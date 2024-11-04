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Грузинская оппозиция начала митинг у здания парламента. ВИДЕО

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста, организованная оппозиционными партиями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оппозиция заявила о фальсификации результатов парламентских выборов 26 октября, победителем которых объявили правящую партию "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа", организаторами акции выступили оппозиционные объединения "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия". Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.

Часть оппозиционеров прошла шествием по центральным улицам Тбилиси до проспекта Руставели.

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Ранее лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия попросил сторонников оппозиции принести на митинг палатки, намекая на то, что акция может приобрести бессрочный характер.

Лидер парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе предупредил, что попытка установки палаток "может привести к столкновениям с полицией".

Инициативу проведения митинга поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Она обвинила "Грузинскую мечту" в "краже выборов" и сформулировала требования оппозиции: проведение международного расследования нарушений во время голосования и организация новых парламентских выборов под контролем международной администрации.

Главы исполнительной и законодательной власти страны - премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили - уже отвергли эти требования. Они заявили, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце ноября, даже если глава государства откажется назначить своим указом пленарное заседание, как это предусмотрено Конституцией.

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Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Автор: 

Грузия (4506) митинг (2558)


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Топ комментарии
+19
А як приїздять в Україну (красти) то такі "різкі як понос". Рішучі, маскулінні, відразу кричать, лізуть битися та за ножа хапаються. А дома тихо просрали країну кацапам і траурною ходою з гідністю та звитягою чимчикують до совка...
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04.11.2024 19:28 Ответить
+15
Молдавія виявилась розумнішою від гарячих джигітів.
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04.11.2024 19:37 Ответить
+11
Позднее зажигание,рпять флажками помашут разойдутся джигиты..
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04.11.2024 19:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пінополістірол і пляшки хоч заготовили?
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04.11.2024 19:19 Ответить
Позднее зажигание,рпять флажками помашут разойдутся джигиты..
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04.11.2024 19:21 Ответить
Гарячі,моторні грузинські парубки,ще лише 10 днів ,а вони вже мітингують !!))
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04.11.2024 19:22 Ответить
до дупи то всьо. вже в Білорусі були ті походеньки з кульками і квіточками для поліції...
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04.11.2024 19:27 Ответить
А як приїздять в Україну (красти) то такі "різкі як понос". Рішучі, маскулінні, відразу кричать, лізуть битися та за ножа хапаються. А дома тихо просрали країну кацапам і траурною ходою з гідністю та звитягою чимчикують до совка...
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04.11.2024 19:28 Ответить
А дома тихо просрали країну кацапам
Не одразу зрозумів що то ти мав наувазі Грузію та "рашиську мрію"
А не Україну та помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
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04.11.2024 19:51 Ответить
головна помилка - це просрані ідеї Помаранчевого майдану і привід до влади зека шапкокрада. і за цю помилку ми платимо кров'ю з осені 2013-го.
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04.11.2024 21:19 Ответить
Так , спадок в нас тяжкий
Тим не меньш у 2015-2019 ми побачили , що навіть із ним можна вибудувати сильну незалежну Україну
Проте потім охлос під впливом рашиської пропаганди з Г+Г вирішив проголосувати по приколу
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04.11.2024 21:26 Ответить
на жаль... маємо те, що маємо..
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04.11.2024 23:18 Ответить
просрані ідеї Помаранчевого майдану
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04.11.2024 23:25 Ответить
300 людей не більше...решту все влаштовує
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04.11.2024 19:33 Ответить
Решта "какая разница , "хуже не будет "
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04.11.2024 19:57 Ответить
А що...Найстрашнішим горем для них був хрущов При сталіні грузинські сільські господарства не сплачували податок державі все що заробили лишалось їм (оскільки Грузія подарувала радянському народу "Вяликаго важдя"), грузини проходили службу під час війни в загороджувальних загонах, половина прокурорів та слідчих каральної машини були грузини...
Прийшов хрущов і все наламав...реанімувалися вони лише при брежнєві ...де було ганьбою їздити навіть на жигулях (тільки Волга)....мої дальні родичі жили в Грузії в 70-х працювали на хазяїна-підпільника..отримували 800рублів (в ті часи) ..і дуже скаржились що вони "живуть бідно"...
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04.11.2024 20:07 Ответить
Молдавія виявилась розумнішою від гарячих джигітів.
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04.11.2024 19:37 Ответить
Щось подібне було у Біларусі - тепер це бєлорусская РСР…
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04.11.2024 19:39 Ответить
Білоруська автономна республіка...типу Хакассії в якій хакасців 11% решта кацапня...
А Грузія буде республікою....грузини будуть їздити до параші крутити кримінальні оборудки та гвоздики з хурмою продавать...але сам народ вони не знищать...грузини та вірмени не асимілюються
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04.11.2024 19:45 Ответить
точно грузинская? не Эстонская опозиция? уже как бы 4 ноября... да и что толку с купки людей выражающих своё мнение? скамейки главное не попачкать... стелить, что то, если на них становятся
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04.11.2024 19:45 Ответить
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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04.11.2024 19:46 Ответить
Сакартвели надихнулися перемогою Майї Санду? Ї@аште кремлівських щурів!
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04.11.2024 19:47 Ответить
Країна - Сакартвело.
Нація - Картвели.
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04.11.2024 19:52 Ответить
В душі-сцикуни.
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04.11.2024 20:47 Ответить
"...спроба встановлення наметів "може призвести до сутичок із поліцією". У нас теж ціла армія поліцейських заради броні піде на народ . Майдан їх не навчив , нажаль.
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04.11.2024 19:56 Ответить
Якось так мало.. всім іншим грузинам пох чи як торозуміти
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04.11.2024 20:22 Ответить
Гризуни в шахи не грають , то є нижче достоінства джигіта .
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04.11.2024 21:09 Ответить
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04.11.2024 21:36 Ответить
Грузини продалися москалям, а молдован купити не вдалося.
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05.11.2024 05:23 Ответить
Грузини не продались. Вони просто хочуть і далі їздити "потрошити лохів" в *********. Як казала моя бабуся "Є два шляхи - заробити або вкрасти. Третього нема." Працювати грузини не вміють, а працю зневажають. Свого часу імперія пороздавала їм всіляких титулів і зараз якого голодранця не візьми з Грузії, то у кожного в роду якийсь "грузінський князь багратіон" і тому працювати "в падлу". Ось уже більше 30 років як я обіцяю встати навіть посеред глухої ночі якщо мені покажуть чесного і порядного грузина в Україні. Досі не показали. Тут всі грузини кримінальні! Всі приперлись красти і тягти в Грузію... Кацапам Грузія потрібна для контролю Кавказу. Зокрема Вірменії, де у них найбільша військова база в регіоні і там кордон з Іраном...
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05.11.2024 10:13 Ответить
 
 