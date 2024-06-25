Алена Берсе избрали генсеком Совета Европы
Следующие 5 лет генеральным секретарем Совета Европы будет экс-президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что во втором туре голосования на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге за Берсе отдали 114 голосов.
Эстонский кандидат Индрек Саар набрал 85 голосов, бельгиец Дидье Рейндерс - 46.
Всего обработано 246 бюллетеней, один признан недействительным.
Напомним, в апреле Комитет министров Совета Европы принял решение, которое призвано начать подготовку соглашения между Украиной и СЕ о создании Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як почав говорити
про переговори за участю росії