Надо признать, что на сегодняшний день РФ победила в Грузии, - Зеленский

Зеленський заявив, що РФ перемогла у Грузії

Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы оказались в таких обстоятельствах, в которые нас поставила Россия. Мы никогда ничего не начинали, не эскалировали, не делали никаких шагов на их территории или против них. Ни с помощью дронов, ни ракет. Они начали эту войну, чтобы уничтожить, оккупировать и убить нас всех фактически. Это была их идея - присоединить Украину к России, восстановить Советский Союз", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас они это делают без оружия, но все начиналось с оружия - в Грузии.

"Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор - дружба с Россией, их выбор - не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии", - пояснил президент.

Комментируя ситуацию в Молдове Зеленский сказал, что Россия "идет в том же направлении".

"Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два.

А Украина... Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией - мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все", - подытожил президент.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Грузия (4518) Зеленский Владимир (21993) Молдова (1923) россия (97311)
Топ комментарии
+24
Треба визнати шо у травні 2019 Россосія перемогла і в Україне.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
+16
Я про вас мовчу, пане президент.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
+15
Не дивися через паркани до сусідів, краще розкажи, навіщо ти знищуєш Україну і наші славні СЗУ? Чи як завжди, потрібно поразки на Донбасі прикрити чимось сусідським? Стадо баранів захаває?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
ти Мішу навіщо послав на вірну загибель ? 👿
показать весь комментарий
30.10.2024 14:09 Ответить
Міша відпрацьований матеріал. Агітував пенсіонерів за клоунів, вішав їм лапшу на вуха про зростання пенсій в 9-16 разів. Вибори скінчились, гумовий виріб, перевірений електронікою викинули а смітник.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:09 Ответить
Еко понесло визначного політика століття.А жпж в вру йому не тисне?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:09 Ответить
Пильнуи шоб не перемогла в Украіні!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:10 Ответить
А хіба жпв в вру не ознака перемоги рашки?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:25 Ответить
Вже перемогла. В 2019-му. Тільки український народ, саме народ, а не населення, і, звісно, наші героїчні, без перебільшення, ВСУ, не дають ту перемогу остаточно закріпити.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:20 Ответить
Щось воно явно поспішає із висновками.....
показать весь комментарий
30.10.2024 14:10 Ответить
як зазвичай - патякало
показать весь комментарий
30.10.2024 14:14 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
ерефія і на Банковій перемогла, вже давно!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
Молдова на черзі, Санду приготуватися
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 14:11 Ответить
- кацапською звучить як совок... в "Україне "... В Україні якраз перемогла не кацапія, а СОВОК!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:30 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 14:57 Ответить
Зміни клавіатуру, або труси надінь. Слава Богу, що я не москаль....
показать весь комментарий
06.11.2024 09:38 Ответить
То з ваших слів виходить, що з 19 року України не існує, а з 22го на россосії йде громадянська війна
показать весь комментарий
30.10.2024 19:03 Ответить
Цікаво, шо вам у голову входить шо з нею таки висновки виходять.
А чужі слова не треба інтерпритіровать тільки під те шо вам захотілось.
показать весь комментарий
30.10.2024 19:16 Ответить
Вот наглядно видим к чему приводят переговоры и дагавариться пасередине. Лишь бы Украина не была следующей. Рашисты кстати открыто о етих планах говорят.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
я не зрозумів, зе!гундос вже надивився в сраку крємлєчмолі? зе!голуб вже всі плани написав?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
вже злив Сакартвело, курва !

