В Тбилиси начались митинги после отказа властей от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на митинг после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Эхо Кавказа" и NewsGeorgia.
Протесты в Тбилиси
В Тбилиси стихийный митинг начался возле здания парламента Грузии, а также возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта". Акцию протеста организовали через социальные сети.
Участники акции заявляют, что это решение является "предательством интересов страны" и нарушением Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. Возле офиса они кричат "Рабы".
Стычки с полицией в других городах Грузии
Кроме того, акции против "Грузинской мечты" продолжаются в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.
В Зугдиде произошли столкновения между полицией и протестующими у здания районной администрации. Ситуация обострилась, когда собравшиеся начали клеить наклейки с надписями "Верни голос" на входные двери.
На митинге протеста в Кутаиси уже задержали по меньшей мере одного человека. Полиция сообщила журналистам, что он не подчинился их законным требованиям, вышел на дорогу и "нанес словесное оскорбление".
Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
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Такие гордые люди и легли под путина!
Ну стыдоба же...
В подсознании у каждого грузина - есть саперная лопатка
Вы хоть представляете - какое кровавое месиво в апреле 1989 года устроили российские войска в центре Тбилиси?
Читайте - про эти события много есть материалов в интернете
Грузины - народ непокорный
Путин понял, что прямым давлением их не победишь
Они от прямого давления звереют
И он им внедрил Иванишвили
И пряниками начал задабривать
И ,судя по всему, многим поначалу пряники понравились
Но русские ведь меры не знают
Они ведь начинают борзеть и беспредельничать
А кому это понравится?
Недивно , що народ грузії трохи в шоці від сьогоднішнього вкиду "рашиської мрії"
У рашки на абхазію грошей нема ,а тут ще якщо ще і грузії гроші ЄС перестане давати
То - гаплик
Повезло що макаки макшанські зараз не при силі. А то б фуйло б навчив як "родіну любіть"