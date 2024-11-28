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Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к антиправительственному протесту в Тбилиси: "Я с этим народом". ФОТО

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Антиправительственные митинги начались после решения властей "приостановить" переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Зурабишвили, которая ранее не участвовала в антиправительственных протестах, хотя и выражала им поддержку, протестующие встретили овациями и криками "Саломе", "Саломе".

Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми, я буду там, где смогу, всегда", - заявила она.

Смотрите также: В Тбилиси начались митинги после отказа властей от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Стихійні антиурядові протести в Грузії: заява президентки Саломе Зурабішвілі

После этого президент страны направилась к площади Свободы, где размещен спецназ, чтобы поговорить с силовиками.

В современной истории Грузии не было прецедента, когда действующий президент становился между спецназовцами и демонстрантами.

Стихійні антиурядові протести в Грузії: заява президентки Саломе Зурабішвілі

"Кому вы служите? Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете президенту? Вы не думаете о будущем? Ни страны, ни детей?" - цитирует Paper Kartuli обращение Зурабишвили к силовикам.

Читайте также: Президент Грузии Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов: Мы стали свидетелями российской спецоперации

Ранее Зурабишвили прокомментировала заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

"Этот день ознаменовал окончание конституционного переворота, движения от Европы в сторону России. Сегодня нелегитимное правительство объявило войну своему народу", - заявила она.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на акцию протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, были столкновения с полицией.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили (99) протест (5854) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+22
брешеш:
1. Зурабішвілі, яка раніше не долучалась до антиурядових протестів, хоч і висловлювала їм підтримку, протестувальники зустріли оваціями та вигуками "Саломе", "Саломе".
2. Раніше Зурабішвілі прокоментувала заяву прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

"Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові", - https://t.me/ekho_kavkaza/17141 заявила вона.
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28.11.2024 23:05
+18
Уявляю на майдані шибеницю, а на неї він,а навколо всі хто хоче до ЄС !
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28.11.2024 23:06
+17
Уявляю Віслюка в гробу разом з близнюком Януковичем.
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28.11.2024 23:20
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Ще " вчора " готова була лягати під росію ледь не кожного дня
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28.11.2024 22:57 Ответить
брешеш:
1. Зурабішвілі, яка раніше не долучалась до антиурядових протестів, хоч і висловлювала їм підтримку, протестувальники зустріли оваціями та вигуками "Саломе", "Саломе".
2. Раніше Зурабішвілі прокоментувала заяву прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

"Цей день ознаменував закінчення конституційного перевороту, руху від Європи у бік Росії. Сьогодні нелегітимний уряд оголосив війну своєму народові", - https://t.me/ekho_kavkaza/17141 заявила вона.
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28.11.2024 23:05 Ответить
3. У ******** історії Грузії не було прецеденту, коли чинний президент ставав між спецпризначенцями та демонстрантами. Джерело:

бабка агонь!
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28.11.2024 23:06 Ответить
Гугліть її заяви після лютого 22го року .
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28.11.2024 23:42 Ответить
у статті про це немає. а ти наляпав під статтею. а тепер оправдуєшся.
а чого одразу не можна усе в одному коменті подати, а не у вигляді висеру, щоб тебе одразу було зрозуміло?
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28.11.2024 23:56 Ответить
Де ти від мене виправдання бачиш ? ти якось цікаво все трактуєш. Ті, хто слідкують за міжнародною політикою знають, що я маю на увазі. І чого тут в статті про це має бути написано, якшо стаття про " протести в Тбілі ?" Йди подихай
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29.11.2024 01:56 Ответить
о, ти як обізяна з гранатою - ляпать ляпаєш, а що не доганяєш. оце і є твоє оправдування:
Vit Rom

Гугліть її заяви після лютого 22го року .

