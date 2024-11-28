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В Тбилиси начались митинги после отказа властей от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на митинг после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Эхо Кавказа" и NewsGeorgia.

Протесты в Тбилиси

В Тбилиси стихийный митинг начался возле здания парламента Грузии, а также возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта". Акцию протеста организовали через социальные сети.

Участники акции заявляют, что это решение является "предательством интересов страны" и нарушением Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. Возле офиса они кричат "Рабы".

Читайте также: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, - Кобахидзе

У Тбілісі почалися мітинги після відмови влади від перемовин про вступ Грузії до ЄС

Стычки с полицией в других городах Грузии

Кроме того, акции против "Грузинской мечты" продолжаются в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

В Зугдиде произошли столкновения между полицией и протестующими у здания районной администрации. Ситуация обострилась, когда собравшиеся начали клеить наклейки с надписями "Верни голос" на входные двери.

На митинге протеста в Кутаиси уже задержали по меньшей мере одного человека. Полиция сообщила журналистам, что он не подчинился их законным требованиям, вышел на дорогу и "нанес словесное оскорбление".

Читайте также: Выборы в Грузии: Суд отменил результаты на 30 участках из-за нарушений

У Тбілісі почалися мітинги після відмови влади від перемовин про вступ Грузії до ЄС
У Тбілісі почалися мітинги після відмови влади від перемовин про вступ Грузії до ЄС
У Тбілісі почалися мітинги після відмови влади від перемовин про вступ Грузії до ЄС

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте также: МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути

Автор: 

Грузия (4499) митинг (2555) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+19
Боритесь,грузины!!!!!
Такие гордые люди и легли под путина!
Ну стыдоба же...
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28.11.2024 21:05
+15
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28.11.2024 21:14
+13
людей мало, бо їх влада лякає війною, як в Україні
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28.11.2024 21:09
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Боритесь,грузины!!!!!
Такие гордые люди и легли под путина!
Ну стыдоба же...
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28.11.2024 21:05 Ответить
а им не стыдно....они не борцы а тряпки.такие же как и бульбаши.
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28.11.2024 21:34 Ответить
Не согласна
В подсознании у каждого грузина - есть саперная лопатка
Вы хоть представляете - какое кровавое месиво в апреле 1989 года устроили российские войска в центре Тбилиси?
Читайте - про эти события много есть материалов в интернете
Грузины - народ непокорный
Путин понял, что прямым давлением их не победишь
Они от прямого давления звереют
И он им внедрил Иванишвили
И пряниками начал задабривать
И ,судя по всему, многим поначалу пряники понравились
Но русские ведь меры не знают
Они ведь начинают борзеть и беспредельничать
А кому это понравится?
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29.11.2024 01:15 Ответить
Такие ,,гордые,, как чечены , и выберут себе ,,кадырку 2,,
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28.11.2024 22:03 Ответить
Гм, гм, гм...
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28.11.2024 21:06 Ответить
Шляхом януковоща вперед!
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28.11.2024 21:06 Ответить
Вітя з Лігитьомних завлибпвся ..
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28.11.2024 21:09 Ответить
людей мало, бо їх влада лякає війною, як в Україні
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28.11.2024 21:09 Ответить
Нажаль це є факт
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28.11.2024 21:16 Ответить
ну побачимо... вони раніше ще якось сподівались у глибині душі, коли приймали той закон про іноагентів, мовляв, будуть вибори незабаром, то там проголосуємо так, як потрібно. після виборів не було таких масових протестів, бо та влада ще не до кінця показала своє нутро... а от зараз, коли ця влада вже відкрито заявила про згортання європейського вектора, то не факт, що опозиційні сили і народ заспокояться. тут відступати уже нікуди. або кацапські васали, як бульбаші, або.. нові вибори після того як той Біндзіна приєднається до яника у ростові... і сцикануть кацапи вводити в Грузію свої війська. бо всі війська їхні вже в Україні. та й в Сирії зараз у кацапів величезні проблеми через відновлення наступу повстанців... там вже багато населених пунктів вони звільнили від асадовців і кацапів. Асад уже втік в мацкву до ху йла.. хоча ху йло зараз в Казахстані. тобто неспроста Асад змився з Сирії. і зетніки там уже ниють, що може доведеться перекидати в Сирію частину військ з України... тож далеко не факт, що каци виділять якийсь контингент для придушення бунтів в Грузії. у грузинів зараз є прекрасний шанс прибрати тих кацапських прихвостнів від влади. і Бог їм у поміч.
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29.11.2024 01:29 Ответить
Да конкретно цапорилі пообіцяли,да і більше всього вже помазали грошиками продажніх недогрузинів,да наобіцяли золоті гори,от якщо грузини проковтнуть наживку,можна ставить крапку,це цапорилі хотіли зробить з молдованами,но трішки прощитались.Думайте!!!!!
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28.11.2024 21:11 Ответить
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28.11.2024 21:14 Ответить
Виявляється середня зарплатня у Молдові вже вища за грузинську.
Недивно , що народ грузії трохи в шоці від сьогоднішнього вкиду "рашиської мрії"
У рашки на абхазію грошей нема ,а тут ще якщо ще і грузії гроші ЄС перестане давати
То - гаплик
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28.11.2024 21:15 Ответить
Нас теж не приймуть в ЄС з цим бастардо. Просто поки що це не озвучують, а роблять вигляд ніби все ОК. Перед виборами скажуть прямим текстом. Але ця банда швидше всіх розстріляє, ніж відмовиться від влади. Захід нам допоможе справитися з .. лом, але позбутися зе...ла - це наша справа.
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28.11.2024 21:16 Ответить
Згоден з Вами - Україна на превеликий жаль з шаленою швидкістю котиться до свого логічного "завершення" і винна в цьому далеко не тільки війна! Після цього "завершення" від неї ще щось залишиться але це вже буде не Україна!
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28.11.2024 21:22 Ответить
В них також свій квартал95 править. Десь пасередіне.
Повезло що макаки макшанські зараз не при силі. А то б фуйло б навчив як "родіну любіть"
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28.11.2024 21:17 Ответить
Грузія закінчилась - і мітинги як почались так і закінчаться!
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28.11.2024 21:17 Ответить
Україна 2013 - 2? Не дуже вірю...
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28.11.2024 21:21 Ответить
Та нє, наліпки більше не допоможуть - тільки напалм
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28.11.2024 21:21 Ответить
Головне щоб не було Євромадану з Майданом. Навіщо це грузинам? Он Білоруссія як прекрасно живе після своїх походеньок з прапорцями та квіточками.
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28.11.2024 21:27 Ответить
як «прекрасно живе Білорусія»?
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29.11.2024 13:15 Ответить
А що не так? Префікс 'Біло...'' тисне якось чи шо? Ну то приберу наступного разу.
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29.11.2024 23:25 Ответить
грузины такие же терпилы как и бульбаши!когда у них произошла революция роз и они встали против рашки я думал что они герои такие же как Украинцы.но позже когда ************* ***** иванишвили захватил власть то их хватило лишь на робкие попытки протеста.фактически грузия легла под рашку.один там истинный мужик и герой-Михаил Саакашвили который указал путь к свободе но эти трусы им не воспользовались.
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28.11.2024 21:32 Ответить
Пора дозволити грузинському легіону повернутися додому. Їх 2000 чоловік десь, тут в масштабах фронту це небагато, а там вони в Тбілісі можуть зробити різницю, як кажуть у футболі...
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28.11.2024 22:03 Ответить
поздно митинговать, вы всё прое-ли.... вы ручкаетесь с агрессором, который у вас силой отобрал куски территории.... это что такое???
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28.11.2024 22:13 Ответить
Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей (c)
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28.11.2024 22:25 Ответить
Вам би стільки заплатили, но нажаль грузинська мрія ні для всіх. Як нажаль і в нас
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28.11.2024 22:43 Ответить
Спочатку протести, потім на лавочках без взуття, потім "ми нє хатім так как в Украінє", потім пшик...
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29.11.2024 11:36 Ответить
Судя по массовости протестов ...у грузин мечта ...в Москве!!!...
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29.11.2024 18:43 Ответить
ДА @БНИТЕ УЖЕ ТОГО ПУТИНА !)
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30.11.2024 17:32 Ответить
Десь ми це вже бачили ...
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30.11.2024 22:05 Ответить
як що ментів не розігнали,непопалили,неповбивали то все це кінець..без зброї то не революція..
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30.11.2024 22:12 Ответить
 
 