Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Боррель відреагував на візит Орбана до Грузії

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на намерения премьера Венгрии Виктора Орбана посетить Грузию, где накануне завершились парламентские выборы с победой правящей партии.

Дипломат подчеркнул, что во время поездки в Грузию Орбан не будет представлять позицию Евросоюза.

"(Орбан - ред.) не представляет Европейский Союз... ротационный глава Союза не имеет полномочий во внешней политике", - отметил Боррель.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил правящую партию "Грузинскую мечту" с победой на выборах еще 26 октября - сразу после закрытия избирательных участков, когда результатов еще не было.

28 октября Орбан прибудет в Тбилиси, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.

Грузия (4517) Евросоюз (17599) Орбан Виктор (539) Боррель Жозеп (785)
Не представляє, але є "членом" 'ЄС.
28.10.2024 12:36 Ответить
Європейський Союз боягузи і ліцеміри,З одним тараканом впораться не можуть.Вкотре доводять що вони якісь нікчеми.
28.10.2024 13:09 Ответить
а гутєріш оон
28.10.2024 12:37 Ответить
Не представляє, але є "членом" 'ЄС.
28.10.2024 12:36 Ответить
а гутєріш оон
28.10.2024 12:37 Ответить
28.10.2024 12:41 Ответить
хайїде к ******.
28.10.2024 12:42 Ответить
чого з ним стільки панькатись, та позбавити країну членства у Євросоюзі і все.
Толку з такої країни, хіба всім в ущерб
28.10.2024 12:45 Ответить
Скоро орбани-фіци самі їх позбавлять членства в ЕС...
28.10.2024 12:52 Ответить
Летіти буде через Україну?
28.10.2024 12:46 Ответить
Все більш виглядає що якраз Орбан і є ЄС. А ви, стурбовані недоумки, просто гальорка...
28.10.2024 12:51 Ответить
тому що представляє росію
28.10.2024 12:52 Ответить
Європейський Союз боягузи і ліцеміри,З одним тараканом впораться не можуть.Вкотре доводять що вони якісь нікчеми.
28.10.2024 13:09 Ответить
А кого він представляє? Сором та приниження для Євросоюзу.
28.10.2024 13:21 Ответить
Зараз з Орбаном у світі воліють мати справу більше ніж з нікчемою-Борелем.
28.10.2024 13:54 Ответить
ти ще скажи, що він не член
28.10.2024 14:19 Ответить
Орбан - злодій і крадій. Свідчення тому - курс форинта. він постійно зростає, зараз один євро коштує 400 форинтів, у 2014 - 300 форинтів. За 10 років ціна форинта постійно знижується. Оскільки економіка стабульно тримається на євро, то очевидно, що Орбан просто непомірно краде валюту з казни. Тому він і підтримує Путіна, бо у них спільні злодійські інтересу. І Вітьок (Орбан) був би радий щоб його злодійські справи хтось прикрив. До речі, ймовірно Путін усі ці спекуляцій на парі євро-форинт Путін і прикриває. А тенденція до ліквідації корупційних братків з України йому теж як смолоскип в анус.
28.10.2024 14:29 Ответить
Може ЄС треба призупинити члєнство Угорщини .
28.10.2024 15:26 Ответить
 
 