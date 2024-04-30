Комитет министров Совета Европы принял решение, призванное начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ

Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.

"Решение поручает Генеральному секретарю Совета Европы подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Основной группе и подготовки потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала. Решение также предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансирования и других вопросов", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что это важный практический шаг на пути к созданию Спецтрибунала. Каждый такой шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины.

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"Мы продолжаем работать над тем, чтобы полноценно работающий трибунал осуществлял это правосудие. Это критично не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", - прокомментировал решение Совета Европы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее генпрокурор Андрей Костин рассказал, что Украина сотрудничает с представителями более 40 стран для создания трибунала, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности за военные преступления.