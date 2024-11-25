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Польські фермери погрожують заблокувати весь кордон із Україною, якщо влада не виконає їхні вимоги

Польські фермери погрожують заблокувати східний кордон із 10 грудня

У Польщі фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.

Про це заявив лідер організації "Ошукане село" Роман Кондров за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, акції протесту польських фермерів можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Так, до 26 листопада аграрії мають представити Міністерству сільського господарства свої вимоги, відповідь на які Секерський пообіцяв підготувати до 10 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Фермери своєю чергою мають очікування, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

Кондров зазначив: акцію протесту зупинять, але відмовлятися від неї не збираються.

"Якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - наголосив лідер організації "Ошукане село".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери планують розпочати новий страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині"

Що передувало?

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.

Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

Автор: 

кордон (4765) Польща (8496) фермер (386) блокування (649)


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Топ коментарі
+32
А чому від угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки має страждати Україна? Цікаво чи вони вроджені ідіоти, чи гроші ***** їх зробили ідіотами.
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25.11.2024 16:31
+31
Яким членом Україна стоїть до угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки?
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25.11.2024 16:31
+25
Ну і хто, дивлячись на причини протестів цих покидьків скаже що це не кацапське замовлення?
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25.11.2024 16:31
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Яким членом Україна стоїть до угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки?
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25.11.2024 16:31 Відповісти
Кацапським.
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25.11.2024 16:32 Відповісти
Првильна відповідь- ніяким.
Це такі ж дегенерати, що і в Україні блокують дороги і ремонтні бригади ДТЕК після того, як зникає світло у результаті обстрілів.

