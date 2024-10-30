РФ активизировала свои гибридные атаки, об этом свидетельствуют события в Молдове и Грузии, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия активизировала свои гибридные атаки по соседству с ЕС.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Россия усиливает свои гибридные операции по соседству с ЕС. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются свидетельством этого вмешательства", - отметил он.
По словам Науседы, Кремль не хочет, чтобы Грузия и Молдова определяли свое будущее, поэтому пытается сорвать демократические процессы.
Литовский лидер считает, что для Европейского Союза крайне важно "не оставить народ Грузии и Молдовы".
"Мы не можем позволить, чтобы их европейская мечта исчезла... Литва твердо стоит с народами Грузии и Молдовы в их стремлении присоединиться к ЕС", - добавил он.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
Выборы в Молдове
В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
Через тиждень русня поставить в США свого президента, і ваша демократія посиплеться, немов картковий будиночок, по всьому світу.