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Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, - Кобахидзе

Грузія відмовилася від перемовин про вступ у ЄС до 2028 року

Премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Мы решили не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", - сказал он.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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Автор: 

Грузия (4499) членство в ЕС (997) Кобахидзе (24)


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Топ комментарии
+39
Кацапська шльондра.
Співчуваю притомним грузинам (картвелам).
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28.11.2024 16:29
+20
Грузини бояться, бо бачать як прямо зараз кацапи знищують Україну. Якщо ж трамп принудить зе прийняти умови *****, то і в нас з'явиться партія миру з кацапами за яку будуть стабільно голосувати 50%+ відсотків.
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28.11.2024 16:36
+16
реально шкода притомних грузин..але Грузії писець
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28.11.2024 16:36
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Правила форума Совет форумчан
Кацапська шльондра.
Співчуваю притомним грузинам (картвелам).
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28.11.2024 16:29 Ответить
Грузини бояться, бо бачать як прямо зараз кацапи знищують Україну. Якщо ж трамп принудить зе прийняти умови *****, то і в нас з'явиться партія миру з кацапами за яку будуть стабільно голосувати 50%+ відсотків.
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28.11.2024 16:36 Ответить
У нас - це у кого?
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28.11.2024 16:38 Ответить
***, в новій гвінеї, імбіч
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28.11.2024 16:46 Ответить
А чому у вас в Новій Гвінеї прапор на німецький ******?
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28.11.2024 16:50 Ответить
Не звертай увагу, це "патріот на виїзді", як показує практика-найбільш патріотичні ті, хто найдальше від України
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28.11.2024 17:27 Ответить
це у вологих фантазіях твоїх і москалів
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28.11.2024 17:19 Ответить
боже збав мене від таких мрій.
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28.11.2024 17:43 Ответить
Так в Україні ітак вже є аналог грузинської мрії- слуги єрмака. Це ж такі самі учні колишніх ригів і антимайдану як і в Грузії. Тільки замість Коломоя російські гроші наріду на виборах роздавав Іванішвілі
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28.11.2024 17:54 Ответить
Дебіл, якщо трамп таке зробить, то у нас 50+% будуть голосувати за Залужного і за партію Залужного!
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28.11.2024 18:33 Ответить
Дорогенька, час покаже. Дай бог щоб я помилявся.
Пс. А за дебіла іди нах.й
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28.11.2024 21:23 Ответить
Ти настільки тупий, що не можеш розпізнати стать того, хто тобі пише? А за Залужного українці готові голосувати вже ЗАРАЗ, при тому що війні не видно кінця-краю!
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28.11.2024 21:38 Ответить
Ничего они не бояться. Они их выбрали в 12 году. Просто делали вид что за Европу, так как можно было сосать европейские деньги.
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28.11.2024 20:37 Ответить
Нащо їм співчувати? Вони самі обрали свою долю, ще набагато раніше ніж українці.
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28.11.2024 18:34 Ответить
Хтось сумнівався шо все це закінчиться "тайожним союзом"?
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28.11.2024 16:30 Ответить
не закінчиться.
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28.11.2024 16:42 Ответить
мабуть закінчиться.
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28.11.2024 17:10 Ответить
Самому б не хотілося шоб все було ось так. Але шо вас ********* на те, що Грузія не влізе в це лайно?
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28.11.2024 17:13 Ответить
Зараз це залежить від війни в Україні. в раші вже пішли незворотні процеси розпаду, зараз вже раша почала програвти в Сирії, в економіці там взагалі вже срака , але велика країна з великими грошима, це не швидкий процес.
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28.11.2024 17:22 Ответить
Процеси ідуть. Це так. Але я б не назвав їх незворотніми. Величезна кількість природніх ресурсів. Вони все відновлять менш ніж за рік як тільки познімають санкції. А санкції напевне познімають як тільки буде перемирʼя.
Ну і в них така срака вже не перший раз. Влетіти в дефолт на рівному місці з такими величезними ресурсами - це треба бути повними дебілами. Але ж пережили, не розвалилися і ще й воювали потроху.
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28.11.2024 17:25 Ответить
Сирія не їх головний біль
у них є Уряд, а вони за свою допомогу отримали військову базу і порт в безстрокове користування
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28.11.2024 17:57 Ответить
Та воно іі треба! - рашка зачекалась
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28.11.2024 16:30 Ответить
Та "ні". Без доступу до ********** грузинам ніде красти... З моменту першої реєстрації на "Цензорі" в 2004 році пропонував показати мені чесного і порядного грузина в Україні. Навіть обіцяв встати серед ночі щоб побачити "диво дивне і чудо чудне". За 20 років жодної пропозиції не надійшло, що підтверджує тезу щодо паразитичного існування цього народу і їх відрази до чесної праці.
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28.11.2024 16:40 Ответить
Друже, немає поганих народів, а є погані представники цих народів. Це аксіома. Дивно, що комусь досі вона не зрозуміла.....
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28.11.2024 16:54 Ответить
На жаль є. Продукти "імперської колонізації" за якої виживають виключно пристосуванці і покидьки суспільства.
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28.11.2024 17:10 Ответить
...немає поганих народів, а є погані представники цих народів....
Так, вірно, але різні народи мають різний процент поганих. От в Угорщині і в циган цей процент наближається до 100. У нас менше, біля 73%...
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28.11.2024 19:59 Ответить
Ідіот ...
Скільки ж вас тут , таких , на форумі ...
Грузини - чудовий народ , працьовитий , хоробрий , веселий ... просто сусід їм дістався , як і нам ...
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28.11.2024 16:57 Ответить
В 70-80 займався гірським туризмом та альпінізмом. Всю Грузію пройшов пішки. Так що байки про "порядних і працьовитих грузин" розказуй комусь іншому. Не треба далеко ходити! Згадай "грузинський десант" з Міхо на чолі...
