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Польские фермеры ограничивают движение только грузовиков, о блокировке других КПП речь не идет, - ГПСУ

блокада на польському кордоні

Польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика - Шегини" на украинской границе.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировании, которое может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступало. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.

Демченко посоветовал водителям грузовых автомобилей переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медика - Шегини" продолжается протест. По его словам, на других пунктах не блокируется движение грузовиков ни на выезд, ни на въезд в Украину.

Также читайте: Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, - Минагрополитики о блокаде

Представитель ГПСУ также отметил, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков. Легковые авто и автобусы едут без осложнений.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.

Автор: 

блокада (1676) Госпогранслужба (6389) граница (5260) Польша (8405)


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Топ комментарии
+22
О прасиітуткі, навіть фантазії не має просто блокуємо… а чому не кордон з рф чи бульбашією? А Украінскій? Шо там пан Сікорський на це скаже? Пшекі ще ті сусіди не кращі за кацапів.
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23.11.2024 15:50
+17
Типу якщо тільки вантажівки то все добре?
Заблоковані вантажні перевезення це здорожчання імпорту, особливо перед НР що виллється в підвищення і так космічних цін на продовольство в Україніі.

Спасібо польським виб.лядкам що видирають шматок хліба з рук українських дітей. Мало нам кацапських ракет так ще ця мразота...
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23.11.2024 15:58
+16
Рольники вирішили грошей підзаробити перед Різдвом. А під шумок пошпигувати, що там нам везуть. ***** ж гроші не тільки за блокаду кордону платить.
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23.11.2024 15:53
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О прасиітуткі, навіть фантазії не має просто блокуємо… а чому не кордон з рф чи бульбашією? А Украінскій? Шо там пан Сікорський на це скаже? Пшекі ще ті сусіди не кращі за кацапів.
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23.11.2024 15:50 Ответить
Так і я про що. https://censor.net/ua/comments/locate/3521532/c90fef57-ba6a-4db9-a1f8-11a730941a43
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23.11.2024 15:54 Ответить
Давно у пшеков адвокатом служишь?
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23.11.2024 21:17 Ответить
Поки не викорчують кацапських кротів з отих "фермерів" - покою нам не буде. Це вже прой*б польскої контррозвідки, бо кацапами там не просто "пахне" там реально тхне москалями і навіть роги видніються. Вирахувати провокаторів можна було б вже давно, але ж хтось в силових структурах Польщі не дуже в цьому зацікавлений.
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23.11.2024 15:51 Ответить
скажіть будь ласка а хто "корчувати " буде кротів з польских фермерів? чи ніхто? бала бала
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23.11.2024 16:37 Ответить
А ще раз прочитати те, що написано - слабо?
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23.11.2024 20:50 Ответить
Якщо польська влада залюбки дає зелене світло цим кротам.
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23.11.2024 17:40 Ответить
Там є закони, які це дозволяють, а їхня влада сумлінно їх виконує. Це для вас дивно?
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23.11.2024 20:51 Ответить
в польщі закони виконують? сьогодні вечір анекдотів?
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24.11.2024 01:05 Ответить
Рольники вирішили грошей підзаробити перед Різдвом. А під шумок пошпигувати, що там нам везуть. ***** ж гроші не тільки за блокаду кордону платить.
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23.11.2024 15:53 Ответить
Типу якщо тільки вантажівки то все добре?
Заблоковані вантажні перевезення це здорожчання імпорту, особливо перед НР що виллється в підвищення і так космічних цін на продовольство в Україніі.

Спасібо польським виб.лядкам що видирають шматок хліба з рук українських дітей. Мало нам кацапських ракет так ще ця мразота...
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23.11.2024 15:58 Ответить
Кацапи сказали не сильно палитися. Ох і пшеки.
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23.11.2024 16:10 Ответить
Это те которые орков будут встречать с караваем и в кокошниках когда они с Белоруссии зайдут..
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23.11.2024 16:11 Ответить
Дебіли.
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23.11.2024 16:13 Ответить
Бидло- курва, іскандер кожному ляху в дупі, щоб волинь вам повилазила !!!!
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23.11.2024 16:16 Ответить
А Брюсель слабо заблокувати? У вас же претензії до ЄС! Якого дідька кордон з Україною блокуєте? Бо знаєте що це зійде з рук.
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23.11.2024 16:37 Ответить
Тобто у нас можна для поліції та ТЦК все, що порушує права людини - викрадати, позбавляти свободи, забирати особисті речі, тримати під вартою і всім пох, а тут якась кучка хвермерів зібралась і вирішила тероризувати вантажопотік до воюючої країни, при цьому ще не вигадали, а чого ж то блокують і це норм, і не дай може порушити права на свободи.... ***** це все.
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23.11.2024 17:02 Ответить
Тому шо не получили ПИ#ДИ ті фермери вчасно!!!
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23.11.2024 17:05 Ответить
польські фермери жодних вимог Джерело:

От х-ла не подвезли требований, подвезли только аванс.
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23.11.2024 17:10 Ответить
Терористи-гопники-блокиратори аж всираються - так знов напрошуються на чергову "трагедію".
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23.11.2024 17:43 Ответить
Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, не выдвигают претензий к украинским товарам. Протесты используются для давления на власть Польши.Организаторы блокады заявили, что фермеры протестуют по двум причинам - увеличению налогов в Польше и подписанию ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
https://www.rbc.ua/ukr/news/blokada-kordonu-u-minagro-rozpovili-chi-mayut-1732364503.html
А НЕ ХОТИТЕ ГАСПОДА ПШЕКИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГИ У СЕБЯ ДОМА , ЗАБЛОКИРОВАТЬ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ПОЛЯНДИИ ... А ТО ЭТО НАПОМИНАЕТ МИТИНГИ ЗА СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НО НЕ У СЕБЯ ДОМА .
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23.11.2024 17:54 Ответить
Расєяне теж так діють!
Воюють з НАТО,а ракети і бомби кидають на Україну,не чіпаючи ЖОДНУ країну НАТО!
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23.11.2024 20:13 Ответить
Только польские фермера и проститутки умудряются зарабатывать на транзитных трассах.
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23.11.2024 20:33 Ответить
Скільки ті жлобські шьондри отримали юдиних грошей від раzzійських шпигунів?
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23.11.2024 21:36 Ответить
хлопчаки з ППО пропустіть хоч один Шахед, а краще Х 101 до Перемишля. О то буде кінець блокади.
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23.11.2024 23:30 Ответить
 
 