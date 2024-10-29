Правительство Грузии не позволило ей превратиться во "вторую Украину", - Орбан

Премьер Венгрии заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и правительство страны не позволило превратить Грузию во "вторую Украину".

По его словам, грузинский народ сделал правильное решение - в пользу мира, поскольку правительство не захотело вовлекать Грузию в "бессмысленную войну", которая идет в Украине.

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", - сказал Орбан.

Венгерский премьер пообещал "сделать все", чтобы оказать помощь Грузии.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

