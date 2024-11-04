Грузинська опозиція розпочала мітинг біля будівлі парламенту. ВIДЕО

У Тбілісі перед будівлею парламенту розпочалася акція протесту, організована опозиційними партіями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Опозиція заявила про фальсифікацію результатів парламентських виборів 26 жовтня, переможцем яких оголосили владну партію "Грузинська мрія" мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу", організаторами акції виступили опозиційні об’єднання "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" і "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

Частина опозиціонерів пройшла ходою центральними вулицями Тбілісі до проспекту Руставелі.

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Раніше лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія попросив прихильників опозиції принести на мітинг намети, натякаючи на те, що акція може набути безстрокового характеру.

Лідер парламентської більшості "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе попередив, що спроба встановлення наметів "може призвести до сутичок із поліцією".

Ініціативу проведення мітингу підтримала президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона звинуватила "Грузинську мрію" у "крадіжці виборів" і сформулювала вимоги опозиції: проведення міжнародного розслідування порушень під час голосування й організація нових парламентських виборів під контролем міжнародної адміністрації.

Голови виконавчої і законодавчої влади країни – прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе і голова парламенту Шалва Папуашвілі – вже відкинули ці вимоги. Вони заявили, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться наприкінці листопада, навіть якщо голова держави відмовиться призначити своїм указом пленарне засідання, як це передбачено Конституцією.

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Парламентські вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори.

ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що парламентські вибори у Грузії відбулися зі значними порушеннями.

Про невизнання результатів виборів заявила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх тотально сфальсифікованими.