальшому поляки уклали 9 листопада 1920-го перемир'я з більшовиками, залишивши своїх союзників напризволяще. 35-тисячне українське військо було роззброєно та інтерновано до польських таборів. "

https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/25/1920-zavershennya-varshavskoyi-bytvy
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24.11.2024 04:30 Ответить
Блокує кордон не Польща,блокують поляки не з кращих представників польського народу.Погано лише,що уряд Польщі,який на раз-два може це припинити,нічого не робить.
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24.11.2024 06:05 Ответить
Вже чули таке, воює не росія, воює тільки поганий путін.
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24.11.2024 06:28 Ответить
.
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24.11.2024 07:09 Ответить
Загадка тайни заґадочьной руzzкой души розгадана! Звичайна синя ізолента, без якої там нічого не працює і не тримається! Залишилось лише знайти краєчок і добряче смикнути.
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24.11.2024 07:26 Ответить
В той час як Україна робить все щоб синьої ізострічки на прапорі Польщі не було - Польща їй заважає .
В мене навіть не вистачає слів щоб таке коментувати .
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24.11.2024 12:58 Ответить
А куди дивиться польський уряд, чи йому засліпило?
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24.11.2024 08:52 Ответить
Все ж таки вільна торгівля краще. Фермери просто припинять виробляти продукцію, яка не рентабельна
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24.11.2024 09:17 Ответить
Як вже задовбали ці грьобані пшеки,маючи таких "друзів" і ворогів не треба.
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24.11.2024 11:33 Ответить
Браво посольство
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24.11.2024 12:07 Ответить
 
 