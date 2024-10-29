Международные наблюдатели не признали выборы в Грузии свободными и честными, - Боррель
Международные наблюдатели сообщили о нарушениях во время предвыборной кампании в Грузии, а также в день выборов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Они также не признали выборы свободными и честными", - сказал он.
Боррель призвал к проведению "прозрачного расследования" вероятных нарушений на выборах.
"Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны исследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо исправлены", - добавил высокий представитель ЕС.
Он также напомнил, что Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, поэтому ей "необходимо продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности в избирательном процессе".
Боррель попросил комитет политики и безопасности Евросоюза провести сегодня срочное обсуждение ситуации в Грузии. Он также включил этот вопрос в повестку дня Совета по иностранным делам в ноябре.
По его словам, "народ Грузии в течение нескольких месяцев демонстрирует свою приверженность демократическим ценностям и стремление своей страны к евроинтеграции", поэтому заслуживает ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
Коли США та ЄС повністю припинять годувати Грузію, навряд чи там хтось серити зможе - нема чим буде.
Може тільки хтось дасть щи лаптем похлебать.
вони не мають дипломатичних відносин з 2008 і навряд чи будуть.
було б проросійським скасувала б ряд значних указів
вони як і раніше в стані війни з РФ.
одна справа політика, інша справа економіка.
ось нахрена сраться якщо можна організувати Залізничний транзит з РФ до Туреччини і заробляти мільярди.
Але це не має значення, головне -
Думка посіпаки ***** Орбана звісно має більшу вагу, ніж всі європейські занепокоєння.
підсумки визнали, інакше б прийняли якісь заходи і публічно засудили
де розрив дипломатичних відносин, де санкції ?
Щодо більшого - а який сенс? Вже поставили на паузу євроінтеграцію Грузії, цього достатньо.
Захід - не росія, не робить натяків за допомогою двох фото.
Повертайтеся в реальність, плять!
Вернее, была когда-то. От ЕС в Грузии (и не только там) остались одни шашлычки на майские.
покоятьсязанеспокояться з миром
😂👍
.
трохи про країну піклується і цим подобається людям.
В нас владу очолює зелене кремлівське кодло, і ми не можемо його здихатися, а про Грузію патякаємо...
В них не такий Майдан, їм до нашого далеко.
А в нас був такий Майдан, і ми зрадили Небесну Сотню, і ми обрали зелене *****, і ми кожного дня втрачаємо країну, і всім, як пороблено, всі на морозі.
Одні й ті самі визволяють Героїв з-за грат, допомагають фронту, донатять, рвуть себе на шматки, а оце стадо наробило біди і спостерігає, чим все закінчиться...