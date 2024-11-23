Польские фермеры ограничивают движение только грузовиков, о блокировке других КПП речь не идет, - ГПСУ
Польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика - Шегини" на украинской границе.
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировании, которое может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступало. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.
Демченко посоветовал водителям грузовых автомобилей переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медика - Шегини" продолжается протест. По его словам, на других пунктах не блокируется движение грузовиков ни на выезд, ни на въезд в Украину.
Представитель ГПСУ также отметил, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков. Легковые авто и автобусы едут без осложнений.
Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.
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Заблоковані вантажні перевезення це здорожчання імпорту, особливо перед НР що виллється в підвищення і так космічних цін на продовольство в Україніі.
Спасібо польським виб.лядкам що видирають шматок хліба з рук українських дітей. Мало нам кацапських ракет так ще ця мразота...
От х-ла не подвезли требований, подвезли только аванс.
https://www.rbc.ua/ukr/news/blokada-kordonu-u-minagro-rozpovili-chi-mayut-1732364503.html
А НЕ ХОТИТЕ ГАСПОДА ПШЕКИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГИ У СЕБЯ ДОМА , ЗАБЛОКИРОВАТЬ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ПОЛЯНДИИ ... А ТО ЭТО НАПОМИНАЕТ МИТИНГИ ЗА СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НО НЕ У СЕБЯ ДОМА .
Воюють з НАТО,а ракети і бомби кидають на Україну,не чіпаючи ЖОДНУ країну НАТО!