Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие перекрыли дорогу

В столице Грузии Тбилиси участники акции протеста против фальсификации парламентских выборов перекрыли дорогу возле здания парламента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsGeorgia.

Отмечается, что сам митинг пока не начался - люди продолжают подходить, многие едут сюда после работы.

Вскоре должны появиться президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции - они завершают консультации перед акцией.

Читайте также: Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Читайте также: Орбан посетит Грузию после выборов, которые выиграла пророссийская партия

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.