і який дядько за його поганого язика тягне ?!
👿
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
Ну це ж правда.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:21 Ответить
Яка перемога? Головний, може вже призначиш адекватне і компетентне військове керівництво, перестанеш втручатись у військове планування, як головний займайся забезпеченням і 80 відсотків бюджету направиш на оборону, а не суддів, прокурорів, ментів, будівництво доріг і парків та перекладання плитки...
показать весь комментарий
30.10.2024 14:12 Ответить
Хрен тебе. Никто не признал выборы в Грузии, в том числе Украина. Сейчас в Грузии Майдан, улитимативное требование перевыборов под контролем международной администрации.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:14 Ответить
Воно визнало
Ідіотина зелена 😡
показать весь комментарий
30.10.2024 14:16 Ответить
Треба визнати що кацапи також перемагають в Україні, поки її очолює **********, який збільшує зарплати прокурорам-інвалідам замість забезпечення військових. Як добре переключати увагу від свого шкідництва на невдачі інших країн.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:18 Ответить
А кому треба? Ты хочешь признать поддельные нелегитимые выборы в пользу россии???
показать весь комментарий
30.10.2024 14:19 Ответить
А в Україні такий самий реванш ригів відбувся ще в Квітні 2019, за ті самі московські гроші. Тільки прізвище олігарха - коломой замість іванішвілі
показать весь комментарий
30.10.2024 14:19 Ответить
Ой, а хто ж то все робив щоб *уйло полізло в Україну?
показать весь комментарий
30.10.2024 14:19 Ответить
все він правильно сказав
показать весь комментарий
30.10.2024 14:19 Ответить
Але багатьом це чомусь не подобається. Особисто мені пох на ту Грузію.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:22 Ответить
Не з лицемірної харі проросійського шута повинні звучати такі слова.
Грузія вже десяток років рухається в сторону параші, те ж мені новина.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:25 Ответить
а хто давав слово цьому тупорилому малоросу?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:00 Ответить
без тебе розберуться Грузія, зникни худоба путінська у пеклі
показать весь комментарий
30.10.2024 14:25 Ответить
Не треба потай радіти, Вова. В Україні так зробити не вдасться, як не лається товариш полковник з ФСБ. Оманський план засунь собі в ...
показать весь комментарий
30.10.2024 14:26 Ответить
Та тобі вова що до Грузії?! Ти прямо зараз оккупантам Донецьку область здаєш... Ти **** повинен думати куди селити десятки тисячь нових біженців і як їх годувати!!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:35 Ответить
Нахрен они ему нужны! Своих "беженцев" он неплохо пристроил в Израиле, да еще и стипендию пожизненную дал.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:25 Ответить
Треба визнати

Як дуже треба, то визнай!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:37 Ответить
це спойлер, саундчек, превью, чи анонс
показать весь комментарий
30.10.2024 14:38 Ответить
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава !
показать весь комментарий
30.10.2024 14:44 Ответить
Нам готують прем'єри,
Зовсім чужих вистав,
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:47 Ответить
Завидки беруть? Те саме планувалось у нас. Тільки народ не дав "нормандські" домовленості втілити в життя. Протестами збили перші кроки.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:59 Ответить
и побеждает, к сожалению, в украине
показать весь комментарий
30.10.2024 15:01 Ответить
У нас тупое население. 73% мечтают о сибирских концлагерях, голодоморах, репреськах и розстреляшках. Если люди не хотят жить, то как их заставить?
показать весь комментарий
30.10.2024 15:13 Ответить
"Ми опинилися в таких обставинах, у які нас поставила...., ну так а почему она должна была не напасть если у нас была подготовка к шашлыкам и велике крадивництво на дорогах, а Байден нагнетает... Клоун всю ответственность перелаживает на всех кроме себя, интересно он понимает что он будет за все отвечать а не дерьмаки и татаровы
показать весь комментарий
30.10.2024 15:20 Ответить
Це була їхня ідея - приєднати Україну до Росії, відновити Радянський Союз", - зазначив він. Джерело:
Чувак , який заробив статки і набув популярності, ******** в Україні рімейк Радянського Союзу-2 і байки про " один народ " і спільне минуле, зараз виявляється дуже проти! Ой не вірю Вам, пане президент з продовженним терміном, ой не вірю!
показать весь комментарий
30.10.2024 15:30 Ответить
Что оно мелит,политик ***********?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:15 Ответить
У своїй голові Вова вже здав Сакартвело паРаші...
показать весь комментарий
30.10.2024 16:35 Ответить
Ну хоч один раз сказав правду,тіки забув добавити що у 2019 в Україні теж перемогла рашка.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:49 Ответить
і тоді перемогла рашка...коли Петра відправили у відставку
показать весь комментарий
30.10.2024 17:39 Ответить
 
 