Грузинская оппозиция начала митинг у здания парламента. ВИДЕО

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оппозиция заявила о фальсификации результатов парламентских выборов 26 октября, победителем которых объявили правящую партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", организаторами акции выступили оппозиционные объединения "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия". Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.

Часть оппозиционеров прошла шествием по центральным улицам Тбилиси до проспекта Руставели.

Читайте также: МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути

Ранее лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия попросил сторонников оппозиции принести на митинг палатки, намекая на то, что акция может приобрести бессрочный характер.

Лидер парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе предупредил, что попытка установки палаток "может привести к столкновениям с полицией".

Инициативу проведения митинга поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Она обвинила "Грузинскую мечту" в "краже выборов" и сформулировала требования оппозиции: проведение международного расследования нарушений во время голосования и организация новых парламентских выборов под контролем международной администрации.

Главы исполнительной и законодательной власти страны - премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили - уже отвергли эти требования. Они заявили, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце ноября, даже если глава государства откажется назначить своим указом пленарное заседание, как это предусмотрено Конституцией.

Читайте также: Надо признать, что на сегодняшний день РФ победила в Грузии, - Зеленский

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.