Алена Берсе избрали генсеком Совета Европы

Следующие 5 лет генеральным секретарем Совета Европы будет экс-президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что во втором туре голосования на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге за Берсе отдали 114 голосов.

Эстонский кандидат Индрек Саар набрал 85 голосов, бельгиец Дидье Рейндерс - 46.

Всего обработано 246 бюллетеней, один признан недействительным.

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Напомним, в апреле Комитет министров Совета Европы принял решение, которое призвано начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ.