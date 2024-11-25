БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
345 5

Польські фермери розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

кордон,вантажівки,вантажівка

Увечері 24 листопада польські фермери припинили блокування вантажних автомобілів у пункті пропуску "Медика – Шегині", що на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польської сторони, мітингувальники припинили блокування вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Медика", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі польські фермери припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомлялося, польські фермери розпочали страйк вранці 23 листопада. Активісти не пропускали на вʼїзд в Польщу транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн, а на виїзд – пропускали по одному вантажному транспортному засобу в годину. Водночас обмеження не стосувалися категорії легкових автомобілів та автобусів.

За даними польських ЗМІ, фермери блокували рух на кордоні з Україною з двох причин. Перша – це невиконання вимоги уряду зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга – занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

Автор: 

аграрії (1312) кордон (1129) вантажі (1296) Польща (2428) Шегині (2)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За перекриття міжнародних магістралей існує карна відповідальність! Когось з цих довбнів заарештували? Податки їм не подобаються? - треба перекривати центр Варшави!
показати весь коментар
25.11.2024 10:49 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 12:44 Відповісти
Єдина худоба, що пасеться на асфальті- це польський фермер.
показати весь коментар
25.11.2024 12:56 Відповісти
Шо, пуйло кидануло на гроші?
показати весь коментар
25.11.2024 14:17 Відповісти
Торішнє розсипане зерно, зібране на крові українцями, цим ****** не забудеться ніколи.
показати весь коментар
25.11.2024 14:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 