Алена Берсе обрали Генсеком Ради Європи

Наступні 5 років Генеральним секретарем Ради Європи буде експрезидент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в другому турі голосування на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі за Берсе віддали 114 голосів.

Естонський кандидат Індрек Саар набрав 85 голосів, бельгієць Дідьє Рейндерс - 46.

Загалом опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.

