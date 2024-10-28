Перед будівлею парламенту в Тбілісі протестувальники перекрили дорогу

У столиці Грузії Тбілісі учасники акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів перекрили дорогу поблизу будівлі парламенту.

Зазначається, що сам мітинг поки не розпочався – люди продовжують підходити, багато хто їде сюди після роботи.

Незабаром мають з'явитися президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції – вони завершують консультації перед акцією.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.