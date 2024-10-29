УКР
Уряд Грузії не дозволив їй перетворитися на "другу Україну", - Орбан

Орбан прокоментував вибори у Грузії

Прем'єр Угорщини заявив, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" та уряд країни не дозволив перетворити Грузію на "другу Україну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

За його словами, грузинський народ зробив правильне рішення - на користь миру, оскільки уряд не захотів залучати Грузію до "безглуздої війни", яка йде в Україні.

"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр пообіцяв "зробити все", щоб надати допомогу Грузії.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Топ коментарі
+41
Уряд Грузії дав можливість Грузії перетворитися на раба московії, як Білорусь.
показати весь коментар
29.10.2024 10:17 Відповісти
+37
ЄС треба щось робити з цим кабаном... так союз давно вже ніхто не дескредитував...
показати весь коментар
29.10.2024 10:18 Відповісти
+35
угорська мразота
показати весь коментар
29.10.2024 10:16 Відповісти
не боротимуться від слова "зовсім". До речі, як іамериканці.
показати весь коментар
29.10.2024 17:05 Відповісти
Похвала від орбана - це ганебне тавро сцикливих продажних **************.
показати весь коментар
29.10.2024 11:33 Відповісти
А хАроший кірзач приємніше лизати?
Какошнік не тисне?
показати весь коментар
29.10.2024 12:13 Відповісти
Це бидло колись назве росію агресором не Україна розпочала цю війну ?,ворог творить геноцид а це мурло підтримує світового злочинця путіна і фашиську росію ,а тим часом наші "державники " дозволили в цю недружню напівфашиську державу транспортувати російську нафту і газ даючи рашистам щорічно заробляти понад 12 мільярдів доларів.
показати весь коментар
29.10.2024 11:59 Відповісти
Щось ця ****** угорська все нахабніша і нахабніша.
показати весь коментар
29.10.2024 12:17 Відповісти
Ага, давайте віддамо рашці все, що вона хоче сьогодні, що захоче завтра, потім післязавтра. А чого ж, хай бере, не перетворювати ж на другу, третю… Україну! І китай на черзі хай бере все, що хоче…
Орбан шлюха кремлівська відпрацьовує криваве *уйловське бабло.
показати весь коментар
29.10.2024 12:17 Відповісти
Коли вже цю потвори завалять!
показати весь коментар
29.10.2024 12:22 Відповісти
І в Україні і в Грузії зараз при владі колишні риги умовного януковича.
Тільки на Грузію рашка напала до того як поставити свою владу за гроші коломоя-іванішвілі
показати весь коментар
29.10.2024 17:44 Відповісти
А те, що вона з Грузії зробила другу Росію, це, за Орбаном, добре?
показати весь коментар
29.10.2024 19:03 Відповісти
Уряд Грузії дозволив їй перетворитися на другу паРашку
показати весь коментар
29.10.2024 19:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 