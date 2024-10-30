РФ активізувала свої гібридні атаки, про це свідчать події в Молдові та Грузії, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія активізувала свої гібридні атаки по сусідству з ЄС,

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія посилює свої гібридні операції по сусідству з ЄС. Нещодавні парламентські вибори в Грузії і референдум в Молдові є свідченням цього втручання", - зазначив він.

За словами Науседи, Кремль не хоче, щоб Грузія та Молдова визначали своє майбутнє, тому намагається зірвати демократичні процеси.

Литовський лідер вважає, що для Європейського Союзу вкрай важливо "не залишити народ Грузії і Молдови".

"Ми не можемо дозволити, щоб їхня європейська мрія зникла. ... Литва твердо стоїть з народами Грузії і Молдови в їхньому прагненні приєднатися до ЄС", - додав він.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Вибори у Молдові

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

