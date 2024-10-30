РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4096 посетителей онлайн
Новости
648 8

РФ активизировала свои гибридные атаки, об этом свидетельствуют события в Молдове и Грузии, - Науседа

Науседа про гібридні атаки РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия активизировала свои гибридные атаки по соседству с ЕС.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия усиливает свои гибридные операции по соседству с ЕС. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются свидетельством этого вмешательства", - отметил он.

По словам Науседы, Кремль не хочет, чтобы Грузия и Молдова определяли свое будущее, поэтому пытается сорвать демократические процессы.

Литовский лидер считает, что для Европейского Союза крайне важно "не оставить народ Грузии и Молдовы".

"Мы не можем позволить, чтобы их европейская мечта исчезла... Литва твердо стоит с народами Грузии и Молдовы в их стремлении присоединиться к ЕС", - добавил он.

Читайте также: Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и честными, - Боррель

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие перекрыли дорогу

Выборы в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Читайте также: Голосование в Молдове прошло при беспрецедентном вмешательстве и запугивании РФ и ее прокси, - Стано

Автор: 

Грузия (4517) Молдова (1923) россия (97292) Науседа Гитанас (300)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збройні сили рф показали себе явно не з кращого боку, але їх спецслужби - на висоті.
Через тиждень русня поставить в США свого президента, і ваша демократія посиплеться, немов картковий будиночок, по всьому світу.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:33 Ответить
та не русня, русня то звичайні раби , а клан ротшильдів якому вірно служить хло
показать весь комментарий
30.10.2024 09:36 Ответить
Тема рептилоїдів не розкрита.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:38 Ответить
ну це на відміну від рептілоідів доволі відома і відкрита тема
показать весь комментарий
30.10.2024 09:39 Ответить
Як і ZOG. Теж купа матеріалів у відкритому доступі. Читай не хочу.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:44 Ответить
Можливо всі ці злодіяння накоїли самі грузини і молдавани. Природа людини порочна.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:46 Ответить
Науседа, зараз всі події в Україні !!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 09:49 Ответить
Ну виловлюйте та знищуйте отих ''гібридщиків'', нічого з ними в толерантність гратися
показать весь комментарий
30.10.2024 09:55 Ответить
 
 