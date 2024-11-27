Пункти пропуску - критична інфраструктура, вони не повинні блокуватись, - Сікорський

Пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою та не повинні блокуватись.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він сказав, що за питання кордонів відповідає МВС Польщі, погодившись при цьому, що пункти пропуску і доїзди до них "є критичною інфраструктурою і не повинні бути місцями протестів".

"Ми маємо детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", – додав Сікорський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

Також фермери анонсували відновлення протесту на кордонах, якщо до 10 грудня їхні умови не виконає влада. Цього разу страйкувальники обіцяють блокувати весь східний кордон із Україною.

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При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС.

Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.