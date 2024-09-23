Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні РФ до відповідальності за злочин агресії - генсек Берсе

Рада Європи відіграватиме центральну роль, коли йдеться про будь-який трибунал, що розглядатиме злочин агресії, зокрема війну Росії проти України.

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на Саміті майбутнього, що проходить у рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, РЄ поділяє тверду прихильність ООН справі миру й робить свій внесок у досягнення цілей сталого розвитку.

"Але в Ради Європи також є свої власні цілі. Нашим поточним пріоритетом є підтримка України, яка є однією з наших держав-членів", - наголосив Берсе.

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Він зауважив, що на початку цього року "на повну силу" запрацював Реєстр збитків, "до якого надходять внески за втрати та збитки, завдані Російською Федерацією внаслідок загарбницької війни.

"Це перший інструмент, але він абсолютно необхідний як крок до створення міжнародного механізму компенсації", - пояснив генсек РЄ.

"Ми збираємося працювати разом над реалізацією плану дій щодо підвищення стійкості, відновлення та реконструкції в Україні", - додав Берсе.

Генсек РЄ додав, що Європейський суд з прав людини "є єдиною міжнародною юрисдикцією, яка на цей момент ухвалює рішення про порушення прав людини в контексті цієї війни".

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Нагадаємо, у червні 2024 року експрезидента Швейцарської Конфедерації Берсе обрали новим Генеральним секретарем Ради Європи.