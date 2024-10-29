РУС
Правительство Грузии не позволило ей превратиться во "вторую Украину", - Орбан

Орбан прокоментував вибори у Грузії

Премьер Венгрии заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и правительство страны не позволило превратить Грузию во "вторую Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

По его словам, грузинский народ сделал правильное решение - в пользу мира, поскольку правительство не захотело вовлекать Грузию в "бессмысленную войну", которая идет в Украине.

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", - сказал Орбан.

Венгерский премьер пообещал "сделать все", чтобы оказать помощь Грузии.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

Автор: 

Венгрия (2127) Грузия (4518) Орбан Виктор (539)
Топ комментарии
+41
Уряд Грузії дав можливість Грузії перетворитися на раба московії, як Білорусь.
29.10.2024 10:17 Ответить
29.10.2024 10:17 Ответить
+37
ЄС треба щось робити з цим кабаном... так союз давно вже ніхто не дескредитував...
29.10.2024 10:18 Ответить
29.10.2024 10:18 Ответить
+35
угорська мразота
29.10.2024 10:16 Ответить
29.10.2024 10:16 Ответить
не боротимуться від слова "зовсім". До речі, як іамериканці.
29.10.2024 17:05 Ответить
29.10.2024 17:05 Ответить
Похвала від орбана - це ганебне тавро сцикливих продажних **************.
29.10.2024 11:33 Ответить
29.10.2024 11:33 Ответить
А хАроший кірзач приємніше лизати?
Какошнік не тисне?
29.10.2024 12:13 Ответить
29.10.2024 12:13 Ответить
Це бидло колись назве росію агресором не Україна розпочала цю війну ?,ворог творить геноцид а це мурло підтримує світового злочинця путіна і фашиську росію ,а тим часом наші "державники " дозволили в цю недружню напівфашиську державу транспортувати російську нафту і газ даючи рашистам щорічно заробляти понад 12 мільярдів доларів.
29.10.2024 11:59 Ответить
29.10.2024 11:59 Ответить
Щось ця ****** угорська все нахабніша і нахабніша.
29.10.2024 12:17 Ответить
29.10.2024 12:17 Ответить
Ага, давайте віддамо рашці все, що вона хоче сьогодні, що захоче завтра, потім післязавтра. А чого ж, хай бере, не перетворювати ж на другу, третю… Україну! І китай на черзі хай бере все, що хоче…
Орбан шлюха кремлівська відпрацьовує криваве *уйловське бабло.
29.10.2024 12:17 Ответить
29.10.2024 12:17 Ответить
Коли вже цю потвори завалять!
29.10.2024 12:22 Ответить
29.10.2024 12:22 Ответить
І в Україні і в Грузії зараз при владі колишні риги умовного януковича.
Тільки на Грузію рашка напала до того як поставити свою владу за гроші коломоя-іванішвілі
29.10.2024 17:44 Ответить
29.10.2024 17:44 Ответить
А те, що вона з Грузії зробила другу Росію, це, за Орбаном, добре?
29.10.2024 19:03 Ответить
29.10.2024 19:03 Ответить
Уряд Грузії дозволив їй перетворитися на другу паРашку
29.10.2024 19:17 Ответить
29.10.2024 19:17 Ответить
