Наш пріоритет - Україна, - новообраний генсек Ради Європи Берсе

Генсеком Ради Європи обрали Алена Берсе

Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про напрями його діяльності, зазначивши, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Одразу після оголошення результатів виборів Берсе зробив першу публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі.

"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", - заявив Берсе.

Як зазначається, новий генеральний секретар має намір розширити діяльність, якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий комісар Ради Європи з прав людини О’Флаерті свій перший візит здійснить в Україну

"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", - зауважив Берсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Нагадаємо, колишній президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе сьогодні був обраний Генсеком Ради Європи. На цьому пості він перебуватиме наступні 5 років.

