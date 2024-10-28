РУС
Новости
4 847 52

Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие перекрыли дорогу

В Грузії розпочались протести

В столице Грузии Тбилиси участники акции протеста против фальсификации парламентских выборов перекрыли дорогу возле здания парламента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsGeorgia.

Отмечается, что сам митинг пока не начался - люди продолжают подходить, многие едут сюда после работы.

Вскоре должны появиться президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции - они завершают консультации перед акцией.

Читайте также: Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Читайте также: Орбан посетит Грузию после выборов, которые выиграла пророссийская партия

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Автор: 

выборы (24786) Грузия (4517) протест (5905)
Топ комментарии
+11
Це ваш останній шанс грузини!!!
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...

28.10.2024 19:18 Ответить
+11
Білоруси не хотіли Майдану. Вони хотіли протесту без спротиву.

Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.

28.10.2024 19:33 Ответить
+6
о це інша справа, народ має право захищатися від метастаз усіх мастей

28.10.2024 19:14 Ответить
о це інша справа, народ має право захищатися від метастаз усіх мастей

28.10.2024 19:14 Ответить
помітингували годину-дві - вже практично всі розійшлися по домам. Щас Гончаренко на Еспресо

28.10.2024 20:12 Ответить

28.10.2024 19:15 Ответить

28.10.2024 19:56 Ответить
Як би це цинічно не було, але нам це на руку. Якщо Росія туди відправить війська для придушення грузинського майдану.

28.10.2024 19:17 Ответить
Туди з нашого фронту також грузини поїдуть.

28.10.2024 19:20 Ответить
Що б там не сталося, кацапія зможе розібратися з Сакартвело в разі (після) окупації нею України.

Світ навіть не гавкне.

Тому ніц кацапи зараз не робитимуть.

28.10.2024 19:21 Ответить
Кацапія розбереться з Сакартвело руками грузинських 73%.

28.10.2024 19:53 Ответить
73 не 73, а навіть 40% ідіотів -- дуже поганий знак.
показать весь комментарий

Ну, тут не факт.
показать весь комментарий

А там багато не треба.

Тих, що стоять у 20 км від Тбілісі, цілком вистачить.

28.10.2024 19:26 Ответить
Це ваш останній шанс грузини!!!
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...

28.10.2024 19:18 Ответить
А як безбройні білоруси могли не програти озвірілій нквс ?
нам потрібно було допомогти їм , ми це зробили ? Ні , от тепер є наслідок нашої бездіяльності за 32 роки

28.10.2024 19:25 Ответить
А хто нам допомагав?
показать весь комментарий

Раніше нам допомагали Німці і Шведи , інші тільки топили або спостерігали .
На сьогодні допомагають більше країн світ став глобальнішим , отже ми стоїмо виключно із за цього. Без цього вже давно нас зжерли б московські метастази
показать весь комментарий

Яким чином?
Вони за нас билися і стояли у морози на Майдані?

Чи ми повинни були битися замість білорусів за їх свободу?

Допомагають тим, хто бореться, а не покорно йде по тюрмах, щоб не дай Боже не бути схожими на український Майдан.
показать весь комментарий

Білоруси билися і гинули з нами на майдані
показать весь комментарий

Певен, що й у білоруських тюрмах знайдеться 2-3 українця.
показать весь комментарий

А що заважало білорусам битися у Білорусі, як в Україні?

Те, що всіх білорусів вже вбили на Майдані?
показать весь комментарий

Звизди поменше. Білоруси відмовлялися від нашої допомоги говорячи що у них буде мирний протест.
показать весь комментарий

Білоруси не хотіли Майдану. Вони хотіли протесту без спротиву.

Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.

28.10.2024 19:33 Ответить
А я про що? Там пан розпинається, що українці в усьому винні, бо нікому не допомагали.
показать весь комментарий

Де таке написано ? Що ти брешеш і перекручуєш
показать весь комментарий

Пошукай пости часів виборів в Білорусі. Хоча тобі аби свої тези довести.
показать весь комментарий

Точно. І не знали чий Крим
показать весь комментарий

Так і у нас деякі політики були тільки за мирний процес. Один, навіть, на бульдозер сперся, щоб його далі чути було.
показать весь комментарий

Половина тих протестувальників вважали Лукашенка мало проросійським.
показать весь комментарий

То це ми винуваті, що білоруси спустили свій протест у свисток і замість спротиву і боротьби дали себе **********?
показать весь комментарий

Не ми , а у них шансів не було , а з нашою допомогою були б, але ми думали нас це не стосується отака доктрина страуса у підсумку приводить до такої війни як у нас 🤷🏻
показать весь комментарий

Маячня.
показать весь комментарий

Щоб були шанси, треба боротися, а не роздвигати булки.
показать весь комментарий

поборись з левом в клітці без пістоля
показать весь комментарий

В Україні боролися. У Білорусі здалися
показать весь комментарий

Боролися але 2 майдани зраджені
показать весь комментарий

Ті опозиціонери за яких голосували білоруси, були проросійські. Тіхановська спочатку до х*йла за допомогою звернулась.
показать весь комментарий

Починається, ні?
показать весь комментарий

Постоять і розійдуться через пару днів
показать весь комментарий

Якщо штати грошенят підкинуть то може і довше...це підкуп силовиків високопоставлених, чиновників, гроші для журналістів...і багато для чого...але без пікуплених чи чимось вмотивованих силовиків натовп тупо розженуть..навіть якщо і стрілецька зброя буде...приблизно як єльцин замочив вату в білому домі
показать весь комментарий

А кацапи вже пишуть, що в Грузію прибули з України сотні снайперів!
показать весь комментарий

Побажаю сили і волі протестувальникам. Хоча думаю раша все тримає під контролем. На жаль більшість грузин піддалися підкупу.
показать весь комментарий

"Грузинська мрія" промосковська то значить фальсифікації 100%.
показать весь комментарий

Грузинская Мечта - это лечь под Росию. Бо ревнують Беларусь...
Мечта - стать второй Беларусью. А лучше - первой
показать весь комментарий

Якщо будуть жертви то майдан можливий. Я так думаю.
показать весь комментарий

Яценюк уже там?
показать весь комментарий

Ні, там вже "специ по чеченцях".
показать весь комментарий

татаров, чи шо?
показать весь комментарий

Дроноводы нужны, а не демонстрации
показать весь комментарий

мало.
показать весь комментарий

гризуни, а щьтьо трапилось?
показать весь комментарий

Очередная почти вечная ошибка опозиции по нашим просторам---перекрывать дороги! К арсеналам срочно, завтра будет поздно, власть всё вывезет! И Мишу с Бастилии вытаскивайте! Или молча хрумайте, что в кормушку вам засыпают. Запить там есть чем. Скорее так и станет.
показать весь комментарий

Реально нынешняя Грузия напоминает Беларусь.
Такой же инфантилизм и жажда халявы при рабской сущности.
показать весь комментарий

Легко навішувати ярлики. А українці прогнали б Януковича якби їм не обіцяли казкове життя в ЄС?
показать весь комментарий

 
 