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Трибунал для Путина может быть создан до конца года, - еврокомиссар Рейндерс

рейндерс,дідьє

Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина, вероятнее всего, будет создан до конца 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы ведем дискуссии об этом трибунале с разными международными актерами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", - рассказал еврокомиссар.

Кроме того, отметил Рейндерс, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.

Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе. "Следующий шаг – это вопрос политической воли. Сейчас только начало года, а к концу года это должно стать возможным", – подытожил он.

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Автор: 

путин владимир (31216) трибунал (269)


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Топ комментарии
+15
Трибунал має бути над усім ***********. Кожен кацап це вбивця і фашист. До всіх "руzкіх" без винятку потрібно ставитись як до розумово неповносправних злочинців. Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кацапів.
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05.04.2024 17:49
+6
Може бути, а може і не бути...
Цікаво, як вони ***** сподіваються притягнути до відповідальності навіть якщо вистачить яйок той трибунал створити...
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05.04.2024 17:52
+3
Майбутнє чекає на карликового підараса:
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05.04.2024 17:50
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Трибунал має бути над усім ***********. Кожен кацап це вбивця і фашист. До всіх "руzкіх" без винятку потрібно ставитись як до розумово неповносправних злочинців. Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кацапів.
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05.04.2024 17:49 Ответить
Так ці ж падли можуть скзати шо якщо вони неповносправні то тоді ж і неосудні...
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05.04.2024 18:07 Ответить
Саме тому що "неосудні" і потрібна повна ізоляція і їх "дурдомі".
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05.04.2024 18:20 Ответить
Неосудні тільки тоді, коли не могли зрозуміти наслідки своїх дій, а вони все розуміли і діяли в ясній пам'яті.А не сповна розуму тільки в тій частині, що зумисно бажали когось вбивати, бо це явно не прийнято в цивилізцації.Так що, не сповна розуму,але осудні.Неосудна,наприклад,собака,яка на стрибала на господаря на охоті ,а він держав заряджену рушницю,котра вистрілила,бо собака не бажала когось вбивати і не м
огла передбачити наслідки своїх дій.
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05.04.2024 18:28 Ответить
брянск - 135 км,курск - 131 км, воронеж - 300 км, краснодар - 480 км від місця звідки можна стріляти. Але ж у нас намає такої артилерії і ракет
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05.04.2024 18:34 Ответить
Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кастрація кацапів.
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05.04.2024 19:25 Ответить
Алкоголь ось уже декілька століть успішно каструє кацапів без фізичного відтинання яєць. Схоже що зараз алкодегенрати вже на фінальній стадії вимирання.
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05.04.2024 19:55 Ответить
Майбутнє чекає на карликового підараса:
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05.04.2024 17:50 Ответить
... Х..ло повинен вже висіти на шибениці вздож дороги, в Гаагу у науку іншим нелюдям людства.
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05.04.2024 17:51 Ответить
Може бути, а може і не бути...
Цікаво, як вони ***** сподіваються притягнути до відповідальності навіть якщо вистачить яйок той трибунал створити...
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05.04.2024 17:52 Ответить
Так як і Мілошевіча.
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05.04.2024 18:42 Ответить
Поки трибунал створять, всі двійники пуйла й він сам подохнуть..
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05.04.2024 17:54 Ответить
Засудять заочно як Януковича? Потужно.
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05.04.2024 17:59 Ответить
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05.04.2024 18:10 Ответить
і навіть табло куйла не зберігатимуть...
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05.04.2024 18:13 Ответить
Путіна можна прекрасно судити заочно.
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05.04.2024 18:22 Ответить
Слабо віриться, що Путлер буде відповідати за свої мерзенні злочини!
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05.04.2024 18:55 Ответить
Ну що за цирк. Він для єврогейців же рукопожатий "партньор", майже свій, братушка. Інакше би вже давно його не було, як і Росії в цілому. Потужний крок від наших західних союзників! Рішучий! Незламний!
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05.04.2024 19:11 Ответить
Може бути, а може не бути... Тут недавно писали, що три перші особи будь-якої держави (президент, прем'єр-міністр, міністр іноземних справ) - взагалі не підсудні, і механізмів віддати їх під суд поки що не існує
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06.04.2024 08:15 Ответить
 
 