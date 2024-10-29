Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и честными, - Боррель

Международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время предвыборной кампании в Грузии, а также в день выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Они также не признали выборы свободными и честными", - сказал он.

Боррель призвал к проведению "прозрачного расследования" вероятных нарушений на выборах.

"Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны исследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо исправлены", - добавил высокий представитель ЕС.

Читайте: Байден досрочно проголосовал на президентских выборах США

Он также напомнил, что Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, поэтому ей "необходимо продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности в избирательном процессе".

Боррель попросил комитет политики и безопасности Евросоюза провести сегодня срочное обсуждение ситуации в Грузии. Он также включил этот вопрос в повестку дня Совета по иностранным делам в ноябре.

По его словам, "народ Грузии в течение нескольких месяцев демонстрирует свою приверженность демократическим ценностям и стремление своей страны к евроинтеграции", поэтому заслуживает ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Читайте также: Правительство Грузии не позволило ей превратиться во "вторую Украину", - Орбан