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28.11.2024 17:06 Ответить
Поет та перекладач Рауль Чилачава - переклав грузинською Шевченка, Тичину, Сосюру, Сковороду.
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28.11.2024 17:06 Ответить
"сліліся робкіє грузіни" ))
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28.11.2024 16:31 Ответить
Дуже мудре рішення як для такої вразливої і маленької держави, а там до того часу і головний орк можливо буде не у руля коли розморозять вступ.
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28.11.2024 16:33 Ответить
Так , їм краще перечекати поки головний орк відійде і нам так само треба було робити
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28.11.2024 16:37 Ответить
Нам треба було не намагатися всидіти на двох стільцях, а таємно працювати на підрив сил у паРаші, якщо вже вважаємо від 300-трічним ворогом. І нарощувати свою міць. Бо з голою дупою перти проти такого монстра - просто знищити об нього країну.
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28.11.2024 16:48 Ответить
У нас спільний кордон з ними був відкритий, і нас наводнили їхніми агентами у всі сфери життя
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28.11.2024 16:54 Ответить
навесні,а може і раніше,нам ще і міхаєла підсунуть... щоб мало не казалося
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28.11.2024 16:33 Ответить
Отака х..ня, малята...
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28.11.2024 16:34 Ответить
реально шкода притомних грузин..але Грузії писець
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28.11.2024 16:36 Ответить
Ніякого пісца поки що не буде, гранти будуть з кацапії. Вибрали ганьбу "робкіє грузінці"...
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28.11.2024 16:45 Ответить
а тобі одне бабло в голові ?
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28.11.2024 16:48 Ответить
А ви, хлопчику про якого пісца в Грузії?
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28.11.2024 16:52 Ответить
про напрямок болотяного розвитку, гівно )
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28.11.2024 19:08 Ответить
Культура бичача від вас аж пре! Кацапч, чи що?
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28.11.2024 19:15 Ответить
це все ?
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28.11.2024 19:18 Ответить
Так воно так і тільки це не народ обрав, а керівництво, яке, правду кажучи, народ і обрал
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28.11.2024 16:54 Ответить
Россия выкачивает деньги из колоний, а не кормит их. Просыпайся.
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28.11.2024 20:42 Ответить
Для приєднання ворожої країни не обов'язково використовувати збройні сили.
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28.11.2024 16:40 Ответить
Грузинський федеральний округ РФ. Хоча скоріш за все просто Закавказький федеральний округ. З цетром в Грозному.
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28.11.2024 16:42 Ответить
Вах,харашо,дон.
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28.11.2024 17:11 Ответить
Чекають поки Пуйло сдохне.
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28.11.2024 16:42 Ответить
а ЕС повинно відповісти .." до 2128 року"
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28.11.2024 16:43 Ответить
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.. (Степан Бандера)
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28.11.2024 16:44 Ответить
Це стосується не тіки Грузіі,але і України.Вибори у 2010,та 2019 тому приклад.
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28.11.2024 16:49 Ответить
і 2014 ...
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28.11.2024 17:05 Ответить
В 14 году у нас была самая проевропейская власть за всю историю. Могло быть лучше если бы не было Самопомощи, но и так это наш пик.
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28.11.2024 20:41 Ответить
грузины ездят в ЕС по безвизу ?
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28.11.2024 16:48 Ответить
громадяни Грузії мають право скористатися можливостями безвізового режиму з країнами Європи. Грузини можуть відвідати країни Шенгену, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію, Болгарію, Румунію, Кіпр і Хорватію.
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28.11.2024 18:00 Ответить
І правильно, краще народ в лайно, а самим ху....ловские гроші в кишеню. Нехай навіть з них кров народу тектиме.
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28.11.2024 16:50 Ответить
Ну те ще Грузія не стане ні ЕС ні НАТО. Це було зрозуміло всім від самого початку. В них навіть спільного кордону нема. Грузинам від цього ніяк не гірше, вони зараз такі баблоси зароблять на контрабанді в рашку.
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28.11.2024 16:52 Ответить
Вони відкривають можливість ЛЕГАЛЬНИХ схем ...
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28.11.2024 17:07 Ответить
це росія заробить... а пересічні грузини навіть в європу скоро перестануть літати...
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28.11.2024 17:23 Ответить
Зароблять саме грузини. Таке вже і при совку було.
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28.11.2024 19:30 Ответить
Совка больше не будет. Будут холопами веселыми у русских. Веселить русских бояр.
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28.11.2024 20:40 Ответить
Ти не за грузин хвилюйся. Їм так навіть вигідніше, бо нічого Європі вони запропонувати не можуть.
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28.11.2024 20:47 Ответить
Я не волнуюсь за них. Грузин просто больше не будет - их растворят русские. Россия считает тактику СССР поддержки нацреспублик ошибочной так как это привело к распаду СССР. Оттого новая доктрина России - никаких автономий. Полнейшая аннигиляция. Так что Грузия будет как Рязань или Тверь лет через 50. Тоже самое впрочем и Украины касается если она снова вернется под российское крыло.
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28.11.2024 20:49 Ответить
Пусть чечен или бурятов ассимилируют.
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28.11.2024 21:07 Ответить
Бурятов вполне себе ассимилировали, а у чечен ислам. Защита от ассимиляции. У грузин такой защиты нет.
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28.11.2024 21:13 Ответить
Да *** их там ассимилировали.
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28.11.2024 21:25 Ответить
Какая там нахер поддержка нацреспублик в СССР?
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28.11.2024 21:26 Ответить
Грузини вважають що вони "діти Європи". Досі бродять по Тбілісі з прапорами ЄС.

