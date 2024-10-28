Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на намерения премьера Венгрии Виктора Орбана посетить Грузию, где накануне завершились парламентские выборы с победой правящей партии.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Борреля приводит AFP.

Дипломат подчеркнул, что во время поездки в Грузию Орбан не будет представлять позицию Евросоюза.

"(Орбан - ред.) не представляет Европейский Союз... ротационный глава Союза не имеет полномочий во внешней политике", - отметил Боррель.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил правящую партию "Грузинскую мечту" с победой на выборах еще 26 октября - сразу после закрытия избирательных участков, когда результатов еще не было.

28 октября Орбан прибудет в Тбилиси, однако официальная церемония встречи состоится на следующий день. Политик запланировал частные встречи и пресс-конференцию.