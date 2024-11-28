Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к антиправительственному протесту в Тбилиси: "Я с этим народом". ФОТО
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Антиправительственные митинги начались после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.
Зурабишвили, которая ранее не участвовала в антиправительственных протестах, хотя и выражала им поддержку, протестующие встретили овациями и криками "Саломе", "Саломе".
Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми, я буду там, где смогу, всегда", - заявила она.
После этого президент страны направилась к площади Свободы, где размещен спецназ, чтобы поговорить с силовиками.
В современной истории Грузии не было прецедента, когда действующий президент становился между спецназовцами и демонстрантами.
"Кому вы служите? Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете президенту? Вы не думаете о будущем? Ни страны, ни детей?" - цитирует Paper Kartuli обращение Зурабишвили к силовикам.
Ранее Зурабишвили прокомментировала заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
"Этот день ознаменовал окончание конституционного переворота, движения от Европы в сторону России. Сегодня нелегитимное правительство объявило войну своему народу", - заявила она.
Что предшествовало?
Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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1. Зурабішвілі, яка раніше не долучалась до антиурядових протестів, хоч і висловлювала їм підтримку, протестувальники зустріли оваціями та вигуками "Саломе", "Саломе".
2. Раніше Зурабішвілі прокоментувала заяву прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.
"Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові", - https://t.me/ekho_kavkaza/17141 заявила вона.
бабка агонь!
а чого одразу не можна усе в одному коменті подати, а не у вигляді висеру, щоб тебе одразу було зрозуміло?
Vit Rom
Гугліть її заяви після лютого 22го року .
28.11.2024 23:42
ага, тебе один лише зрозумів. це означає. що ти не зміг родити думку. зі статті не зрозуміло, про що тебе колбасить. риторика і додумування за оратора - це хибна стезя, це фіаско. як то кажуть: не вмієш срать - не мучай жопу.
А ти тут сидиш цілий рік - і на тебе ніхто уваги не звертає... Ну, хіба що в негативному плані...
непогано - це твоя особисте самодурство. те, що набігло у Європу у педкоронах, ламають свої реалії як рога на олені.
Грузия почти как и Беларусь с отставанием в несколько лет становится неизменной территориальной единицей тюрьмы народов. Несмотря на желание многих людей, и на то, что это больно смотреть и хочет в это не верить. Сильные мира Сего - навязывают свой режим. К сожалению не все Сильные мира сего - такие уж и сильные... а запад закрывает глаза на свои ошибки и беспомощность...