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28.11.2024 17:32 Ответить
Вважати вони можуть все що хочуть.
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28.11.2024 19:31 Ответить
Прокидайтеся та вставайте, картвелебі; лютий ворог на Вашій землі почав вже вкорінюватися.
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28.11.2024 16:58 Ответить
Колись і я таке вчудив .!!
.
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28.11.2024 17:04 Ответить
Пішли грузини в лазню, заразом і помились.
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28.11.2024 17:15 Ответить
доречі молдавські вина нічим не гірші за грузинські, а коньяк навіть краще
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28.11.2024 17:17 Ответить
Грузини лізуть добровільно в російський совковий свинарник.Ну прапор їм в руки.
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28.11.2024 18:11 Ответить
Яка грізна заява!ЄС вражений наповал! Баба з возу...
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28.11.2024 18:14 Ответить
Кобахідзе вже відмовився від того, що Грузії ще не пропонували.
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28.11.2024 18:30 Ответить
ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу" Джерело:

**** дєньжат подкінуло.
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28.11.2024 19:46 Ответить
Я годами писал тут что Грузия русская колония, но на цензоре втирали что у них особый путь. Нельзя сидеть на двух стульях. Так не бывает.
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28.11.2024 20:39 Ответить
Ну не нам же, засуджувати Грузію, маючи припіздента зєлєнскава😟
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28.11.2024 20:54 Ответить
А шо не так? Ви не задовбались слухати казки про відкриті двері в НАТО і вступ до ЄС? Вже асоціацію з ЄС підписали. Стільки людей полягло на майдані, заради чого? Хтось оцінив жертви? Вільна торгівля може присутня? Кордони не блокуються? Я в шоці, нічому вас життя не вчить.
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28.11.2024 21:32 Ответить
Ну що ж вітаю ,,мудрий" грузинський нарід. Ви зробили це разом!
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28.11.2024 23:19 Ответить
 
 