Грузинская оппозиция начала митинг у здания парламента. ВИДЕО
В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Оппозиция заявила о фальсификации результатов парламентских выборов 26 октября, победителем которых объявили правящую партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.
Как сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", организаторами акции выступили оппозиционные объединения "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия". Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.
Часть оппозиционеров прошла шествием по центральным улицам Тбилиси до проспекта Руставели.
Ранее лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия попросил сторонников оппозиции принести на митинг палатки, намекая на то, что акция может приобрести бессрочный характер.
Лидер парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе предупредил, что попытка установки палаток "может привести к столкновениям с полицией".
Инициативу проведения митинга поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Она обвинила "Грузинскую мечту" в "краже выборов" и сформулировала требования оппозиции: проведение международного расследования нарушений во время голосования и организация новых парламентских выборов под контролем международной администрации.
Главы исполнительной и законодательной власти страны - премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили - уже отвергли эти требования. Они заявили, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце ноября, даже если глава государства откажется назначить своим указом пленарное заседание, как это предусмотрено Конституцией.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
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Не одразу зрозумів що то ти мав наувазі Грузію та "рашиську мрію"
А не Україну та помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
Тим не меньш у 2015-2019 ми побачили , що навіть із ним можна вибудувати сильну незалежну Україну
Проте потім охлос під впливом рашиської пропаганди з Г+Г вирішив проголосувати по приколу
Прийшов хрущов і все наламав...реанімувалися вони лише при брежнєві ...де було ганьбою їздити навіть на жигулях (тільки Волга)....мої дальні родичі жили в Грузії в 70-х працювали на хазяїна-підпільника..отримували 800рублів (в ті часи) ..і дуже скаржились що вони "живуть бідно"...
А Грузія буде республікою....грузини будуть їздити до параші крутити кримінальні оборудки та гвоздики з хурмою продавать...але сам народ вони не знищать...грузини та вірмени не асимілюються
- Во всяком случае, не повредит! (с)
Нація - Картвели.