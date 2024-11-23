Польские фермеры ограничивают движение только грузовиков, о блокировке других КПП речь не идет, - ГПСУ

Польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика - Шегини" на украинской границе.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировании, которое может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступало. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.

Демченко посоветовал водителям грузовых автомобилей переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медика - Шегини" продолжается протест. По его словам, на других пунктах не блокируется движение грузовиков ни на выезд, ни на въезд в Украину.

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Представитель ГПСУ также отметил, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков. Легковые авто и автобусы едут без осложнений.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.