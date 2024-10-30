Надо признать, что на сегодняшний день РФ победила в Грузии, - Зеленский

Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы оказались в таких обстоятельствах, в которые нас поставила Россия. Мы никогда ничего не начинали, не эскалировали, не делали никаких шагов на их территории или против них. Ни с помощью дронов, ни ракет. Они начали эту войну, чтобы уничтожить, оккупировать и убить нас всех фактически. Это была их идея - присоединить Украину к России, восстановить Советский Союз", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас они это делают без оружия, но все начиналось с оружия - в Грузии.

"Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор - дружба с Россией, их выбор - не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии", - пояснил президент.

Комментируя ситуацию в Молдове Зеленский сказал, что Россия "идет в том же направлении".

"Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два.

А Украина... Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией - мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все", - подытожил президент.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

