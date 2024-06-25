Наш пріоритет - Україна, - новообраний генсек Ради Європи Берсе

Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про напрями його діяльності, зазначивши, що його пріоритетним напрямом буде Україна та всі міжнародні ініціативи, пов'язані з її підтримкою та захистом.

Одразу після оголошення результатів виборів Берсе зробив першу публічну заяву в Палаці Європи у Страсбурзі.

"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", - заявив Берсе.

Як зазначається, новий генеральний секретар має намір розширити діяльність, якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки.

"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", - зауважив Берсе.

Нагадаємо, колишній президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе сьогодні був обраний Генсеком Ради Європи. На цьому пості він перебуватиме наступні 5 років.