28.11.2024 23:42

ага, тебе один лише зрозумів. це означає. що ти не зміг родити думку. зі статті не зрозуміло, про що тебе колбасить. риторика і додумування за оратора - це хибна стезя, це фіаско. як то кажуть: не вмієш срать - не мучай жопу.
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29.11.2024 08:33 Ответить
Ох, яка "КРАС-С-СА...". Два лахтинські батраки один одного показово обсирають, щоб на Форумі собі "вістів набрать"... ..........
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29.11.2024 07:29 Ответить
хехе. на себе подивися - продукт життєдіяльності української недолугої школи.
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29.11.2024 08:26 Ответить
Та я дивлюся... І порівнюю себе з ВАМИ... Хоч у мене була й "українська недолуга школа" - однак думать і оцінювать реалії вона мене навчила непогано...
А ти тут сидиш цілий рік - і на тебе ніхто уваги не звертає... Ну, хіба що в негативному плані...
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29.11.2024 08:52 Ответить
Докази на бочку, або ти ****** української школи: і на тебе ніхто уваги не звертає... Ну, хіба що в негативному плані... - ну ти то ясно, що ніхто, і саме вчилки, коли розуміють, що туплять, за іншими ховаються.
непогано - це твоя особисте самодурство. те, що набігло у Європу у педкоронах, ламають свої реалії як рога на олені.
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29.11.2024 23:02 Ответить
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29.11.2024 23:05 Ответить
Невже можна так нахабно брехать? Але, якщо у тебе "Копенгаген" - в районі Балашихи - то нема чому дивуваться...
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29.11.2024 07:26 Ответить
у тебе когнитивний диссонанс у діях: твій цей комент протирічить верхньому. так треба його за брехню строїти чи ні? чи лише тобі можна?
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29.11.2024 08:28 Ответить
Мені цікаво (я тебе вже питав): Тобі нік дурні кацапи на "Лахті" дали? Чи ти сам його придумав? Бо "Мавка" - це ЖІНКА... Її чоловічий аналог української міфології - "лісовик" (це, якщо "мавка лісова". Бо є ще й "польова". Її чоловічий аналог - "польовик"...) От я й думаю: "Мавка Лісовий" себе вважає "гермафродитом"?
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29.11.2024 09:06 Ответить
мені подобається твоє тупіння, особливо, коли ти з теми зплигуєш. що означає, що ти не тягнеш тему. злив зараховано.
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29.11.2024 22:58 Ответить
я можу тобі пояснити, чоготак, але мені не хочеться - мені більш до вподоби дивиться, як тебе колбасить твій обмежений мозок.
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29.11.2024 23:03 Ответить
Как пагодка в Мацкве?
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29.11.2024 23:07 Ответить
заглянь у гугль.
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29.11.2024 23:14 Ответить
Я твої особисті відчуття знать хочу...
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29.11.2024 23:33 Ответить
із гугля? так вони не об"єктивні вийдуть.
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29.11.2024 23:38 Ответить
Не "включай дурня"... Я про твої особисті відчуття знать хочу... Це ж ти у нас у "внутріМКАДівській Неметчині" живеш...
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30.11.2024 07:22 Ответить
хоті далі. не має можливості.
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01.12.2024 11:35 Ответить
Геть смердюче кацапське лайно з вільної Грузії!
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28.11.2024 23:00 Ответить
чисто український сценарій. Молдова, ти шутра тітка, завдяки закордонним молдаванам смоталась від цього грьобаного цирку.
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28.11.2024 23:01 Ответить
шустра
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28.11.2024 23:03 Ответить
Уявляєте ЗЄлю десь на Майдані посеред протестуючих, які хочуть до ЄС? І я не уявляю.
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28.11.2024 23:02 Ответить
Уявляю на майдані шибеницю, а на неї він,а навколо всі хто хоче до ЄС !
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28.11.2024 23:06 Ответить
Уявляю Віслюка в гробу разом з близнюком Януковичем.
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28.11.2024 23:20 Ответить
Краще вибори
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29.11.2024 00:25 Ответить
Одне іншому аж ніяк не заважає, навіть сприяє.
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29.11.2024 00:56 Ответить
Йуля! Йуля!!! (с)

