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Новости
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Комитет министров Совета Европы принял решение, призванное начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ

Рада Європи працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.

"Решение поручает Генеральному секретарю Совета Европы подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Основной группе и подготовки потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала. Решение также предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансирования и других вопросов", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что это важный практический шаг на пути к созданию Спецтрибунала. Каждый такой шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины.

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"Мы продолжаем работать над тем, чтобы полноценно работающий трибунал осуществлял это правосудие. Это критично не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", - прокомментировал решение Совета Европы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее генпрокурор Андрей Костин рассказал, что Украина сотрудничает с представителями более 40 стран для создания трибунала, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности за военные преступления.

Автор: 

Совет Европы (699) трибунал (269)


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БЛА -БЛА-БЛА!

кулеба та костін повині якось виправдувати свіоі захмарні зряплати + надбавки + преміі за напруженість!

Чергова маячня від маріонет за посилом кукловодів жОПи!
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30.04.2024 19:59 Ответить
Це міжнародний трибунал над верхівкою рашки.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special_international_tribunal_for_the_crime_of_aggression_(Russian_invasion_of_Ukraine)
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30.04.2024 20:12 Ответить
Малюска ( мін. Юстиції)повинен працювать! А не сідіти у кабінеті та ховатися від « складних питань»!
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30.04.2024 20:50 Ответить
Там роботи- непочатий край.

Бо Україна за Міднародний Трібунал , а США та ЕС за « український требунал».

Тому і вспливла Угода між Україною та Радою Европи.

Захід ( США , ЕС, G7 з Україною включно)
повинні створити міжнародний Трібунал для ху&ловців як це було в Нюренберзі.

Це одне з головних завдань України. Бо коли ця війна розглядається як « конфлікт в Україні, чи конфлікт Україна-Рф, це помилка світового значення,
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30.04.2024 21:02 Ответить
Наслідки дій/бездіяльності, так званих призначенців гончарука і шмигаля, від приблуд95, щодо підготовки ними особисто, України до відсічі агресії московитів, розглянуть, після воєнного злочинця прутіна…
А у прутіна, тільки два шляхи/сценарія, Каддафі або Мілошевича!
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30.04.2024 20:09 Ответить
Мародери на крові злетiли з котушок: рахункова палата позеленіла?
https://www.youtube.com/watch?v=f8L8oK1jxQI
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30.04.2024 20:18 Ответить
Опу не забудьте в повному зібранню
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30.04.2024 21:03 Ответить
 
 