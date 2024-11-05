Вибори у Грузії: Суд скасував результати на 30 дільницях через порушення

Суд грузинського міста Тетрі-Цкаро скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення.

Про це пише видання "Новости Грузия", передає Цензор.НЕТ.

Асоціація молодих юристів Грузії подала скаргу, що стосувалася голосування на дільницях з електронними урнами. У суді під час експерименту було доведено, що позначка на бюлетені просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта.

Так, суддя Владімір Хучуа постановив, що таємницю голосування не було дотримано, тому вибори на 30 дільницях скасували.

Асоціація молодих юристів Грузії домагатиметься скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни – це 90% голосів.

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Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

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