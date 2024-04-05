Трибунал для Путина может быть создан до конца года, - еврокомиссар Рейндерс

Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина, вероятнее всего, будет создан до конца 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы ведем дискуссии об этом трибунале с разными международными актерами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", - рассказал еврокомиссар.

Кроме того, отметил Рейндерс, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.

Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе. "Следующий шаг – это вопрос политической воли. Сейчас только начало года, а к концу года это должно стать возможным", – подытожил он.

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