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Новини
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Вибори у Грузії: Суд скасував результати на 30 дільницях через порушення

Суд Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення

Суд грузинського міста Тетрі-Цкаро скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення.

Про це пише видання "Новости Грузия", передає Цензор.НЕТ.

Асоціація молодих юристів Грузії подала скаргу, що стосувалася голосування на дільницях з електронними урнами. У суді під час експерименту було доведено, що позначка на бюлетені просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта.

Суд Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення

Так, суддя Владімір Хучуа постановив, що таємницю голосування не було дотримано, тому вибори на 30 дільницях скасували.

Асоціація молодих юристів Грузії домагатиметься скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни – це 90% голосів.

Також дивіться: Грузинська опозиція розпочала мітинг біля будівлі парламенту. ВIДЕО

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Читайте: МЗС України про вибори в Грузії: Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом

Автор: 

вибори (6724) Грузія (1854)


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Топ коментарі
+13
Тіки Зе-шапіто і ублюдки Лукашенко
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05.11.2024 11:13 Відповісти
+11
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05.11.2024 11:11 Відповісти
+10
та ти що , виявляється ніхто не хоче в обійми ***** , окрім кацапів і злодіїв
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05.11.2024 11:11 Відповісти
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та ти що , виявляється ніхто не хоче в обійми ***** , окрім кацапів і злодіїв
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05.11.2024 11:11 Відповісти
Тіки Зе-шапіто і ублюдки Лукашенко
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05.11.2024 11:13 Відповісти
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05.11.2024 11:11 Відповісти
іванішвілі владу мирно не віддасть! Він же розуміє,що з втратою влади на нього чекає буцегарня. Або ( у кращому випадку)- еміграція.
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05.11.2024 11:17 Відповісти
Як і скрізь хто узурпував владу і гроші чекає або вʼязниця або смерть , класика
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05.11.2024 11:20 Відповісти
є й іший варіант - ростов.
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05.11.2024 14:37 Відповісти
небезпечно прикордонник забаранить з автомата, це тоді вони всього доялися в 2113 році, а сьогодні вони вже сміливі як ніколи
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05.11.2024 15:02 Відповісти
не віддасть...але й буцигарня йому не світить...і про яку еміграцію для громадянина росії та Франції ти кажеш?
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05.11.2024 12:03 Відповісти
От вам і "зразки" "електронного голосування"... Саме до цього нас веде і "ЗЕ-шапіто"...
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05.11.2024 11:20 Відповісти
Асоціація молодих юристів Грузії -русафоби?
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05.11.2024 11:26 Відповісти
Гарні новини....Якщо рішення не оскаржують - буде прецедент на усі інші ділянки...загальні перевибори...Тримайся,Грузія,жени рашистів від влади!
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05.11.2024 11:29 Відповісти
А всього скільки дільниць? Ну шо за подання інформації? Якшо там 31 дільниця і суд скасував результати 30, то це не те ж саме, шо 30 з 100500.
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Скасують в тих місцях, де більшість населення налаштоване проти Кацапії.
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05.11.2024 11:58 Відповісти
Подивимось
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05.11.2024 12:23 Відповісти
 
 