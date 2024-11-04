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Грузинська опозиція розпочала мітинг біля будівлі парламенту. ВIДЕО

У Тбілісі перед будівлею парламенту розпочалася акція протесту, організована опозиційними партіями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Опозиція заявила про фальсифікацію результатів парламентських виборів 26 жовтня, переможцем яких оголосили владну партію "Грузинська мрія" мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу", організаторами акції виступили опозиційні об’єднання "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" і "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

Частина опозиціонерів пройшла ходою центральними вулицями Тбілісі до проспекту Руставелі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про вибори в Грузії: Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом

Раніше лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія попросив прихильників опозиції принести на мітинг намети, натякаючи на те, що акція може набути безстрокового характеру.

Лідер парламентської більшості "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе попередив, що спроба встановлення наметів "може призвести до сутичок із поліцією".

Ініціативу проведення мітингу підтримала президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона звинуватила "Грузинську мрію" у "крадіжці виборів" і сформулювала вимоги опозиції: проведення міжнародного розслідування порушень під час голосування й організація нових парламентських виборів під контролем міжнародної адміністрації.

Голови виконавчої і законодавчої влади країни – прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе і голова парламенту Шалва Папуашвілі – вже відкинули ці вимоги. Вони заявили, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться наприкінці листопада, навіть якщо голова держави відмовиться призначити своїм указом пленарне засідання, як це передбачено Конституцією.

Також дивіться: У Тбілісі відбувається масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.

Автор: 

Грузія (1854) мітинг (755)


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Топ коментарі
+19
А як приїздять в Україну (красти) то такі "різкі як понос". Рішучі, маскулінні, відразу кричать, лізуть битися та за ножа хапаються. А дома тихо просрали країну кацапам і траурною ходою з гідністю та звитягою чимчикують до совка...
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04.11.2024 19:28 Відповісти
+15
Молдавія виявилась розумнішою від гарячих джигітів.
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04.11.2024 19:37 Відповісти
+11
Позднее зажигание,рпять флажками помашут разойдутся джигиты..
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04.11.2024 19:21 Відповісти
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пінополістірол і пляшки хоч заготовили?
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04.11.2024 19:19 Відповісти
Позднее зажигание,рпять флажками помашут разойдутся джигиты..
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Гарячі,моторні грузинські парубки,ще лише 10 днів ,а вони вже мітингують !!))
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04.11.2024 19:22 Відповісти
до дупи то всьо. вже в Білорусі були ті походеньки з кульками і квіточками для поліції...
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04.11.2024 19:27 Відповісти
А як приїздять в Україну (красти) то такі "різкі як понос". Рішучі, маскулінні, відразу кричать, лізуть битися та за ножа хапаються. А дома тихо просрали країну кацапам і траурною ходою з гідністю та звитягою чимчикують до совка...
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04.11.2024 19:28 Відповісти
А дома тихо просрали країну кацапам
Не одразу зрозумів що то ти мав наувазі Грузію та "рашиську мрію"
А не Україну та помилку 2019 , що призвела до катастрофи 2022
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04.11.2024 19:51 Відповісти
головна помилка - це просрані ідеї Помаранчевого майдану і привід до влади зека шапкокрада. і за цю помилку ми платимо кров'ю з осені 2013-го.
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04.11.2024 21:19 Відповісти
Так , спадок в нас тяжкий
Тим не меньш у 2015-2019 ми побачили , що навіть із ним можна вибудувати сильну незалежну Україну
Проте потім охлос під впливом рашиської пропаганди з Г+Г вирішив проголосувати по приколу
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04.11.2024 21:26 Відповісти
на жаль... маємо те, що маємо..
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04.11.2024 23:18 Відповісти
просрані ідеї Помаранчевого майдану
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04.11.2024 23:25 Відповісти
300 людей не більше...решту все влаштовує
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04.11.2024 19:33 Відповісти
Решта "какая разница , "хуже не будет "
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04.11.2024 19:57 Відповісти
А що...Найстрашнішим горем для них був хрущов При сталіні грузинські сільські господарства не сплачували податок державі все що заробили лишалось їм (оскільки Грузія подарувала радянському народу "Вяликаго важдя"), грузини проходили службу під час війни в загороджувальних загонах, половина прокурорів та слідчих каральної машини були грузини...
Прийшов хрущов і все наламав...реанімувалися вони лише при брежнєві ...де було ганьбою їздити навіть на жигулях (тільки Волга)....мої дальні родичі жили в Грузії в 70-х працювали на хазяїна-підпільника..отримували 800рублів (в ті часи) ..і дуже скаржились що вони "живуть бідно"...
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04.11.2024 20:07 Відповісти
Молдавія виявилась розумнішою від гарячих джигітів.
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04.11.2024 19:37 Відповісти
Щось подібне було у Біларусі - тепер це бєлорусская РСР…
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04.11.2024 19:39 Відповісти
Білоруська автономна республіка...типу Хакассії в якій хакасців 11% решта кацапня...
А Грузія буде республікою....грузини будуть їздити до параші крутити кримінальні оборудки та гвоздики з хурмою продавать...але сам народ вони не знищать...грузини та вірмени не асимілюються
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04.11.2024 19:45 Відповісти
точно грузинская? не Эстонская опозиция? уже как бы 4 ноября... да и что толку с купки людей выражающих своё мнение? скамейки главное не попачкать... стелить, что то, если на них становятся
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04.11.2024 19:45 Відповісти
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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04.11.2024 19:46 Відповісти
Сакартвели надихнулися перемогою Майї Санду? Ї@аште кремлівських щурів!
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04.11.2024 19:47 Відповісти
Країна - Сакартвело.
Нація - Картвели.
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04.11.2024 19:52 Відповісти
В душі-сцикуни.
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04.11.2024 20:47 Відповісти
"...спроба встановлення наметів "може призвести до сутичок із поліцією". У нас теж ціла армія поліцейських заради броні піде на народ . Майдан їх не навчив , нажаль.
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04.11.2024 19:56 Відповісти
Якось так мало.. всім іншим грузинам пох чи як торозуміти
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04.11.2024 20:22 Відповісти
Гризуни в шахи не грають , то є нижче достоінства джигіта .
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04.11.2024 21:09 Відповісти
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04.11.2024 21:36 Відповісти
Грузини продалися москалям, а молдован купити не вдалося.
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05.11.2024 05:23 Відповісти
Грузини не продались. Вони просто хочуть і далі їздити "потрошити лохів" в *********. Як казала моя бабуся "Є два шляхи - заробити або вкрасти. Третього нема." Працювати грузини не вміють, а працю зневажають. Свого часу імперія пороздавала їм всіляких титулів і зараз якого голодранця не візьми з Грузії, то у кожного в роду якийсь "грузінський князь багратіон" і тому працювати "в падлу". Ось уже більше 30 років як я обіцяю встати навіть посеред глухої ночі якщо мені покажуть чесного і порядного грузина в Україні. Досі не показали. Тут всі грузини кримінальні! Всі приперлись красти і тягти в Грузію... Кацапам Грузія потрібна для контролю Кавказу. Зокрема Вірменії, де у них найбільша військова база в регіоні і там кордон з Іраном...
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05.11.2024 10:13 Відповісти
 
 