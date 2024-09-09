ЄС не визнає результатів російських "виборів" у Криму, - заява

Європейський Союз не визнає результатів так званих "виборів" у Криму, вони є недійсними і не можуть мати будь-якої правової сили.

Як Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника ЄС, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Росія провела часткові регіональні та місцеві вибори, зокрема на території незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь, з 6 по 8 вересня. Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих так званих російських "виборів" на території України. Вони є черговим актом порушення міжнародного права, Хартії ООН та суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що ЄС не визнає цих так званих "виборів" та їхніх результатів у Криму.

"Вони є нікчемними і не можуть мати будь-якої правової сили. Керівництво РФ і особи, відповідальні за організацію цих незаконних дій, будуть притягнуті до відповідальності і постануть перед наслідками", - додали в ЄС.

Наголошується, що через більш як десять років після вторгнення Росії та спроби незаконної анексії Криму, ЄС повторює свою позицію: Крим - це Україна.

"Посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, ми закликаємо Росію припинити свої зусилля з підриву національної єдності та територіальної цілісності України", - підсумовується в заяві.

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