Алена Берсе обрали Генсеком Ради Європи
Наступні 5 років Генеральним секретарем Ради Європи буде експрезидент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що в другому турі голосування на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі за Берсе віддали 114 голосів.
Естонський кандидат Індрек Саар набрав 85 голосів, бельгієць Дідьє Рейндерс - 46.
Загалом опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.
Нагадаємо, у квітні Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
