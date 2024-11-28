В Тбилиси начались митинги после отказа властей от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тбилиси и других городах Грузии люди собрались на митинг после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Эхо Кавказа" и NewsGeorgia.

Протесты в Тбилиси

В Тбилиси стихийный митинг начался возле здания парламента Грузии, а также возле центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта". Акцию протеста организовали через социальные сети.

Участники акции заявляют, что это решение является "предательством интересов страны" и нарушением Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции. Возле офиса они кричат "Рабы".

Читайте также: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, - Кобахидзе

Стычки с полицией в других городах Грузии

Кроме того, акции против "Грузинской мечты" продолжаются в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

В Зугдиде произошли столкновения между полицией и протестующими у здания районной администрации. Ситуация обострилась, когда собравшиеся начали клеить наклейки с надписями "Верни голос" на входные двери.

На митинге протеста в Кутаиси уже задержали по меньшей мере одного человека. Полиция сообщила журналистам, что он не подчинился их законным требованиям, вышел на дорогу и "нанес словесное оскорбление".

Читайте также: Выборы в Грузии: Суд отменил результаты на 30 участках из-за нарушений







Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

Читайте также: МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути