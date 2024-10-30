Надо признать, что на сегодняшний день РФ победила в Грузии, - Зеленский
Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы оказались в таких обстоятельствах, в которые нас поставила Россия. Мы никогда ничего не начинали, не эскалировали, не делали никаких шагов на их территории или против них. Ни с помощью дронов, ни ракет. Они начали эту войну, чтобы уничтожить, оккупировать и убить нас всех фактически. Это была их идея - присоединить Украину к России, восстановить Советский Союз", - отметил он.
По словам Зеленского, сейчас они это делают без оружия, но все начиналось с оружия - в Грузии.
"Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор - дружба с Россией, их выбор - не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии", - пояснил президент.
Комментируя ситуацию в Молдове Зеленский сказал, что Россия "идет в том же направлении".
"Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два.
А Украина... Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией - мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все", - подытожил президент.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
А чужі слова не треба інтерпритіровать тільки під те шо вам захотілось.
і який дядько за його поганого язика тягне ?!
👿
Ідіотина зелена 😡
Грузія вже десяток років рухається в сторону параші, те ж мені новина.
Як дуже треба, то визнай!
Зовсім чужих вистав,
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.
Чувак , який заробив статки і набув популярності, ******** в Україні рімейк Радянського Союзу-2 і байки про " один народ " і спільне минуле, зараз виявляється дуже проти! Ой не вірю Вам, пане президент з продовженним терміном, ой не вірю!