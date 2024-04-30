Комитет министров Совета Европы принял решение, призванное начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ
Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба МИД.
"Решение поручает Генеральному секретарю Совета Европы подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Основной группе и подготовки потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала. Решение также предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением по организации поддержки такого трибунала, его финансирования и других вопросов", - говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что это важный практический шаг на пути к созданию Спецтрибунала. Каждый такой шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы полноценно работающий трибунал осуществлял это правосудие. Это критично не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", - прокомментировал решение Совета Европы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее генпрокурор Андрей Костин рассказал, что Украина сотрудничает с представителями более 40 стран для создания трибунала, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности за военные преступления.
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кулеба та костін повині якось виправдувати свіоі захмарні зряплати + надбавки + преміі за напруженість!
Чергова маячня від маріонет за посилом кукловодів жОПи!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special_international_tribunal_for_the_crime_of_aggression_(Russian_invasion_of_Ukraine)
Бо Україна за Міднародний Трібунал , а США та ЕС за « український требунал».
Тому і вспливла Угода між Україною та Радою Европи.
Захід ( США , ЕС, G7 з Україною включно)
повинні створити міжнародний Трібунал для ху&ловців як це було в Нюренберзі.
Це одне з головних завдань України. Бо коли ця війна розглядається як « конфлікт в Україні, чи конфлікт Україна-Рф, це помилка світового значення,
А у прутіна, тільки два шляхи/сценарія, Каддафі або Мілошевича!
https://www.youtube.com/watch?v=f8L8oK1jxQI