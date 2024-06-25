УКР
Алена Берсе обрали Генсеком Ради Європи

Генсеком Ради Європи обрали Алена Берсе

Наступні 5 років Генеральним секретарем Ради Європи буде експрезидент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в другому турі голосування на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі за Берсе віддали 114 голосів.

Естонський кандидат Індрек Саар набрав 85 голосів, бельгієць Дідьє Рейндерс - 46.

Загалом опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банк Ради Європи виділив 100 мільйонів євро на компенсації за знищене росіянами в Україні житло

Нагадаємо, у квітні Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

тільки но обрався
як почав говорити
про переговори за участю росії
25.06.2024 21:30 Відповісти
Швейцарець? Це - поразка України в цих виборах. Принаймі, Марія Пейчинович-Бурич (Хорватія), яка обіймала цю посаду з 18 вересня 2019 року, була за Україну. А цей - космополіт "за всьо харашеє"
26.06.2024 00:13 Відповісти
 
 