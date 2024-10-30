УКР
4 464 54

Треба визнати, що на сьогодні РФ перемогла у Грузії, - Зеленський

Зеленський заявив, що РФ перемогла у Грузії

Про це глава держави заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає Цензор.НЕТ.

"Ми опинилися в таких обставинах, у які нас поставила Росія. Ми ніколи нічого не починали, не ескалували, не робили жодних кроків на їхній території чи проти них. Ні за допомогою дронів, ні ракет. Вони почали цю війну, щоб знищити, окупувати та вбити нас усіх фактично. Це була їхня ідея - приєднати Україну до Росії, відновити Радянський Союз", - зазначив він.

За словами Зеленського, зараз вони це роблять без зброї, але все починалося зі зброї - у Грузії.

Також читайте: Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах

"Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір - дружба з Росією, їхній вибір - не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії. Це щодо Грузії", - пояснив президент.

 Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія "йде у тому самому напрямі". 

"Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два.

А Україна... Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією - ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами. Ось і все", - підсумував президент.

Також читайте: РФ активізувала свої гібридні атаки, про це свідчать події в Молдові та Грузії, - Науседа

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Читайте: Ця війна не може завершитися "мовчанням" на лінії фронту, - Зеленський

Автор: 

Грузія (1867) Зеленський Володимир (25578) Молдова (2133) росія (67966)
Топ коментарі
+24
Треба визнати шо у травні 2019 Россосія перемогла і в Україне.
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
+16
Я про вас мовчу, пане президент.
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
+15
Не дивися через паркани до сусідів, краще розкажи, навіщо ти знищуєш Україну і наші славні СЗУ? Чи як завжди, потрібно поразки на Донбасі прикрити чимось сусідським? Стадо баранів захаває?
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
ти Мішу навіщо послав на вірну загибель ? 👿
показати весь коментар
30.10.2024 14:09 Відповісти
Міша відпрацьований матеріал. Агітував пенсіонерів за клоунів, вішав їм лапшу на вуха про зростання пенсій в 9-16 разів. Вибори скінчились, гумовий виріб, перевірений електронікою викинули а смітник.
показати весь коментар
30.10.2024 15:09 Відповісти
Еко понесло визначного політика століття.А жпж в вру йому не тисне?
показати весь коментар
30.10.2024 14:09 Відповісти
Пильнуи шоб не перемогла в Украіні!
показати весь коментар
30.10.2024 14:10 Відповісти
А хіба жпв в вру не ознака перемоги рашки?
показати весь коментар
30.10.2024 14:25 Відповісти
Вже перемогла. В 2019-му. Тільки український народ, саме народ, а не населення, і, звісно, наші героїчні, без перебільшення, ВСУ, не дають ту перемогу остаточно закріпити.
показати весь коментар
30.10.2024 17:20 Відповісти
Щось воно явно поспішає із висновками.....
показати весь коментар
30.10.2024 14:10 Відповісти
як зазвичай - патякало
показати весь коментар
30.10.2024 14:14 Відповісти
Не дивися через паркани до сусідів, краще розкажи, навіщо ти знищуєш Україну і наші славні СЗУ? Чи як завжди, потрібно поразки на Донбасі прикрити чимось сусідським? Стадо баранів захаває?
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
ерефія і на Банковій перемогла, вже давно!
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
Я про вас мовчу, пане президент.
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
Молдова на черзі, Санду приготуватися
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
Треба визнати шо у травні 2019 Россосія перемогла і в Україне.
показати весь коментар
30.10.2024 14:11 Відповісти
- кацапською звучить як совок... в "Україне "... В Україні якраз перемогла не кацапія, а СОВОК!
показати весь коментар
30.10.2024 14:30 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 14:57 Відповісти
Зміни клавіатуру, або труси надінь. Слава Богу, що я не москаль....
показати весь коментар
06.11.2024 09:38 Відповісти
То з ваших слів виходить, що з 19 року України не існує, а з 22го на россосії йде громадянська війна
показати весь коментар
30.10.2024 19:03 Відповісти
Цікаво, шо вам у голову входить шо з нею таки висновки виходять.
А чужі слова не треба інтерпритіровать тільки під те шо вам захотілось.
показати весь коментар
30.10.2024 19:16 Відповісти
Вот наглядно видим к чему приводят переговоры и дагавариться пасередине. Лишь бы Украина не была следующей. Рашисты кстати открыто о етих планах говорят.
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
я не зрозумів, зе!гундос вже надивився в сраку крємлєчмолі? зе!голуб вже всі плани написав?
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
вже злив Сакартвело, курва !

