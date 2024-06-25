Наш приоритет – Украина, - новоизбранный генсек Совета Европы Берсе
Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о направлениях его деятельности, отметив, что его приоритетным направлением будет Украина и все международные инициативы, связанные с ее поддержкой и защитой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сразу после объявления результатов выборов Берсе сделал первое публичное заявление во Дворце Европы в Страсбурге.
"Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем почему, является Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами", - заявил Берсе.
Как отмечается, новый генеральный секретарь намерен расширить деятельность, как можно скорее обсудить на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров и подготовить предложения по всем текущим и будущим аспектам поддержки.
"Мы должны действовать быстро и относительно механизма компенсаций и Реестра убытков, и относительно усиления защиты Украины. Мы осознаем, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу", - отметил Берсе.
Напомним, бывший президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе сегодня был избран Генсеком Совета Европы. На этом посту он будет находиться следующие 5 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре, що вони бачуть і знають, що собою, ХТО чим Є, в Урядовому кварталі95!!
Слава Україні !! Геть до слідчих ГПУ, отих кумів, за катлєти з їх грошима накраденими в Українців!
а коли ви говорите про українців, то ви говорите не просто про... - із цим питанням я пристала би до цього язикатого так, що він надовго запамятав би, що Україна то не просто, збитого боїнга їм було мало? знову все просто?
Головне, що Урсула фон дер Ляйнен залишилась на посаді!