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Наш приоритет – Украина, - новоизбранный генсек Совета Европы Берсе

Генсеком Ради Європи обрали Алена Берсе

Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о направлениях его деятельности, отметив, что его приоритетным направлением будет Украина и все международные инициативы, связанные с ее поддержкой и защитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сразу после объявления результатов выборов Берсе сделал первое публичное заявление во Дворце Европы в Страсбурге.

"Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем почему, является Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами", - заявил Берсе.

Как отмечается, новый генеральный секретарь намерен расширить деятельность, как можно скорее обсудить на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров и подготовить предложения по всем текущим и будущим аспектам поддержки.

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"Мы должны действовать быстро и относительно механизма компенсаций и Реестра убытков, и относительно усиления защиты Украины. Мы осознаем, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу", - отметил Берсе.

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Напомним, бывший президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе сегодня был избран Генсеком Совета Европы. На этом посту он будет находиться следующие 5 лет.

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Дякуємо, Західним Партнерам, за допомогу Українцям і Україні!
Добре, що вони бачуть і знають, що собою, ХТО чим Є, в Урядовому кварталі95!!
Слава Україні !! Геть до слідчих ГПУ, отих кумів, за катлєти з їх грошима накраденими в Українців!
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25.06.2024 22:20 Ответить
І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців...

а коли ви говорите про українців, то ви говорите не просто про... - із цим питанням я пристала би до цього язикатого так, що він надовго запамятав би, що Україна то не просто, збитого боїнга їм було мало? знову все просто?
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25.06.2024 22:28 Ответить
Швейцарець? Це - поразка України в цих виборах. Принаймі, Марія Пейчинович-Бурич (Хорватія), яка обіймала цю посаду з 18 вересня 2019 року, була за Україну. А цей - космополіт "за всьо харашеє"
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26.06.2024 00:14 Ответить
Не переймайтеся. Це дуже невизначна посада. До нього багато років була Марія Пейчинович-Бурич - ви багато про неї та від неї чули чи бачили?

Головне, що Урсула фон дер Ляйнен залишилась на посаді!
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26.06.2024 19:39 Ответить
 
 