Під час головування Польщі в Раді ЄС чекаємо знакових подій щодо миру і війни в Україні, - Туск

На час головування Польщі в Раді Європейського Союзу можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Про це заявив глава уряду Польщі Дональд Туск, пише "ЄП" з посиланням на "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Туск, піврічне головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".

""Наші пріоритети не є рутинними. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону... Те, що нас чекає – і це завдання польського головування – це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів. Деякі з них вже повільно дозрівають для цього", - сказав Туск.

Польський прем'єр сказав, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження". За його словами, Європейський Союз повинен стати організмом, здатним не тільки до виживання, але й до "політичного наступу".

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"Ми будемо дуже рішуче налаштовані на те, щоб Європа у дуже багатьох питаннях думала по-польськи",- додав Туск.

Польське головування в Раді ЄС розпочнеться 1 січня 2025 року. До кінця нинішнього року триватиме угорське головування.

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