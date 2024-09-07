Проведення Росією "виборів" в окупованому Криму та Севастополі є порушенням міжнародного права, - заява МЗС

Проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України є порушенням норм та принципів міжнародного права та фактично делегітимізує політичну систему РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС щодо проведення виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополь

Як зазначається, 8 вересня 2024 року РФ проводить Єдиний день голосування, під час якого відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. Цей процес Росія вчергове намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Криму та місто Севастополь.

"Так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії.

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Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними", - йдеться в заяві.

У МЗС також закликали міжнародних партнерів звернути увагу, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ті, хто "обирається" під час так званих "виборів", не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій Російської Федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків.

"Наголошуємо, що усі причетні до підготовки та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - додали в МЗС.

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