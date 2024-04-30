Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Комітет міністрів Ради Європи доручив Генсеку Ради Марії Пейчинович-Бурич почати підготовку потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба МЗС.
"Рішення доручає Генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу. Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, його фінансування та інших питань", - йдеться в повідомленні.
В МЗС зазначають, що це важливий практичний крок на шляху до створення Спецтрибуналу. Кожен такий крок наближає до невідворотного покарання за злочин агресії проти України.
"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно працюючий трибунал здійснював це правосуддя. Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", - прокоментував рішення Ради Європи міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Раніше генпрокурор Андрій Костін розповів, що Україна співпрацює з представниками понад 40 країн у створенні трибуналу, щоб притягти російську верхівку до відповідальності за воєнні злочини.
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кулеба та костін повині якось виправдувати свіоі захмарні зряплати + надбавки + преміі за напруженість!
Чергова маячня від маріонет за посилом кукловодів жОПи!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special_international_tribunal_for_the_crime_of_aggression_(Russian_invasion_of_Ukraine)
Бо Україна за Міднародний Трібунал , а США та ЕС за « український требунал».
Тому і вспливла Угода між Україною та Радою Европи.
Захід ( США , ЕС, G7 з Україною включно)
повинні створити міжнародний Трібунал для ху&ловців як це було в Нюренберзі.
Це одне з головних завдань України. Бо коли ця війна розглядається як « конфлікт в Україні, чи конфлікт Україна-Рф, це помилка світового значення,
А у прутіна, тільки два шляхи/сценарія, Каддафі або Мілошевича!
https://www.youtube.com/watch?v=f8L8oK1jxQI