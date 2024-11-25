Блокування кордону фермерами лежить у площині внутрішньої політики Польщі, - Стефанішина

Відновлення блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні пов'язане з наближенням виборів.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу чітко артикулювати, що це питання (блокування кордону польськими фермерами - Ред.) лежить у площині внутрішньої політики Польської Республіки. Ми розуміємо, що почалися праймеріз, починається підготовка до президентських виборів у Польщі, і не треба бути генієм, щоб, проаналізувавши календар, зрозуміти: якщо є блокування кордону з Україною, значить, очікуються вибори у Польщі", - пояснила віцепрем'єрка.

Вона додала, що Україна була готова до такого розвитку подій.

Також вона нагадала, що навіть в умовах повного блокування українсько-польського кордону ми досягли угоди щодо продовження лібералізації транзиту.

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"У найближчі тижні буде затверджена нова Європейська комісія, і я впевнена, що це рішення (про недопущення нових блокувань кордону – ред.) буде ухвалено так само", - розповіла Стефанішина.

Що передувало?

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

Також фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.

При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.

Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

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