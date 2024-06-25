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Алена Берсе избрали генсеком Совета Европы

Генсеком Ради Європи обрали Алена Берсе

Следующие 5 лет генеральным секретарем Совета Европы будет экс-президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что во втором туре голосования на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге за Берсе отдали 114 голосов.

Эстонский кандидат Индрек Саар набрал 85 голосов, бельгиец Дидье Рейндерс - 46.

Всего обработано 246 бюллетеней, один признан недействительным.

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Напомним, в апреле Комитет министров Совета Европы принял решение, которое призвано начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ.

Автор: 

Совет Европы (703) Берсе Ален (14)


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тільки но обрався
як почав говорити
про переговори за участю росії
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25.06.2024 21:30 Ответить
Швейцарець? Це - поразка України в цих виборах. Принаймі, Марія Пейчинович-Бурич (Хорватія), яка обіймала цю посаду з 18 вересня 2019 року, була за Україну. А цей - космополіт "за всьо харашеє"
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26.06.2024 00:13 Ответить
 
 