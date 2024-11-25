Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною, якщо влада не виконає їхні вимоги

У Польщі фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.

Про це заявив лідер організації "Ошукане село" Роман Кондров за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, акції протесту польських фермерів можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Так, до 26 листопада аграрії мають представити Міністерству сільського господарства свої вимоги, відповідь на які Секерський пообіцяв підготувати до 10 грудня.

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Фермери своєю чергою мають очікування, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

Кондров зазначив: акцію протесту зупинять, але відмовлятися від неї не збираються.

"Якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - наголосив лідер організації "Ошукане село".

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Що передувало?

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.

Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.