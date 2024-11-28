Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, - Кобахидзе
Премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.
"Мы решили не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", - сказал он.
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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Співчуваю притомним грузинам (картвелам).
Пс. А за дебіла іди нах.й
Ну і в них така срака вже не перший раз. Влетіти в дефолт на рівному місці з такими величезними ресурсами - це треба бути повними дебілами. Але ж пережили, не розвалилися і ще й воювали потроху.
у них є Уряд, а вони за свою допомогу отримали військову базу і порт в безстрокове користування
Так, вірно, але різні народи мають різний процент поганих. От в Угорщині і в циган цей процент наближається до 100. У нас менше, біля 73%...
Скільки ж вас тут , таких , на форумі ...
Грузини - чудовий народ , працьовитий , хоробрий , веселий ... просто сусід їм дістався , як і нам ...
.
**** дєньжат подкінуло.