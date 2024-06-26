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Новоизбранный генсек Совета Европы Берсе пообещал назначить спецпредставителя по делам украинских детей

Берсе та Олена Хоменко

Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообещал назначить спецпредставителя по делам украинских детей.

Об этом заявила вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко после объявления швейцарского кандидата победителем выборов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Она также выразила надежду, что тот придерживается всех пунктов своей предвыборной программы по поддержке Украины.

"Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество. В частности, швейцарец пообещал назначить Специального представителя по делам украинских детей, который будет непосредственно подчиняться Генеральному секретарю и регулярно отчитываться перед Комитетом Министров и работать с членами ПАСЕ", - сообщила Елена Хоменко, которая является также председателем специального комитета ПАСЕ по вопросу украинских детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наш приоритет – Украина, - новоизбранный генсек Совета Европы Берсе

По ее словам, Берсе был первым из кандидатов, кто приехал в Украину и встретился с украинской делегацией.

"Мы уже установили с ним хороший контакт. Хотя все кандидаты вели очень активную компанию, все доносили свои программы и убеждали, что будут фокусироваться на проблемах Украины", - отметила Хоменко.

Она надеется, что все обещания, которые были им предоставлены, будут соблюдаться.

Как рассказали члены делегации, в рамках предвыборной кампании Ален Берсе передал каждому из них письмо, где описал конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы Совета Европы в поддержку Украины в случае своего избрания.

Напомним, бывший президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе 25 июня был избран Генсеком Совета Европы. На этом посту он будет находиться следующие 5 лет. Сам Берсе рассказал о направлениях его деятельности, отметив, что его приоритетным направлением будет Украина и все международные инициативы, связанные с ее поддержкой и защитой

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ні про шо. Все ООН слабше за 1 АК. От вам і вся дипломатія
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26.06.2024 06:51 Ответить
Потрібно не тільки дітей повернути, а й втрачені землі, бо важко дивитися на пшениці і танки. Міста і села параші наразі не розрушені, розбиті, знищені. Але знову акцент на конкретиці від президента, тобто від Зеленського, бо президент не буде кидати слова на вітер,комік таки так. Наразі його довга відсутність в Україні, під егідою мирних переговорів, конкретно і потужно лякає.
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26.06.2024 06:51 Ответить
хочуть ліліпута відмазати
якнайскорше від інтерполу
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26.06.2024 07:12 Ответить
Європейська чергова куйня,як і МАГАТЕ І ТЕ, ЩО 3,14ЗДИТЬ МАТЕРНОВА ,ГОДУЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ОБІЦЯНКАМИ .
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26.06.2024 08:30 Ответить
 
 