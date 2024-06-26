Новообраний генсек Ради Європи Берсе пообіцяв призначити спецпредставника у справах українських дітей

Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе пообіцяв призначити спецпредставника у справах українських дітей.

Про це заявила віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко після оголошення швейцарського кандидата переможцем виборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона також висловила сподівання, що той дотримається усіх пунктів своєї передвиборчої програми щодо підтримки України.

"Ми маємо велике сподівання на плідну співпрацю. Зокрема, швейцарець пообіцяв призначити Спеціального представника у справах українських дітей, який буде безпосередньо підпорядковуватися Генеральному секретарю та регулярно звітуватиме перед Комітетом Міністрів та працюватиме з членами ПАРЄ", - повідомила Олена Хоменко, яка є також головою спеціального комітету ПАРЄ з питання українських дітей.

За її словами, Берсе був першим з кандидатів, хто приїхав в Україну та зустрівся з українською делегацією.

"Ми вже встановили з ним хороший контакт. Хоча всі кандидати вели дуже активну компанію, всі доносили свої програми і переконували, що будуть фокусуватись на проблемах України", - відзначила Хоменко.

Вона сподівається, що всі обіцянки, які були ним надані, будуть дотримуватись.

Як розповіли члени делегації, у рамках передвиборчої кампанії Ален Берсе передав кожному з них листа, де описав конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи Ради Європи на підтримку України у разі свого обрання.

Нагадаємо, колишній президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе 25 червня був обраний Генсеком Ради Європи. На цьому пості він перебуватиме наступні 5 років. Сам Берсе розповів про напрями його діяльності, зазначивши, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом