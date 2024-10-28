Перед будівлею парламенту в Тбілісі протестувальники перекрили дорогу
У столиці Грузії Тбілісі учасники акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів перекрили дорогу поблизу будівлі парламенту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsGeorgia.
Зазначається, що сам мітинг поки не розпочався – люди продовжують підходити, багато хто їде сюди після роботи.
Незабаром мають з'явитися президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції – вони завершують консультації перед акцією.
Парламентські вибори у Грузії
У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.
ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.
Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.
Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.
Світ навіть не гавкне.
Тому ніц кацапи зараз не робитимуть.
Тих, що стоять у 20 км від Тбілісі, цілком вистачить.
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...
нам потрібно було допомогти їм , ми це зробили ? Ні , от тепер є наслідок нашої бездіяльності за 32 роки
На сьогодні допомагають більше країн світ став глобальнішим , отже ми стоїмо виключно із за цього. Без цього вже давно нас зжерли б московські метастази
Вони за нас билися і стояли у морози на Майдані?
Чи ми повинни були битися замість білорусів за їх свободу?
Допомагають тим, хто бореться, а не покорно йде по тюрмах, щоб не дай Боже не бути схожими на український Майдан.
Те, що всіх білорусів вже вбили на Майдані?
Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.
Мечта - стать второй Беларусью. А лучше - первой
Такой же инфантилизм и жажда халявы при рабской сущности.