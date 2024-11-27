Пункти пропуску - критична інфраструктура, вони не повинні блокуватись, - Сікорський
Пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою та не повинні блокуватись.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він сказав, що за питання кордонів відповідає МВС Польщі, погодившись при цьому, що пункти пропуску і доїзди до них "є критичною інфраструктурою і не повинні бути місцями протестів".
"Ми маємо детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", – додав Сікорський.
Що передувало?
Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.
Також фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.
При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.
Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.
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Тобто їх суди заповнені агентами раши А спецслужби сплять .
Пункти пропуску - критична інфраструктура, вони не повинні блокуватись, - Сікорський
Тільки я бачу, що ці події пов'язані?
Питання у тому, якого лисого не можна було дати згоду на ексгумацію раніше?
Але, сліпошарі боягузи пшеківські взагалі небачать авіатрощу з Лєхом Качинським та причини, чому вся польська еліта летіла на парасію під смоленськ.
Це то ж саме , що і дегенерати в Україні, що перекривають дороги, коли вимикається світло після прильотів ракет..
А можна було виконати вимоги уряду Польші, щоб уряд Польщі поклав край "іграм" фермерів.
Можна НЕ купувати..якщо ігнор на пшекопродукцію - то рітейли не будуть завозити.
Але це свідомість..ну я, мама, син - не купуємо..а жадібні сусіди - купують дешеве..
Пропаганда та реклама воасного повинна бути.
А щодо України- то якраз приклад Польщі потрібно було б наслідувати, щоб зберегти сотні тисяч робочої сили у сільскій місцевості і не викидувати цей ресурс закордон.
А щодо України, то її приклад полякам треба наслідувати, бо коли наша влада творить якусь *****, то ми виходимо на майдан перед урядовим кварталом, а не перекриваєм кордон з Польщею чи там з Румунією.
А так да, вітчизняні долбо..роблять це душевніше, по домашньому..
Браво, Ви, як завжди пояснили ситуацію лояльно.
Бо я тільки матюками можу)
Але банять за лексику на 3 доби, а боти за наїзди на сонцесяйного перманентно..
Влада насправді заборонила протести на кордоні, але ці прокацапскі рольніки конфедерети виграли суд тільки в одному регіоні. І регіон цей самий не провладний..