Це однаковий менталітет. Що б вирішити проблему- створи проблему іншому.
Без дії цього менталітету, жодні гроші недопоможуть.
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25.11.2024 16:44 Відповісти
Є також взаємозвʼязок - саме таким менталітетом кацапській агентурі легко крутити в любий вигідний бік.
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25.11.2024 16:57 Відповісти
Згоден. Якщо і дають гроші, то тільки що б купити за копійки, через " благодійні фрнди", одного- двох " активістів". А далі піде само...
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25.11.2024 17:00 Відповісти
А у нас перекрывали дорогу шоб воинский Мемориал на болоте не строили. Менты баб пакуют, а мужиков ТЦКами пугают. А техника через Южное кладбище идёт
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25.11.2024 17:03 Відповісти
У " вас" там багато кого пакують...
А що на росії вже також воєнкомати в ТЦК переймували ?
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25.11.2024 17:06 Відповісти
Та тутошние мы, с под Киева. Это не ваших, а наших героев в болото ховать собираются.
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25.11.2024 17:09 Відповісти
Громадянин України ніколи не напише " с под Києва".
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25.11.2024 17:14 Відповісти
Він і паспорт розгортає вертікально
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25.11.2024 17:40 Відповісти
Одного разу ID картку у банкомат сував
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25.11.2024 20:34 Відповісти
кацоха,ти знову на зміні? посилайте цю кацапянську ***......дюгу за срусскім карабльм друзі! чув,кацошка,йдеш
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25.11.2024 18:04 Відповісти
А чому від угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки має страждати Україна? Цікаво чи вони вроджені ідіоти, чи гроші ***** їх зробили ідіотами.
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25.11.2024 16:31 Відповісти
Бо всралась невістка.
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25.11.2024 16:33 Відповісти
Цікаво, що рашку з бульбашами не блокують і Європу теж.
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25.11.2024 16:36 Відповісти
Тому що найслабкіша.
У заручники беруть не здорових озброєних дядьок, а пересічних шмаркачів.
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25.11.2024 16:45 Відповісти
Це методи терористів -душити жертву та вимагати від третіх осіб вигоди
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25.11.2024 17:29 Відповісти
Шантажувати польський уряд блокуванням України, яка конкурент польскому уряду - це не тероризм - це парадоксальний сюрреалізм.
Класіка від байкаря Леоніда Івановича Глібова - ЩУКА (1858)!
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25.11.2024 17:43 Відповісти
І те і друге!!! То нехай блокують порти, і розвантаження суден з південної Америки!!! Так ні український кордон ліпше!!! Ідіоти!!!
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25.11.2024 18:34 Відповісти
З життя одноклітинних організмів...
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25.11.2024 16:31 Відповісти
Ну і хто, дивлячись на причини протестів цих покидьків скаже що це не кацапське замовлення?
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25.11.2024 16:31 Відповісти
Так і в службі безпеці Польші явно усі кацапи , інакше давно б переловили усіх саботажників
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25.11.2024 16:43 Відповісти
в правовій країні вони б сиділи. Але ж де польща, а де право. Гієна європи, як є.
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26.11.2024 02:20 Відповісти
Польщу путін точно би взяв за три дні. В нього там ціле військо «фермерів».
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25.11.2024 16:35 Відповісти
Європа так стурбована впливом кацапів на внутрішню політику ЄС, що не помічає, як проплачені "страйкарі" влаштовують цирк на кордоні з Україною.
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25.11.2024 16:36 Відповісти
Поляки ненабагато краще рашистів, історично польскі пани завжди з нас кров пили....
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25.11.2024 16:37 Відповісти
З нас свої пани більше кров сьорбають...
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25.11.2024 16:46 Відповісти
Зараз ми обговорюмо сусидів, а не власних.. Стосовно поляків- згадайте Переяславські угоди. Як польский цар і московский цар поділили Україну навпіл. З тих пір мало шо змінилося.
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25.11.2024 18:47 Відповісти
а до чого тут Україна? я щось незрозуміла..., щоб там в тій Польщі не відбувалось, завжди знаходиться привід заблокувати кордон з Україною..., а чому не з Німеччиною, чи з белорашею...
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25.11.2024 16:39 Відповісти
А до чого блокування доріг одеситами, коли світло зникає після ракетних обстрілів?
Із одинакової голови.
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25.11.2024 16:46 Відповісти
Пздц вимоги до своєї влади та Євросоюзу, а блокують наш кордон.. німцям заблокуйте. Маразм якийсь.
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25.11.2024 16:41 Відповісти
Ну чому зразу маразм? Все доволі логічно. Чи ви сумніваєтесь, що там вміло керує фсб?
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25.11.2024 16:52 Відповісти
Я в цьому не сумніваюся, просто дивують люди.. от що фермери можуть отримати від росії. Ну зараз гроші, а як вони доберуться до Європи, що хочуть поляки рівень життя як в росії.
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25.11.2024 16:56 Відповісти
А я не сумніваюсь після голосування нашого зєлохтората, бо такі створіння не спроможні бачити далі свого носа.
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25.11.2024 17:04 Відповісти
Вибачаюсь - стилістична прмилка: треба було написати "не дивуюсь".
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25.11.2024 17:06 Відповісти
Вони так далеко не думають.
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25.11.2024 17:21 Відповісти
дивують не люди і фермери. А польскі менти і держава. То не держава взагалі, якщо таке дозоляє дегенератам.
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26.11.2024 02:21 Відповісти
Поляки дограються , дебіли
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25.11.2024 16:41 Відповісти
ну не тварини? Нехай здихають українці бо в Польщі податки великі і в Америку торгує ЄС. Але перекривають кисень нам. Сволочи.
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25.11.2024 16:41 Відповісти
...При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС... Якщо це так то тоді якого хера вони не блокують кордон з бульбашами чи не їдуть на траХтораХ в Брюсель?
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25.11.2024 16:42 Відповісти
Бо туди рашка не проплачує.
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25.11.2024 16:50 Відповісти
Ааааааа...
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25.11.2024 17:19 Відповісти
Я зрозуміла, ви це і без мене знаєте
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Ви все правильно зрозуміли То я для тих хто не розуміє
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25.11.2024 18:07 Відповісти
Бо Берлін, та Брюссель може їм перекрити дотації
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25.11.2024 18:19 Відповісти
Хто сумнівається, що там стирчать кацапські роги? Хто сумнівається, що тільки рашистська наволоч творить всі диверсії в усіх цивілізованих країнах, або вміло і підло роздмухує полумʼя з іскри наявних проблем? Я не сумніваюсь ані жодної секунди.
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25.11.2024 16:42 Відповісти
А чи є така держава як Польща? Дивлячись на роботу їх інституцій та поведінку громадян - можна зробити висновок що немає.
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25.11.2024 16:43 Відповісти
То чого свій парламент не блокують?!
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25.11.2024 16:49 Відповісти
Фамілія керівника цих сраних фермерів кондров(щось кацап'ятиную *******),де влада,на чолі з "великим другом і адвокатом"України Туском?Всі пшеки продажні не далекоглядні суки,готові всіх продати для свого блага і так було на протязі всіх століть.
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25.11.2024 16:56 Відповісти
Думаю що влада це і організовує, для поляків Україна конкурент на ринку ЄС і їх ми більше цікавимо як постачальники дешевої сировини та робочої сили.
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25.11.2024 17:16 Відповісти
То може Польським фермерам почати робити щось інше, якщо фермерство їм таке невигідне ?
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25.11.2024 17:02 Відповісти
Саме цікаве, що цим проплаченим без різниці, скільки Польща втратить при зміні маршрутів транзиту.
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25.11.2024 17:08 Відповісти
"угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки" а блокують кордон з Україною....

