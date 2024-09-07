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Крым (26004) МИД (6805) город Севастополь (1670) Фейковые выборы (80)

Проведение Россией "выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе является нарушением международного права, - заявление МИД

Фейкові вибори в Криму

Проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины является нарушением норм и принципов международного права и фактически делегитимизирует политическую систему РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД о проведении выборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополь.

Как отмечается, 8 сентября 2024 года РФ проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. Этот процесс Россия в очередной раз пытается распространить на временно оккупированную территорию Крыма и город Севастополь.

"Так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизируют политическую систему России.

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В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых "выборов" и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе являются ничтожными, а сами "выборы" - нелегитимными", - говорится в заявлении.

В МИД также призвали международных партнеров обратить внимание, что представители российских оккупационных сил, действующих на временно оккупированных территориях Украины, в частности те, кто "избирается" во время так называемых "выборов", не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне, а их вовлеченность в делегации Российской Федерации на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий.

"Подчеркиваем, что все причастные к подготовке и проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - добавили в МИД.

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07.09.2024 20:19 Ответить
Ти обісрався!))
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07.09.2024 21:04 Ответить
Кацапи згадують про міжнародне право лише коли їм вигідно.
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07.09.2024 20:30 Ответить
Международное право и расея это две разные вселенные
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07.09.2024 20:51 Ответить
скільки разів проводилося в окупованому криму з 2014 року?
хоч, якась реакція, крім озабочєності, була?
крємлєбздуна визнають всі, президентом, не дивлячись на все, що твориться на болотах.
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07.09.2024 21:00 Ответить
В бульборусії були вибори на найгнилішу бульбу..
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07.09.2024 21:05 Ответить
Чертановський районний суд Москви відправив до СІЗО викладача Московського державного технічного університету імені Баумана, члена виборчої комісії з правом вирішального голосу Олександра Нестеренка
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08.09.2024 07:56 Ответить
 
 