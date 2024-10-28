УКР
Боррель про вояж Орбана до Грузії: Він не представляє Європейський Союз

Боррель відреагував на візит Орбана до Грузії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на наміри прем'єра Угорщини Віктора Орбана відвідати Грузію, де напередодні завершились парламентські вибори із перемогою владної партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Борреля наводить AFP.

Дипломат наголосив, що під час поїздки до Грузії Орбан не представлятиме позицію Євросоюзу.

"(Орбан, - ред.) не представляє Європейський Союз... ротаційний глава Союзу не має повноважень у зовнішній політиці", - зазначив Боррель. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу, - Politico

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав керівну партію "Грузинську мрію" з перемогою на виборах ще 26 жовтня - одразу після закриття виборчих дільниць, коли результатів ще не було.

28 жовтня Орбан прибуде до Тбілісі, проте офіційна церемонія зустрічі відбудеться наступного дня. Політик запланував приватні зустрічі та пресконференцію.

Грузія (1866) Євросоюз (14167) Орбан Віктор (634) Боррель Жозеп (1075)
+8
Не представляє, але є "членом" 'ЄС.
28.10.2024 12:36 Відповісти
+6
Європейський Союз боягузи і ліцеміри,З одним тараканом впораться не можуть.Вкотре доводять що вони якісь нікчеми.
28.10.2024 13:09 Відповісти
+5
а гутєріш оон
28.10.2024 12:37 Відповісти
хайїде к ******.
28.10.2024 12:42 Відповісти
чого з ним стільки панькатись, та позбавити країну членства у Євросоюзі і все.
Толку з такої країни, хіба всім в ущерб
28.10.2024 12:45 Відповісти
Скоро орбани-фіци самі їх позбавлять членства в ЕС...
28.10.2024 12:52 Відповісти
Летіти буде через Україну?
28.10.2024 12:46 Відповісти
Все більш виглядає що якраз Орбан і є ЄС. А ви, стурбовані недоумки, просто гальорка...
28.10.2024 12:51 Відповісти
тому що представляє росію
28.10.2024 12:52 Відповісти
А кого він представляє? Сором та приниження для Євросоюзу.
28.10.2024 13:21 Відповісти
Зараз з Орбаном у світі воліють мати справу більше ніж з нікчемою-Борелем.
28.10.2024 13:54 Відповісти
ти ще скажи, що він не член
28.10.2024 14:19 Відповісти
Орбан - злодій і крадій. Свідчення тому - курс форинта. він постійно зростає, зараз один євро коштує 400 форинтів, у 2014 - 300 форинтів. За 10 років ціна форинта постійно знижується. Оскільки економіка стабульно тримається на євро, то очевидно, що Орбан просто непомірно краде валюту з казни. Тому він і підтримує Путіна, бо у них спільні злодійські інтересу. І Вітьок (Орбан) був би радий щоб його злодійські справи хтось прикрив. До речі, ймовірно Путін усі ці спекуляцій на парі євро-форинт Путін і прикриває. А тенденція до ліквідації корупційних братків з України йому теж як смолоскип в анус.
28.10.2024 14:29 Відповісти
Може ЄС треба призупинити члєнство Угорщини .
28.10.2024 15:26 Відповісти
 
 