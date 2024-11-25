Польські фермери розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Увечері 24 листопада польські фермери припинили блокування вантажних автомобілів у пункті пропуску "Медика – Шегині", що на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"За інформацією від польської сторони, мітингувальники припинили блокування вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Медика", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі польські фермери припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомлялося, польські фермери розпочали страйк вранці 23 листопада. Активісти не пропускали на вʼїзд в Польщу транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн, а на виїзд – пропускали по одному вантажному транспортному засобу в годину. Водночас обмеження не стосувалися категорії легкових автомобілів та автобусів.

За даними польських ЗМІ, фермери блокували рух на кордоні з Україною з двох причин. Перша – це невиконання вимоги уряду зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга – занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).