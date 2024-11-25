УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8930 відвідувачів онлайн
Новини
1 540 17

Блокування кордону фермерами лежить у площині внутрішньої політики Польщі, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Відновлення блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні пов'язане з наближенням виборів.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу чітко артикулювати, що це питання (блокування кордону польськими фермерами - Ред.) лежить у площині внутрішньої політики Польської Республіки. Ми розуміємо, що почалися праймеріз, починається підготовка до президентських виборів у Польщі, і не треба бути генієм, щоб, проаналізувавши календар, зрозуміти: якщо є блокування кордону з Україною, значить, очікуються вибори у Польщі", - пояснила віцепрем'єрка.

Вона додала, що Україна була готова до такого розвитку подій.

Також вона нагадала, що навіть в умовах повного блокування українсько-польського кордону ми досягли угоди щодо продовження лібералізації транзиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина

"У найближчі тижні буде затверджена нова Європейська комісія, і я впевнена, що це рішення (про недопущення нових блокувань кордону – ред.) буде ухвалено так само", - розповіла Стефанішина.

Що передувало?

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

Також фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.

При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.

Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

Читайте: Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", - Держмитслужба

Автор: 

кордон (4765) Польща (8496) блокування (649) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Блокування кордону фермерами лежить у площині дебілізму окремої верстви населення Польщі.
показати весь коментар
25.11.2024 22:25
+2
Вибори кожен десь ідуть - вчора в Румуніі - але це ж не привід румунам блокувати кордони
показати весь коментар
25.11.2024 22:26
+2
Так спробуйте заблокувати кордон з Німеччиною, дармоїди куєві ...
показати весь коментар
25.11.2024 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блокування кордону фермерами лежить у площині дебілізму окремої верстви населення Польщі.
показати весь коментар
25.11.2024 22:25 Відповісти
В Польщі є дураки, навіть польські совки є (хочуть повернення PRL), але таких тупих, як виборці зєлєнскава немає
показати весь коментар
25.11.2024 22:37 Відповісти
В Польщі часів ПНР хвермери мали навіть власні трактори - хвермери з власними тракторами і заводиками , ну і мяса їли в два рази більше ніж в совку на душу населення - а теперка надрукуйте мені про фермерів з тракторами в
показати весь коментар
25.11.2024 22:44 Відповісти
Ой, леле! Це якісь не ті поляки до нас за продуктами у Львів в 80х іздили коли у них голод був? Почитай історію, троль дурнуватий! Поляки в кінці 80х по всій східній Європі в тури їздили, що грошенят на їжу заробити! Як вони по домам військову форму шили, щоб їм держава якусь копійчину підкинула. Це було при Ярузельскому коли військовий стан ввели. Звідки ви, ублюдки тупорилі лізете?
показати весь коментар
25.11.2024 23:18 Відповісти
Ой леле - а шо було до введення війскового стану то ніц ? А те шо в ПНР хвермери були і мали трактори і заводики то ніц ? Голод був - який такий голод ви шо з дуба навернулися чи шо ?
показати весь коментар
25.11.2024 23:22 Відповісти
Та да! З дуба!хахаха. Ти зовсім ідіот? Ярузельский ціни на мʼясо підняв такі, що поляки аж страйкувати почали! Солідарність із чого взялась? Із доброго життя? Звідки ти постиш? Скільки тобі років, дебіл? Це не ото тут писав, що в совку Volvo можна було купити?))
показати весь коментар
25.11.2024 23:28 Відповісти
Це твоє «хвермери» видає в тобі маланского ублюдка. Ця манера говорити була в Плюща. Колись було смішно. Тепер цим користуються українофоби, щоб висміяти українське. Пиши вже «рольніки», патц тупий.
показати весь коментар
25.11.2024 23:30 Відповісти
Рольники то є рольники - а ті хто блокує кордон то є хфермери ( бо яким тре бути кхм шоб блокувати кордон країни шо бореться за своє виживання через те до чого вона відношення немає - Україна шеж не в ЄС то якого хріна хфермери блокують нам кордон - нехай блокують зі сторони Дойчланду ( і так Дойчланд це самоназва країни а не шось шо вам може почудиьтися чи привидитися )).
показати весь коментар
25.11.2024 23:39 Відповісти
В совку мож було купити і Ферарі якшо би бонза якийсь захтів - а трабли з економікою ПНР почалися бо почалися трабли в совку . Ше раз - в країнах соцтабору жили люди краще ніж в совку самому ( поцікавтесь коли паспорти на селі людям почали видавати і про пенсії на селі - мою родичка отримувала сім гребаних гублів , мені ціково в ПНР хтось подібну пенсію мав ?).
показати весь коментар
25.11.2024 23:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Sbx0KoE-27I
показати весь коментар
25.11.2024 23:25 Відповісти
Питання спырне. У кожні країні є свої довбойоби, але навіть у нас зараз ніхто не чіпляє на свої трактори транспаранти "putin zrob porzadek z Ukraina i Bruksela".
показати весь коментар
25.11.2024 22:53 Відповісти
Вибори кожен десь ідуть - вчора в Румуніі - але це ж не привід румунам блокувати кордони
показати весь коментар
25.11.2024 22:26 Відповісти
сама брудна справа, це політика...
а наша політика, взагалі....
бидло-бандитсько-воровська.
показати весь коментар
25.11.2024 22:27 Відповісти
Так спробуйте заблокувати кордон з Німеччиною, дармоїди куєві ...
показати весь коментар
25.11.2024 23:03 Відповісти
Стефанишина бреше.Блокування кордону відбувалось і минулого і поза минулого року і ніяких виборів не було.
показати весь коментар
26.11.2024 07:43 Відповісти
Фермери страйкують по всій Європі, але дурна влада робить з людей ідіотів

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Протести_французьких_фермерів_(2024)
показати весь коментар
26.11.2024 11:16 Відповісти
Пані міністерка! Європейська інтеграція це відстоювання інтересів своєї держави, а не підлизування полякам.
показати весь коментар
26.11.2024 08:18 Відповісти
 
 