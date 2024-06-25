Наш приоритет – Украина, - новоизбранный генсек Совета Европы Берсе

Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о направлениях его деятельности, отметив, что его приоритетным направлением будет Украина и все международные инициативы, связанные с ее поддержкой и защитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сразу после объявления результатов выборов Берсе сделал первое публичное заявление во Дворце Европы в Страсбурге.

"Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем почему, является Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами", - заявил Берсе.

Как отмечается, новый генеральный секретарь намерен расширить деятельность, как можно скорее обсудить на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров и подготовить предложения по всем текущим и будущим аспектам поддержки.

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"Мы должны действовать быстро и относительно механизма компенсаций и Реестра убытков, и относительно усиления защиты Украины. Мы осознаем, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу", - отметил Берсе.

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Напомним, бывший президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе сегодня был избран Генсеком Совета Европы. На этом посту он будет находиться следующие 5 лет.