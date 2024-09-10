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У Раді Європи засудили проведені Росією "вибори" в окупованому Криму: Їхні результати не можуть визнаватися, як і вибори у самій РФ

Фейкові вибори в Криму

У Раді Європи заявили, що влаштовані Росією "місцеві вибори" у Криму та місті Севастополі є незаконними, і їхні результати не можуть бути визнані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив очільник Конгресу органів місцевої та регіональної влади РЄ Марк Кольс.

Від імені Конгресу він засудив влаштовані Росією "місцеві вибори" у Криму та місті Севастополі, наголосивши, що дії Росії є незаконними.

"Результати цих виборів не можуть визнаватися, як і вибори у самій Росії, які не були ані вільними, ані чесними. Підкреслюю непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Крим – це Україна", – заявив він.

Також читайте: ЄС не визнає результатів російських "виборів" у Криму, - заява

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що проведення Росією "виборів" в окупованому Криму та Севастополі є порушенням міжнародного права.

У ЄС заявили, що не визнають результатів так званих "виборів" у Криму, вони є недійсними і не можуть мати будь-якої правової сили.

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Крим (14139) Рада Європи (460) Фейкові вибори (113)


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як і вибори у самій Росії, які не були ані вільними, ані чесними. Джерело:
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Значит ЕС не признает х-ло презом кацапии?
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10.09.2024 13:25 Відповісти
 
 