Новини
4 847 52

Перед будівлею парламенту в Тбілісі протестувальники перекрили дорогу

В Грузії розпочались протести

У столиці Грузії Тбілісі учасники акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів перекрили дорогу поблизу будівлі парламенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що сам мітинг поки не розпочався – люди продовжують підходити, багато хто їде сюди після роботи.

Незабаром мають з'явитися президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та лідери опозиції – вони завершують консультації перед акцією.

Парламентські вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Читайте: Орбан відвідає Грузію після виборів, які виграла проросійська партія

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

+11
Це ваш останній шанс грузини!!!
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...
28.10.2024 19:18 Відповісти
28.10.2024 19:18 Відповісти
+11
Білоруси не хотіли Майдану. Вони хотіли протесту без спротиву.

Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.
28.10.2024 19:33 Відповісти
28.10.2024 19:33 Відповісти
+6
о це інша справа, народ має право захищатися від метастаз усіх мастей
28.10.2024 19:14 Відповісти
28.10.2024 19:14 Відповісти
о це інша справа, народ має право захищатися від метастаз усіх мастей
28.10.2024 19:14 Відповісти
28.10.2024 19:14 Відповісти
помітингували годину-дві - вже практично всі розійшлися по домам. Щас Гончаренко на Еспресо
28.10.2024 20:12 Відповісти
28.10.2024 20:12 Відповісти
28.10.2024 19:15 Відповісти
28.10.2024 19:15 Відповісти
28.10.2024 19:56 Відповісти
28.10.2024 19:56 Відповісти
Як би це цинічно не було, але нам це на руку. Якщо Росія туди відправить війська для придушення грузинського майдану.
28.10.2024 19:17 Відповісти
28.10.2024 19:17 Відповісти
Туди з нашого фронту також грузини поїдуть.
28.10.2024 19:20 Відповісти
28.10.2024 19:20 Відповісти
Що б там не сталося, кацапія зможе розібратися з Сакартвело в разі (після) окупації нею України.

Світ навіть не гавкне.

Тому ніц кацапи зараз не робитимуть.
28.10.2024 19:21 Відповісти
28.10.2024 19:21 Відповісти
Кацапія розбереться з Сакартвело руками грузинських 73%.
28.10.2024 19:53 Відповісти
28.10.2024 19:53 Відповісти
73 не 73, а навіть 40% ідіотів -- дуже поганий знак.
28.10.2024 20:15 Відповісти
28.10.2024 20:15 Відповісти
Ну, тут не факт.
28.10.2024 20:11 Відповісти
28.10.2024 20:11 Відповісти
А там багато не треба.

Тих, що стоять у 20 км від Тбілісі, цілком вистачить.
28.10.2024 19:26 Відповісти
28.10.2024 19:26 Відповісти
Це ваш останній шанс грузини!!!
Не просріть його як білоруси!!!
А приїде Орбан з вітаннями, то начистіть йому...
28.10.2024 19:18 Відповісти
28.10.2024 19:18 Відповісти
А як безбройні білоруси могли не програти озвірілій нквс ?
нам потрібно було допомогти їм , ми це зробили ? Ні , от тепер є наслідок нашої бездіяльності за 32 роки
28.10.2024 19:25 Відповісти
28.10.2024 19:25 Відповісти
А хто нам допомагав?
28.10.2024 19:27 Відповісти
28.10.2024 19:27 Відповісти
Раніше нам допомагали Німці і Шведи , інші тільки топили або спостерігали .
На сьогодні допомагають більше країн світ став глобальнішим , отже ми стоїмо виключно із за цього. Без цього вже давно нас зжерли б московські метастази
28.10.2024 19:36 Відповісти
28.10.2024 19:36 Відповісти
Яким чином?
Вони за нас билися і стояли у морози на Майдані?

Чи ми повинни були битися замість білорусів за їх свободу?

Допомагають тим, хто бореться, а не покорно йде по тюрмах, щоб не дай Боже не бути схожими на український Майдан.
28.10.2024 19:59 Відповісти
28.10.2024 19:59 Відповісти
Білоруси билися і гинули з нами на майдані
28.10.2024 20:00 Відповісти
28.10.2024 20:00 Відповісти
Певен, що й у білоруських тюрмах знайдеться 2-3 українця.
28.10.2024 20:04 Відповісти
28.10.2024 20:04 Відповісти
А що заважало білорусам битися у Білорусі, як в Україні?

Те, що всіх білорусів вже вбили на Майдані?
28.10.2024 20:06 Відповісти
28.10.2024 20:06 Відповісти
Звизди поменше. Білоруси відмовлялися від нашої допомоги говорячи що у них буде мирний протест.
28.10.2024 19:31 Відповісти
28.10.2024 19:31 Відповісти
Білоруси не хотіли Майдану. Вони хотіли протесту без спротиву.

Вони отримали те, чого хотіли - їх **********, а вони не чинили спротив.
28.10.2024 19:33 Відповісти
28.10.2024 19:33 Відповісти
А я про що? Там пан розпинається, що українці в усьому винні, бо нікому не допомагали.
28.10.2024 19:38 Відповісти
28.10.2024 19:38 Відповісти
Де таке написано ? Що ти брешеш і перекручуєш
28.10.2024 19:45 Відповісти
28.10.2024 19:45 Відповісти
Пошукай пости часів виборів в Білорусі. Хоча тобі аби свої тези довести.
28.10.2024 19:50 Відповісти
28.10.2024 19:50 Відповісти
Точно. І не знали чий Крим
28.10.2024 19:48 Відповісти
28.10.2024 19:48 Відповісти
Так і у нас деякі політики були тільки за мирний процес. Один, навіть, на бульдозер сперся, щоб його далі чути було.
28.10.2024 21:14 Відповісти
28.10.2024 21:14 Відповісти
Половина тих протестувальників вважали Лукашенка мало проросійським.
28.10.2024 21:55 Відповісти
28.10.2024 21:55 Відповісти
То це ми винуваті, що білоруси спустили свій протест у свисток і замість спротиву і боротьби дали себе **********?
28.10.2024 19:35 Відповісти
28.10.2024 19:35 Відповісти
Не ми , а у них шансів не було , а з нашою допомогою були б, але ми думали нас це не стосується отака доктрина страуса у підсумку приводить до такої війни як у нас 🤷🏻
28.10.2024 19:39 Відповісти
28.10.2024 19:39 Відповісти
Маячня.
28.10.2024 19:42 Відповісти
28.10.2024 19:42 Відповісти
Щоб були шанси, треба боротися, а не роздвигати булки.
28.10.2024 20:07 Відповісти
28.10.2024 20:07 Відповісти
поборись з левом в клітці без пістоля
28.10.2024 20:15 Відповісти
28.10.2024 20:15 Відповісти
В Україні боролися. У Білорусі здалися
28.10.2024 20:24 Відповісти
28.10.2024 20:24 Відповісти
Боролися але 2 майдани зраджені
28.10.2024 20:28 Відповісти
28.10.2024 20:28 Відповісти
Ті опозиціонери за яких голосували білоруси, були проросійські. Тіхановська спочатку до х*йла за допомогою звернулась.
28.10.2024 21:59 Відповісти
28.10.2024 21:59 Відповісти
Починається, ні?
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:19 Відповісти
Постоять і розійдуться через пару днів
28.10.2024 19:23 Відповісти
28.10.2024 19:23 Відповісти
Якщо штати грошенят підкинуть то може і довше...це підкуп силовиків високопоставлених, чиновників, гроші для журналістів...і багато для чого...але без пікуплених чи чимось вмотивованих силовиків натовп тупо розженуть..навіть якщо і стрілецька зброя буде...приблизно як єльцин замочив вату в білому домі
28.10.2024 21:28 Відповісти
28.10.2024 21:28 Відповісти
А кацапи вже пишуть, що в Грузію прибули з України сотні снайперів!
28.10.2024 19:19 Відповісти
28.10.2024 19:19 Відповісти
Побажаю сили і волі протестувальникам. Хоча думаю раша все тримає під контролем. На жаль більшість грузин піддалися підкупу.
28.10.2024 19:26 Відповісти
28.10.2024 19:26 Відповісти
"Грузинська мрія" промосковська то значить фальсифікації 100%.
28.10.2024 19:33 Відповісти
28.10.2024 19:33 Відповісти
Грузинская Мечта - это лечь под Росию. Бо ревнують Беларусь...
Мечта - стать второй Беларусью. А лучше - первой
28.10.2024 20:20 Відповісти
28.10.2024 20:20 Відповісти
Якщо будуть жертви то майдан можливий. Я так думаю.
28.10.2024 19:36 Відповісти
28.10.2024 19:36 Відповісти
Яценюк уже там?
28.10.2024 19:37 Відповісти
28.10.2024 19:37 Відповісти
Ні, там вже "специ по чеченцях".
28.10.2024 19:56 Відповісти
28.10.2024 19:56 Відповісти
татаров, чи шо?
28.10.2024 21:58 Відповісти
28.10.2024 21:58 Відповісти
Дроноводы нужны, а не демонстрации
28.10.2024 19:44 Відповісти
28.10.2024 19:44 Відповісти
мало.
28.10.2024 19:55 Відповісти
28.10.2024 19:55 Відповісти
гризуни, а щьтьо трапилось?
28.10.2024 20:03 Відповісти
28.10.2024 20:03 Відповісти
Очередная почти вечная ошибка опозиции по нашим просторам---перекрывать дороги! К арсеналам срочно, завтра будет поздно, власть всё вывезет! И Мишу с Бастилии вытаскивайте! Или молча хрумайте, что в кормушку вам засыпают. Запить там есть чем. Скорее так и станет.
28.10.2024 20:04 Відповісти
28.10.2024 20:04 Відповісти
Реально нынешняя Грузия напоминает Беларусь.
Такой же инфантилизм и жажда халявы при рабской сущности.
28.10.2024 20:17 Відповісти
28.10.2024 20:17 Відповісти
Легко навішувати ярлики. А українці прогнали б Януковича якби їм не обіцяли казкове життя в ЄС?
28.10.2024 22:14 Відповісти
28.10.2024 22:14 Відповісти
 
 