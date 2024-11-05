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Выборы в Грузии: Суд отменил результаты на 30 участках из-за нарушений

Суд Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення

Суд грузинского города Тетри-Цкаро отменил результаты парламентских выборов на 30 участках из-за нарушений.

Об этом пишет издание "Новости Грузия", передает Цензор.НЕТ.

Ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобу, касающуюся голосования на участках с электронными урнами. В суде в ходе эксперимента было доказано, что отметка на бюллетене просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.

Суд Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення

Так, судья Владимир Хучуа постановил, что тайна голосования не была соблюдена, поэтому выборы на 30 участках отменили.

Ассоциация молодых юристов Грузии будет добиваться отмены результатов парламентских выборов на всех участках, где использовались электронные урны - это 90% голосов.

Также смотрите: Грузинская оппозиция начала митинг у здания парламента. ВИДЕО

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Также читайте: МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути

Автор: 

выборы (24763) Грузия (4505)


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Топ комментарии
+13
Тіки Зе-шапіто і ублюдки Лукашенко
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05.11.2024 11:13 Ответить
+11
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05.11.2024 11:11 Ответить
+10
та ти що , виявляється ніхто не хоче в обійми ***** , окрім кацапів і злодіїв
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05.11.2024 11:11 Ответить
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та ти що , виявляється ніхто не хоче в обійми ***** , окрім кацапів і злодіїв
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05.11.2024 11:11 Ответить
Тіки Зе-шапіто і ублюдки Лукашенко
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05.11.2024 11:13 Ответить
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05.11.2024 11:11 Ответить
іванішвілі владу мирно не віддасть! Він же розуміє,що з втратою влади на нього чекає буцегарня. Або ( у кращому випадку)- еміграція.
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05.11.2024 11:17 Ответить
Як і скрізь хто узурпував владу і гроші чекає або вʼязниця або смерть , класика
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05.11.2024 11:20 Ответить
є й іший варіант - ростов.
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05.11.2024 14:37 Ответить
небезпечно прикордонник забаранить з автомата, це тоді вони всього доялися в 2113 році, а сьогодні вони вже сміливі як ніколи
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05.11.2024 15:02 Ответить
не віддасть...але й буцигарня йому не світить...і про яку еміграцію для громадянина росії та Франції ти кажеш?
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05.11.2024 12:03 Ответить
От вам і "зразки" "електронного голосування"... Саме до цього нас веде і "ЗЕ-шапіто"...
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05.11.2024 11:20 Ответить
Асоціація молодих юристів Грузії -русафоби?
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05.11.2024 11:26 Ответить
Гарні новини....Якщо рішення не оскаржують - буде прецедент на усі інші ділянки...загальні перевибори...Тримайся,Грузія,жени рашистів від влади!
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05.11.2024 11:29 Ответить
А всього скільки дільниць? Ну шо за подання інформації? Якшо там 31 дільниця і суд скасував результати 30, то це не те ж саме, шо 30 з 100500.
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05.11.2024 11:30 Ответить
Скасують в тих місцях, де більшість населення налаштоване проти Кацапії.
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05.11.2024 11:58 Ответить
Подивимось
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05.11.2024 12:23 Ответить
 
 