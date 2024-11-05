Выборы в Грузии: Суд отменил результаты на 30 участках из-за нарушений

Суд грузинского города Тетри-Цкаро отменил результаты парламентских выборов на 30 участках из-за нарушений.

Об этом пишет издание "Новости Грузия", передает Цензор.НЕТ.

Ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобу, касающуюся голосования на участках с электронными урнами. В суде в ходе эксперимента было доказано, что отметка на бюллетене просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.

Так, судья Владимир Хучуа постановил, что тайна голосования не была соблюдена, поэтому выборы на 30 участках отменили.

Ассоциация молодых юристов Грузии будет добиваться отмены результатов парламентских выборов на всех участках, где использовались электронные урны - это 90% голосов.

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Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

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