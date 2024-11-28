Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к антиправительственному протесту в Тбилиси: "Я с этим народом". ФОТО

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Антиправительственные митинги начались после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Зурабишвили, которая ранее не участвовала в антиправительственных протестах, хотя и выражала им поддержку, протестующие встретили овациями и криками "Саломе", "Саломе".

Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми, я буду там, где смогу, всегда", - заявила она.

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После этого президент страны направилась к площади Свободы, где размещен спецназ, чтобы поговорить с силовиками.

В современной истории Грузии не было прецедента, когда действующий президент становился между спецназовцами и демонстрантами.

"Кому вы служите? Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете президенту? Вы не думаете о будущем? Ни страны, ни детей?" - цитирует Paper Kartuli обращение Зурабишвили к силовикам.

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Ранее Зурабишвили прокомментировала заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

"Этот день ознаменовал окончание конституционного переворота, движения от Европы в сторону России. Сегодня нелегитимное правительство объявило войну своему народу", - заявила она.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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