Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие перекрыли дорогу
В столице Грузии Тбилиси участники акции протеста против фальсификации парламентских выборов перекрыли дорогу возле здания парламента.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsGeorgia.
Отмечается, что сам митинг пока не начался - люди продолжают подходить, многие едут сюда после работы.
Вскоре должны появиться президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции - они завершают консультации перед акцией.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
Світ навіть не гавкне.
Тому ніц кацапи зараз не робитимуть.
Тих, що стоять у 20 км від Тбілісі, цілком вистачить.
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...
нам потрібно було допомогти їм , ми це зробили ? Ні , от тепер є наслідок нашої бездіяльності за 32 роки
На сьогодні допомагають більше країн світ став глобальнішим , отже ми стоїмо виключно із за цього. Без цього вже давно нас зжерли б московські метастази
Вони за нас билися і стояли у морози на Майдані?
Чи ми повинни були битися замість білорусів за їх свободу?
Допомагають тим, хто бореться, а не покорно йде по тюрмах, щоб не дай Боже не бути схожими на український Майдан.
Те, що всіх білорусів вже вбили на Майдані?
Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.
Мечта - стать второй Беларусью. А лучше - первой
Такой же инфантилизм и жажда халявы при рабской сущности.