Боррель про вояж Орбана до Грузії: Він не представляє Європейський Союз

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на наміри прем'єра Угорщини Віктора Орбана відвідати Грузію, де напередодні завершились парламентські вибори із перемогою владної партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Борреля наводить AFP.

Дипломат наголосив, що під час поїздки до Грузії Орбан не представлятиме позицію Євросоюзу.

"(Орбан, - ред.) не представляє Європейський Союз... ротаційний глава Союзу не має повноважень у зовнішній політиці", - зазначив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу, - Politico

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав керівну партію "Грузинську мрію" з перемогою на виборах ще 26 жовтня - одразу після закриття виборчих дільниць, коли результатів ще не було.

28 жовтня Орбан прибуде до Тбілісі, проте офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.