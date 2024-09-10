В Совете Европы осудили проведенные Россией "выборы" в оккупированном Крыму: Их результаты не могут признаваться, как и выборы в самой РФ

В Совете Европы заявили, что устроенные Россией "местные выборы" в Крыму и городе Севастополе являются незаконными, и их результаты не могут быть признаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил глава Конгресса органов местной и региональной власти СЕ Марк Кольс.

От имени Конгресса он осудил устроенные Россией "местные выборы" в Крыму и городе Севастополе, подчеркнув, что действия России являются незаконными.

"Результаты этих выборов не могут признаваться, как и выборы в самой России, которые не были ни свободными, ни честными. Подчеркиваю непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Крым - это Украина", - заявил он.

Также читайте: ЕС не признает результатов российских "выборов" в Крыму, - заявление

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что проведение Россией "выборов" в оккупированном Крыму и Севастополе является нарушением международного права.

В ЕС заявили, что не признают результатов так называемых "выборов" в Крыму, они являются недействительными и не могут иметь какой-либо правовой силы.