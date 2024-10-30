Треба визнати, що на сьогодні РФ перемогла у Грузії, - Зеленський
Про це глава держави заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає Цензор.НЕТ.
"Ми опинилися в таких обставинах, у які нас поставила Росія. Ми ніколи нічого не починали, не ескалували, не робили жодних кроків на їхній території чи проти них. Ні за допомогою дронів, ні ракет. Вони почали цю війну, щоб знищити, окупувати та вбити нас усіх фактично. Це була їхня ідея - приєднати Україну до Росії, відновити Радянський Союз", - зазначив він.
За словами Зеленського, зараз вони це роблять без зброї, але все починалося зі зброї - у Грузії.
"Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір - дружба з Росією, їхній вибір - не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії. Це щодо Грузії", - пояснив президент.
Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія "йде у тому самому напрямі".
"Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два.
А Україна... Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією - ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами. Ось і все", - підсумував президент.
Парламентські вибори у Грузії
У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.
ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.
А чужі слова не треба інтерпритіровать тільки під те шо вам захотілось.
і який дядько за його поганого язика тягне ?!
👿
Ідіотина зелена 😡
Грузія вже десяток років рухається в сторону параші, те ж мені новина.
Як дуже треба, то визнай!
Зовсім чужих вистав,
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.
Чувак , який заробив статки і набув популярності, ******** в Україні рімейк Радянського Союзу-2 і байки про " один народ " і спільне минуле, зараз виявляється дуже проти! Ой не вірю Вам, пане президент з продовженним терміном, ой не вірю!