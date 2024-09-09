ЕС не признает результаты российских "выборов" в Крыму, - заявление

Европейский Союз не признает результатов так называемых "выборов" в Крыму, они являются недействительными и не могут иметь какой-либо правовой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Россия провела частичные региональные и местные выборы, в частности на территории незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и в городе Севастополь, с 6 по 8 сентября. Европейский Союз решительно осуждает проведение этих так называемых российских "выборов" на территории Украины. Они являются очередным актом нарушения международного права, Хартии ООН и суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что ЕС не признает этих так называемых "выборов" и их результатов в Крыму.

"Они являются ничтожными и не могут иметь какой-либо правовой силы. Руководство РФ и лица, ответственные за организацию этих незаконных действий, будут привлечены к ответственности и предстанут перед последствиями", - добавили в ЕС.

Отмечается, что спустя более десяти лет после вторжения России и попытки незаконной аннексии Крыма ЕС повторяет свою позицию: Крым - это Украина.

"Ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, мы призываем Россию прекратить свои усилия по подрыву национального единства и территориальной целостности Украины", - подытоживается в заявлении.

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