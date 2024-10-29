РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4125 посетителей онлайн
Новости
2 413 31

Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и честными, - Боррель

Міжнародні спостерігачі не визнають вибори в Грузії вільними і чесними

Международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время предвыборной кампании в Грузии, а также в день выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Они также не признали выборы свободными и честными", - сказал он.

Боррель призвал к проведению "прозрачного расследования" вероятных нарушений на выборах.

"Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны исследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо исправлены", - добавил высокий представитель ЕС.

Читайте: Байден досрочно проголосовал на президентских выборах США

Он также напомнил, что Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, поэтому ей "необходимо продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности в избирательном процессе".

Боррель попросил комитет политики и безопасности Евросоюза провести сегодня срочное обсуждение ситуации в Грузии. Он также включил этот вопрос в повестку дня Совета по иностранным делам в ноябре.

По его словам, "народ Грузии в течение нескольких месяцев демонстрирует свою приверженность демократическим ценностям и стремление своей страны к евроинтеграции", поэтому заслуживает ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о вояже Орбана в Грузию: Он не представляет Европейского Союза.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Читайте также: Правительство Грузии не позволило ей превратиться во "вторую Украину", - Орбан

Автор: 

выборы (24786) Грузия (4517) Боррель Жозеп (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Визнали чи ні - значення не має. ГРСР буде годуватись від росії, отже, на вашу думку серти з високої дзвіниці.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:35 Ответить
+2
Орбан на всіх вас ,,положив " !!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:43 Ответить
+2
БРСР живе на руснявих кредитах, тепер ГРСР житиме. Нікуди русня не дінеться, буде годувати. Інакше зашквар.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Визнали чи ні - значення не має. ГРСР буде годуватись від росії, отже, на вашу думку серти з високої дзвіниці.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:35 Ответить
Ще Канада та Швеція обрубала фінансові зв'язки з Грузією.

Коли США та ЄС повністю припинять годувати Грузію, навряд чи там хтось серити зможе - нема чим буде.

Може тільки хтось дасть щи лаптем похлебать.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:52 Ответить
БРСР живе на руснявих кредитах, тепер ГРСР житиме. Нікуди русня не дінеться, буде годувати. Інакше зашквар.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:59 Ответить
З європейських харчів на щі лаптєм похлєбать.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:23 Ответить
про що ви говорите ?
вони не мають дипломатичних відносин з 2008 і навряд чи будуть.

показать весь комментарий
29.10.2024 18:04 Ответить
Коли у парламенті проросійська монобільшість, дипвідносини вже не потрібні.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:09 Ответить
Не наводьте тінь на паркан. Ми всі все прекрасно розуміємо. І навіть сліпа Європа розуміє. Не був би новий уряд проросійським, його б визнали в ЄС.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:32 Ответить
у вас є лише 2 варіанти.

було б проросійським скасувала б ряд значних указів

вони як і раніше в стані війни з РФ.

одна справа політика, інша справа економіка.

ось нахрена сраться якщо можна організувати Залізничний транзит з РФ до Туреччини і заробляти мільярди.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:45 Ответить




Але це не має значення, головне -
Думка посіпаки ***** Орбана звісно має більшу вагу, ніж всі європейські занепокоєння.
показать весь комментарий
30.10.2024 10:54 Ответить
порушення є на будь-яких виборах

підсумки визнали, інакше б прийняли якісь заходи і публічно засудили

де розрив дипломатичних відносин, де санкції ?
показать весь комментарий
30.10.2024 11:22 Ответить
Публічні засудження - є.
Щодо більшого - а який сенс? Вже поставили на паузу євроінтеграцію Грузії, цього достатньо.
Захід - не росія, не робить натяків за допомогою двох фото.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:24 Ответить
Облиште вже про "нечесні вибори"!
Повертайтеся в реальність, плять!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:35 Ответить
Орбан на всіх вас ,,положив " !!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:43 Ответить
у 2008 європа повертіла грузію. жестоко і цінічно.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:45 Ответить
А на себе треба було розраховувати . Самі не воювали думали що за них хтось піде воювати . Уявіть москаль за тиждень пройшов п'ятимілліонну гірську країну . Тепер вони талдонять про якусь зраду , не було зради .
показать весь комментарий
29.10.2024 16:54 Ответить
"...Грузія є кандидатом на вступ до ЄС..."
Вернее, была когда-то. От ЕС в Грузии (и не только там) остались одни шашлычки на майские.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:46 Ответить
Шашлик на майські - це якраз скрєпно-грузинська тема.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:47 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 16:57 Ответить
Гризуни не вміють грати в шахи . В них беруть децибелами . Ще до виборів був передбачуваний результат , тому Європейський Союз сказав гризунам АГОЙ. А це запихання якогось паперу в урну на камеру розраховане на дурачка.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:47 Ответить
Гризуни не вміють грати в шахи

показать весь комментарий
29.10.2024 17:18 Ответить
Борель йди накуй зі своїм євросоюзом та сраною демократією
показать весь комментарий
29.10.2024 16:54 Ответить
До рівня корейців треба опуститися. Там теж демократії немає
показать весь комментарий
29.10.2024 17:16 Ответить
- Но если мы возьмем в руки… телескоп и посмотрим на небо вооруженным глазом, то увидим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек!
показать весь комментарий
29.10.2024 17:03 Ответить
Главное,шо царь-хуйло вызнав. А спостерегачи нехай обурюються та покояться занеспокояться з миром
показать весь комментарий
29.10.2024 17:35 Ответить
я не певен що в іванішвілі немає статків та нерухомості в США та Європі...

😂👍
.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:01 Ответить
швидше є, він ті ж яйця тільки в профіль

трохи про країну піклується і цим подобається людям.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:05 Ответить
Демократія - це гарна штука. Але цю штуку ******* європейські лідери та політики перетворили у говорильню. До речі цим займаються й українські опозиційні сили. Балакають всі, махають руками, а в результаті виходить ... ПШИК. Знайшли порушення - одразу протидія: чи санкції, чи міжнародний суд, чи прийняття законів, щоб порушники знали, що з ними будуть боротись, а не константувати факти.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:34 Ответить
Лариса Кулак:

В нас владу очолює зелене кремлівське кодло, і ми не можемо його здихатися, а про Грузію патякаємо...
В них не такий Майдан, їм до нашого далеко.

А в нас був такий Майдан, і ми зрадили Небесну Сотню, і ми обрали зелене *****, і ми кожного дня втрачаємо країну, і всім, як пороблено, всі на морозі.

Одні й ті самі визволяють Героїв з-за грат, допомагають фронту, донатять, рвуть себе на шматки, а оце стадо наробило біди і спостерігає, чим все закінчиться...
показать весь комментарий
29.10.2024 23:58 Ответить
 
 