Уряд Грузії не дозволив їй перетворитися на "другу Україну", - Орбан

Прем'єр Угорщини заявив, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" та уряд країни не дозволив перетворити Грузію на "другу Україну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

За його словами, грузинський народ зробив правильне рішення - на користь миру, оскільки уряд не захотів залучати Грузію до "безглуздої війни", яка йде в Україні.

"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр пообіцяв "зробити все", щоб надати допомогу Грузії.

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