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30.11.2024 01:07 Ответить
Як то кажуть "пізно пити боржомі".Для більшості грузин збут вина і ******** в рашу виявився дуже важливим.
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28.11.2024 23:02 Ответить
******** з Грузії вже давно нема. І ніколи не було! ********и були з Абхазії. Там і лишились разом з абхазцями яких грузини намагались перетворили на чорноробів...
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29.11.2024 00:42 Ответить
P.S. Нікого не дивує що в маленькій Алазанській долині виготовляють вина в десятки разів більше ніж там росте винограду? А все просто - цілі кораблі забиті хімікатами з Турції. Грузинське вино на 95% фальсифікат. На щастя я ще памятаю смак справжнього грузинського вина і тому втюхати міні "бодягу" неможливо.
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29.11.2024 00:49 Ответить
Може і так,я просто вжив слово "вино" як сарказм чи алегорію.Це коли меркальтині інтереси люди ставлять вище загальних ціностей, які людство виборювало на протязі століть.
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29.11.2024 01:35 Ответить
"…після цього президентка країни попрямувала до площі Свободи, де розміщений спецназ, аби поговорити із силовиками." - це вона молодець. Успіх Майдану у 2004 був зумовлений тим, що міліція була з народом.
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28.11.2024 23:04 Ответить
Так, особливо в 2013 теж з народом !!!
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28.11.2024 23:09 Ответить
Я казав про 2004. Та й у 2013 було всяке. Міліція - це ж не тільки Беркут.
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29.11.2024 00:23 Ответить
Вони як українці(або зараз,або ніколи.
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28.11.2024 23:12 Ответить
Та все вже! - поізд пішов
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28.11.2024 23:20 Ответить
Квіти в дупі мусорню не розчулюють.
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28.11.2024 23:22 Ответить
Шкода що грузинські піарщики не додумались до коси й інвалідного візка може щось інше вигадають
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28.11.2024 23:28 Ответить
Думаєш, що тридцять срібняків кожному іуді дають, як тобі?
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29.11.2024 00:26 Ответить
Хто за що, а Ванька за Юльку. Маньячило якийсь ....
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29.11.2024 02:40 Ответить
Де в мене хоч слово за "Юльку"? Схоже, що пан закохавсь в якусь "юльку" і ревнує її до кожного штовпа. Рекомендую пану поміняти руку і не пропускати дні
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29.11.2024 05:21 Ответить
Все эти протесты, до лампочки. Грузины свободолюбивые, но не сумасшедшие. И реально страна разворачивается от ЕС. Только вот перекладывание идёт на проросийскую партию, хотя она не основной фактор - основной фактор сам ЕС. В Грузии население менее 4 миллионов человек. Это маленькая страна, и по суши её с ЕС разделают тысячи километров. А окружают отнюдь не проевропейские страны. А ещё и агрессивный неадекватный сосед под боком. Грузия не есть членом НАТО. И у неё есть чёткий пример, что будет, если вести независимую и самостоятельную политику. Когда ЕС Украине выражает озабоченность и переживания, а также констатирует, те или иные моменты эскалации. И не в состоянии помочь, - и обеспечить безопасность, неприкосновенность, нерушимость границ. Да в целом показывает политику - политического импотента, в отличие от круга диктаторских режимов, котороые себя чувствуют очень вольготно. И Грузии просто никто, не сможет предоставить нужное количество оружия для защиты, чтобы врагу не повадно было нападать. Да и держать его некому, страна с населением соизмеримым с населением Киева 2021 года... Просто банальные цифры.
Грузия почти как и Беларусь с отставанием в несколько лет становится неизменной территориальной единицей тюрьмы народов. Несмотря на желание многих людей, и на то, что это больно смотреть и хочет в это не верить. Сильные мира Сего - навязывают свой режим. К сожалению не все Сильные мира сего - такие уж и сильные... а запад закрывает глаза на свои ошибки и беспомощность...
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29.11.2024 00:36 Ответить
цікавий ворожий комент написав коцаб німецький.
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29.11.2024 08:30 Ответить
..у нас такое тоже было в 14-м году....интересно, на єкскаватор она уже залазила??
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29.11.2024 01:40 Ответить
Випускайте Гринджол!!!
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29.11.2024 01:59 Ответить
А в нас **** зелена з ментярами гнобить українське і українців.
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29.11.2024 11:23 Ответить
 
 