і який дядько за його поганого язика тягне ?!
👿
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
Ну це ж правда.
показати весь коментар
30.10.2024 14:21 Відповісти
Яка перемога? Головний, може вже призначиш адекватне і компетентне військове керівництво, перестанеш втручатись у військове планування, як головний займайся забезпеченням і 80 відсотків бюджету направиш на оборону, а не суддів, прокурорів, ментів, будівництво доріг і парків та перекладання плитки...
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
Хрен тебе. Никто не признал выборы в Грузии, в том числе Украина. Сейчас в Грузии Майдан, улитимативное требование перевыборов под контролем международной администрации.
показати весь коментар
30.10.2024 14:14 Відповісти
Воно визнало
Ідіотина зелена 😡
показати весь коментар
30.10.2024 14:16 Відповісти
Треба визнати що кацапи також перемагають в Україні, поки її очолює **********, який збільшує зарплати прокурорам-інвалідам замість забезпечення військових. Як добре переключати увагу від свого шкідництва на невдачі інших країн.
показати весь коментар
30.10.2024 14:18 Відповісти
А кому треба? Ты хочешь признать поддельные нелегитимые выборы в пользу россии???
показати весь коментар
30.10.2024 14:19 Відповісти
А в Україні такий самий реванш ригів відбувся ще в Квітні 2019, за ті самі московські гроші. Тільки прізвище олігарха - коломой замість іванішвілі
показати весь коментар
30.10.2024 14:19 Відповісти
Ой, а хто ж то все робив щоб *уйло полізло в Україну?
показати весь коментар
30.10.2024 14:19 Відповісти
все він правильно сказав
показати весь коментар
30.10.2024 14:19 Відповісти
Але багатьом це чомусь не подобається. Особисто мені пох на ту Грузію.
показати весь коментар
30.10.2024 14:22 Відповісти
Не з лицемірної харі проросійського шута повинні звучати такі слова.
Грузія вже десяток років рухається в сторону параші, те ж мені новина.
показати весь коментар
30.10.2024 14:25 Відповісти
а хто давав слово цьому тупорилому малоросу?
показати весь коментар
30.10.2024 16:00 Відповісти
без тебе розберуться Грузія, зникни худоба путінська у пеклі
показати весь коментар
30.10.2024 14:25 Відповісти
Не треба потай радіти, Вова. В Україні так зробити не вдасться, як не лається товариш полковник з ФСБ. Оманський план засунь собі в ...
показати весь коментар
30.10.2024 14:26 Відповісти
Та тобі вова що до Грузії?! Ти прямо зараз оккупантам Донецьку область здаєш... Ти **** повинен думати куди селити десятки тисячь нових біженців і як їх годувати!!
показати весь коментар
30.10.2024 14:35 Відповісти
Нахрен они ему нужны! Своих "беженцев" он неплохо пристроил в Израиле, да еще и стипендию пожизненную дал.
показати весь коментар
30.10.2024 17:25 Відповісти
Треба визнати

Як дуже треба, то визнай!
показати весь коментар
30.10.2024 14:37 Відповісти
це спойлер, саундчек, превью, чи анонс
показати весь коментар
30.10.2024 14:38 Відповісти
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава !
показати весь коментар
30.10.2024 14:44 Відповісти
Нам готують прем'єри,
Зовсім чужих вистав,
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.
показати весь коментар
30.10.2024 14:47 Відповісти
Завидки беруть? Те саме планувалось у нас. Тільки народ не дав "нормандські" домовленості втілити в життя. Протестами збили перші кроки.
показати весь коментар
30.10.2024 14:59 Відповісти
и побеждает, к сожалению, в украине
показати весь коментар
30.10.2024 15:01 Відповісти
У нас тупое население. 73% мечтают о сибирских концлагерях, голодоморах, репреськах и розстреляшках. Если люди не хотят жить, то как их заставить?
показати весь коментар
30.10.2024 15:13 Відповісти
"Ми опинилися в таких обставинах, у які нас поставила...., ну так а почему она должна была не напасть если у нас была подготовка к шашлыкам и велике крадивництво на дорогах, а Байден нагнетает... Клоун всю ответственность перелаживает на всех кроме себя, интересно он понимает что он будет за все отвечать а не дерьмаки и татаровы
показати весь коментар
30.10.2024 15:20 Відповісти
Це була їхня ідея - приєднати Україну до Росії, відновити Радянський Союз", - зазначив він. Джерело:
Чувак , який заробив статки і набув популярності, ******** в Україні рімейк Радянського Союзу-2 і байки про " один народ " і спільне минуле, зараз виявляється дуже проти! Ой не вірю Вам, пане президент з продовженним терміном, ой не вірю!
показати весь коментар
30.10.2024 15:30 Відповісти
Что оно мелит,политик ***********?
показати весь коментар
30.10.2024 16:15 Відповісти
У своїй голові Вова вже здав Сакартвело паРаші...
показати весь коментар
30.10.2024 16:35 Відповісти
Ну хоч один раз сказав правду,тіки забув добавити що у 2019 в Україні теж перемогла рашка.
показати весь коментар
30.10.2024 16:49 Відповісти
і тоді перемогла рашка...коли Петра відправили у відставку
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
 
 