а кордон із Німеччиною або Чехією чому не блокуєте, підари шиплячі?
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25.11.2024 17:09 Відповісти
А з Білорусією не хочуть заблокувати кордон звідки більше товарів іде від раші або порт Гдиня куди морем заходить продукція.
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25.11.2024 17:12 Відповісти
Може якось РЕБами наступну шахедню перенаправити на тих фсбшних рольників, якщо те бидло перекриє кордон. Хай відчують те, що українці відчувають постійно
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25.11.2024 17:12 Відповісти
А з Білорусією не хочуть заблокувати кордон звідки більше товарів іде від раші або порт Гдиня куди морем заходить продукція.
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25.11.2024 17:15 Відповісти
Домітингуються, деблокуються, прийдуть кацапи на танках, драпати будуть до Рейну
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25.11.2024 17:17 Відповісти
Помилка
Не до Рейну
А за Ла-Манш будуть драпати, як мінімум
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25.11.2024 18:21 Відповісти
Весь гнилий характер польського рольніка показаний в книзі "Хлопи" Реймонта.Там за землю,за гроші син готовий убити батька,батько - сина,і ліки від того тільки єдині - нещадне пороття нагайками на стайні так щоб "клапті з дупи летіли"...
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25.11.2024 17:25 Відповісти
Польські ментяри бігом розігнати це кацапське шобло запроданців.
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25.11.2024 17:35 Відповісти
Блокуйте Європарламент,недолугі.
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25.11.2024 17:43 Відповісти
Імперіалістична партія " конфедірати" яку о очолює так званий агент фсб Браун, організовує ці страйкі.
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25.11.2024 17:56 Відповісти
Фермерам пороблено?
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25.11.2024 18:00 Відповісти
Схоже,пшекляндці вже звикли витирати ноги об Україну,очолювану 5,5 років могутнім лідором Всесвіту....
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25.11.2024 18:06 Відповісти
Якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - наголосив лідер організації "Ошукане село".

Вспомнился анекдот по этому поводу.

- Мужик, ты когда на кирпич смотришь, про шо думаешь?

- Про физду.

- А почему про нее?

- А я про нее всегда думаю.
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25.11.2024 18:15 Відповісти
Може у поляків глобус України? Дайте їм нормальну мапу світу і там стрілками вкажіть де та Америка і ЄС.
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25.11.2024 18:26 Відповісти
коли ж ці фермери повиз ди ха ють?
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25.11.2024 18:27 Відповісти
Ці фермери як расєяне!
Вимоги до ЄС та свого уряду - бьють по Україні!
Расєяне воюють з НАТО - бьють бомбами/ракетами,окупують Україну!
Іце все почалося с Зєленським!
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25.11.2024 18:49 Відповісти
Якщо це так то що тут скажеш, напрошується написати , що пшеки повні придурки
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25.11.2024 19:20 Відповісти
Нащо вивозити/імпортувати, коли армію собачатиною годують? Коли переселенці повертаються на окуповані території? Водіїв і так тцк вже виловила? Як це заважає через Румунією імпортувати?
Це хитання повітря, щоб людям не було часу на дійсно важливі речі.
Бо де їм знати що через поляків іде десь лише 22% агропродукції.
Нащо це рашці, коли через бульбашів навіть вороване зерно легко їде бо на нього не буде санкцій.
Але людям дають керовану агресію, типу ось - погані всі, а ми такі невинні.
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25.11.2024 19:22 Відповісти
Польща відкрито зловживає своїм статусом транзитної країни, а українськи державні "менеджери" хлопають вухами, як завжди
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25.11.2024 20:43 Відповісти
 
 